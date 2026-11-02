Comisie de anchetă la Parlament pentru „Mykonos-Nordis”. Cum a sărit AUR în sprijinul PSD deturnând obiectivele comisiei

Proiectul de înfiinţare a Comisiei de anchetă „Mykonos-Nordis” intră lunea viitoare la vot în plenul Camerei Deputaților. Diana Stoica, lidera deputaților USR revendică momentul ca pe o „victorie” pentru că a fost inițiativa partidului săi și a liberalilor.

„Zborurile de lux Mykonos-Nordis vor fi anchetate de Parlament și românii vor avea ocazia să afle adevărul despre dedesubturile acelor deplasări private pe banii păgubiților Nordis și ai oamenilor de afaceri, în ciuda eforturilor PSD-AUR de a bloca sau, mai nou, de a deturna scopul comisiei cerute de USR și PNL”, spune Diana Stoica.

71 de deputaţi USR şi PNL au cerut, în urmă cu câteva săptămâni, înfiinţarea unei comisii de anchetă, denumită „Mykonos-Nordis”, care să ofere românilor răspunsurile pe care le aşteaptă.

La ce întrebări trebuie să afle Comisia răspunsuri

Membrii comisiei ar trebui să afle răspunsurile la o serie de întrebări precum:

Cine a zburat pe aceste zboruri private, pe lângă cei pe care i-am văzut cu toţi în poză.

De ce au fost invitați parlamentari PSD, judecători CCR ală afacerişti condamnaţi penali?

Cine i-a selectat pe participanţii la aceste deplasări? Cu ce scop s-au dus acolo? Cine a plătit aceste deplasări?

Ce favoruri au fost cerute în schimbul cheltuielilor făcute în contul lor de persoane necunoscute?

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, este mai sceptic și spune că „în Biroul permanent a ieşit un fel de ciorbă PSD-istă realizată cu acordul şi cu sprijinul tacit al grupului AUR”.

Proiectul iniţial, explică Andronache, a fost completat cu o serie de obiective care nu au nicio legătură cu ceea ce s-a propus, „chestiune care, în mod evident, duce la a bloca practic această comisie de anchetă”.

PNL: Alianța PSD-AUR se consolidează pe zi ce trece

„De altfel, în opinia noastră, alianţa dintre PSD şi AUR se consolidează pe zi ce trece în Parlamentul României, iar ceea ce s-a întâmplat astăzi în Biroul permanent confirmă acest aspect, deoarece s-au propus neregulamentar o serie de obiective care denaturează voinţa pe care o au avut semnatarii acestui proiect”, spune Andronache.

AUR a depus un proiect de hotărâre pentru a se realiza o altă comisie de anchetă, referitoare la migraţie, care a fost susţinută de grupul PSD, iar grupul PSD nu a avut nicio obiecţie cu privire la obiectivele propuse de AUR, spune liberalul.

„De ce nu au pliat aceste amendamente pe care le-au introdus la Comisia de anchetă Mykonos la proiectul de hotărâre pe Comisia de anchetă propusă de AUR? Bineînţeles că nu ar fi făcut acelaşi lucru, pentru că erau în înţelegere. (…) Iată un nou motiv, o nouă modalitate de acţiune comună PSD-AUR şi tragem concluzia că de fapt este un fel de pseudo-majoritate pentru guvernare”, a susţinut Andronache.

Ce a decis Biroul Permanent

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis, luni, înscrierea pe ordinea de zi a plenului a solicitării din partea Grupurilor parlamentare ale USR şi PNL privind constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”, pentru verificarea zborurilor private cu avioane de lux către Mykonos şi Nisa efectuate de demnitari şi oameni de afaceri, inclusiv zborurile asociate scandalului Nordis.

Totodată, Biroul permanent a aprobat o cerere din partea liderului deputaţilor PSD, Ciprian-Constantin Şerban, de completare a obiectivelor Comisiei parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis”.

Acesta vrea să se verifice atribuirea contractelor SAFE, „prin care miliarde de euro împrumutaţi de România pentru o perioadă de 40 de ani au ajuns la o singură companie prin producerea încredinţării directe”, „verificarea legislaţiei şi justificării deplasărilor externe ale fostului ministru Dragoş Pîslaru finanţate din bani publici – 78% dintre deplasările efectuate în timpul mandatului său au fost efectuate la sfârşit de săptămână la Bruxelles (acolo unde locuieşte familia sa), precum şi „verificarea acţiunilor şi eventualelor intervenţii ale fostului vicepremier Oana Gheorghiu pentru semnarea unor contracte care favorizau o serie de companii străine”.

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