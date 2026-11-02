Alegeri în SUA. Ce arată sondajele în ajunul scrutinului de la jumătatea mandatului

Harta electorală a Statelor Unite se pregătește de modificări majore, pe măsură ce aproximativ 250 de milioane de alegători sunt chemați la urne în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial. Scrutinul este considerat crucial pentru continuarea agendei legislative a președintelui Donald Trump, punând în joc toate locurile din Camera Reprezentanților, o treime din Senat și zeci de funcții de guvernator.

Situația politică și miza alegerilor de la jumătatea mandatului

Alegerile cunoscute sub denumirea de „midterms” sunt, în mod tradițional, nefavorabile formațiunii politice aflate la puterea executivă. Donald Trump, care se confruntă cu un nivel ridicat de nepopularitate, riscă să piardă controlul legislativ asupra ambelor camere ale Congresului american, potrivit News.ro, care citează BFMTV.

În cursa electorală sunt puse în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, 35 din cele 100 de locuri din Senat, precum și 36 de funcții de guvernator.

În prezent, republicanii dețin o majoritate fragilă în Camera Reprezentanților, având 219 locuri față de cele 24 ale democraților. Datele furnizate de platforme de analiză politică, precum Decision Desk HQ, indică o probabilitate estimată la 80% ca Partidul Democrat să recâștige majoritatea în camera inferioară. Totuși, analiștii subliniază că amploarea unui eventual „val albastru” rămâne incertă din cauza reconfigurării circumscripțiilor electorale, doar aproximativ 40 de locuri fiind considerate cu adevărat disputate.

Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, s-a arătat încrezător în șansele formațiunii sale, calificând perspectiva unei victorii drept „foarte probabilă”. O astfel de schimbare ar limita semnificativ marja de manevră bugetară a administrației Trump și le-ar oferi democraților posibilitatea de a intensifica investigațiile parlamentare sau chiar de a iniția proceduri de control sever asupra executivului.

Incertitudini în cursa pentru Senat

În camera superioară a Congresului, situația politică se menține la fel de strânsă, deși marja de incertitudine este mai ridicată. Partidul Republican deține în prezent 53 de mandate de senatori, însă opoziția democrată vizează preluarea majorității, un scenariu cotat de institutul Decision Desk cu o probabilitate de 57%.

Sondajele recente reflectă o creștere a sprijinului pentru candidații democrați inclusiv în state cu o lungă tradiție conservatoare. De exemplu, în Carolina de Nord, fostul guvernator democrat Roy Cooper înregistrează un avans semnificativ în fața adversarului republican, determinând redirecționarea fondurilor de campanie către alte circumscripții disputate. Situații similare sunt raportate în state precum Texas, Iowa, Mississippi sau Alaska, unde democrații exercită o presiune constantă asupra candidaților republicani.

Pentru a prelua controlul asupra Senatului, Partidul Democrat trebuie să cucerească cel puțin patru mandate deținute în prezent de republicani și să își apere toate pozițiile actuale. Experții menționează că principalele zece curse electorale rămân extrem de echilibrate, rezultatul final fiind dependent de mobilizarea electoratului din statele-cheie.

Factorii care influențează votul

Evoluția tendinței de vot este puternic influențată de percepția publicului asupra situației economice interne și de gradul de popularitate a liderului de la Casa Albă. Un sondaj recent realizat de Siena College pentru The New York Times arată că doar 21% dintre alegători consideră economia actuală ca fiind „bună” sau „excelentă”, în timp ce 53% o cataloghează drept „mediocră”.

Indicele de popularitate al lui Donald Trump se situează în jurul valorii de 37%, contrabalansat de o rată a opiniilor nefavorabile de peste 60%. Această scădere a susținerii publice este pusă pe seama creșterii continue a costului vieții, precum și a efectelor generate de deciziile de politică externă și de conflictul din Iran, care au condus la majorarea prețurilor la combustibili.

În replică, liderii republicani contestă validitatea sondajelor de opinie. Preşedintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că datele statistice se bazează pe analize eronate, subliniind realizările economice și legislative din ultimii doi ani. La rândul său, Donald Trump a subliniat că președinții în exercițiu înregistrează în mod tradițional rezultate dificile la alegerile de la jumătatea mandatului, îndemnându-și susținătorii la o mobilizare masivă în cadrul mitingurilor electorale.