Un pescar britanic a prins un crap uriaș de 52 de kilograme în Ungaria. Captura ar putea doborî recordul mondial

Un pescar britanic de 32 de ani a prins un crap de 52 de kilograme într-un lac privat din Ungaria. Captura ar putea stabili un nou record mondial, depășind performanța înregistrată în 2018. Peștele a fost cântărit și fotografiat, apoi eliberat în apă. Recordul nu a fost însă omologat oficial, scrie Le Figaro.

Ash Egarty, un pescar din Blackburn, Marea Britanie, a reușit captura într-un lac privat numit Euro Aqua, situat în apropierea lacului Balaton, între localitățile Balatonederics și Nemesvita. Britanicul a povestit pe Instagram că încă nu îi vine să creadă ce a reușit.

„Chiar am rămas fără cuvinte. Îmi vine greu să cred. Telefonul meu nu se mai oprește din sunat! Sunt doar un tip din Blackburn căruia îi place să pescuiască, iar acum sunt DEȚINĂTORUL UNUI RECORD MONDIAL!”, a scris acesta.

Un crap de 52 de kilograme

În general, exemplarele acestei specii cântăresc între 3 și 15 kilograme, în funcție de vârstă. Capturile de 30 sau 40 de kilograme sunt extrem de rare.

Precedentul record mondial era atribuit unui crap oglindă, poreclit „Big Girl”, care cântărea 51,2 kilograme. Acesta fusese prins în noiembrie 2018.

Ash Egarty a ajuns la lacul din Ungaria miercuri, pe 28 octombrie, pregătit pentru o partidă de pescuit. A instalat șase undițe. La scurt timp, alarma electronică a uneia dintre undițe s-a declanșat. Soția sa a observat că un pește de mari dimensiuni mușcase momeala. Crapul a opus rezistență, iar pescarul nu a reușit să îl scoată singur din apă. În cele din urmă, cu ajutorul fratelui său, britanicul a reușit să aducă peștele la mal.

Recordul mondial nu a fost încă omologat oficial

Deși greutatea peștelui a fost confirmată, captura nu a primit încă recunoașterea oficială a unui record mondial. Potrivit Le Figaro, capturile realizate în lacuri private, unde accesul pescarilor se face contra cost, stârnesc adesea controverse.

International Game Fish Association (IGFA), organizația care omologhează recorduri internaționale de pescuit, nu recunoaște întotdeauna performanțele obținute în astfel de condiții.

Captura din Ungaria vine la numai câteva zile după ce un pescar german a prins în Polonia un somn considerat cel mai mare din lume.