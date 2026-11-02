CSM, avertisment privind inteligența artificială în justiție: Drepturile cetățenilor trebuie protejate

CSM atrage atenția că folosirea inteligenței artificiale în justiție trebuie să respecte drepturile cetățenilor și garanțiile profesiilor juridice. Instituția susține că noile tehnologii pot îmbunătății accesul la informațiile juridice, însă nu pot înlocui asistența oferită de specialiștii în drept.

La nivel național, CSM este implicat în discuțiile organizate în cadrul Just.AI Forum, desfășurat sub egida Administrației Prezidențiale. Totodată, instituția participă la dezbaterile europene prin intermediul Digital Justice Forum, din cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (ENCJ). CSM contribuie și la dialogul cu Comisia Europeană, în cadrul mecanismului privind statul de drept.

Reprezentanții Consiliului apreciază implicarea celorlalte profesii juridice în aceste discuții, în special a avocaților. Instituția consideră justificate preocupările acestora privind păstrarea garanțiilor necesare exercitării profesiei.

Inteligența artificială nu poate înlocui rolul profesioniștilor din domeniul juridic

Potrivit CSM, dezvoltarea tehnologică poate facilita accesul cetățenilor la informații juridice. Cu toate acestea, utilizarea inteligenței artificiale nu elimină nevoia de asistență juridică specializată.

„Progresul tehnologic poate îmbunătăți semnificativ accesul la informația juridică. În același timp, noile tehnologii nu înlătură valoarea asistenței oferite de profesioniștii dreptului, întemeiată pe competență, independență, confidențialitate și răspundere profesională”, transmite CSM.

Instituția subliniază că aceste garanții nu sunt doar beneficii ale profesiilor juridice, ci și mijloace prin care sunt protejate drepturile cetățenilor.

CSM consideră că modernizarea sistemului judiciar trebuie să se desfășoare fără afectarea principiilor pe care se bazează activitatea profesioniștilor din domeniul dreptului.

„Obiectivul comun trebuie să rămână valorificarea progresului tehnologic, concomitent cu prezervarea fundamentelor profesiilor juridice și a garanțiilor pe care acestea le oferă cetățenilor”, se arată în comunicatul instituției.