Piața auto din România merge cu frâna trasă. Înmatriculările au scăzut în primele 10 luni ale anului

Piața auto din România continuă să piardă teren, în ciuda interesului tot mai mare pentru mașinile electrice. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 6% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, iar bilanțul primelor zece luni indică un recul de 10%. În schimb, automobilele complet electrice au înregistrat o creștere de 46%, potrivit datelor publicate luni de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Datele preliminare, bazate pe informațiile Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), arată că piața auto românească nu a reușit să recupereze pierderile acumulate de la începutul anului.

Deși scăderea din octombrie este mai redusă decât cea raportată în septembrie, când înmatriculările coborâseră cu 11,5%, evoluția generală rămâne negativă.

Mașinile electrice, singurul segment care înregistrează un avans puternic

În timp ce piața autoturismelor noi se contractă, vehiculele electrificate continuă să atragă cumpărători. Potrivit APIA, înmatriculările autoturismelor electrificate, categorie care include atât mașinile complet electrice, cât și modelele hibride, au crescut cu 11% în octombrie 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai importantă creștere a fost înregistrată de autoturismele pur electrice. Numărul acestora a ajuns la 1.493 de unități, cu 46% mai mult decât în octombrie 2025. Evoluția arată o schimbare a structurii pieței auto din România, în condițiile în care automobilele cu propulsie electrică și hibridă câștigă teren, chiar dacă numărul total al mașinilor noi înmatriculate este în scădere.

Și în septembrie, segmentul electrificat înregistrase un avans de 16%, ceea ce confirmă tendința de creștere a interesului pentru aceste motorizări.

Dacia domină piața. Toyota și Skoda completează podiumul

În clasamentul mărcilor auto, Dacia își păstrează prima poziție, cu 2.814 autoturisme noi înmatriculate în luna octombrie. Pe locul al doilea se află Toyota, cu 1.447 de unități, urmată de Skoda, cu 810 autoturisme. O evoluție importantă este înregistrată de producătorul chinez BYD, care ocupă poziția a patra, cu 796 de unități înmatriculate.

Prezența BYD în partea superioară a clasamentului confirmă ascensiunea producătorilor chinezi pe piața românească, după ce marca se clasase tot pe locul al patrulea și în septembrie. Competiția devine astfel tot mai puternică între mărcile tradiționale și noii producători care își extind prezența în România.

Dacia Logan rămâne cel mai înmatriculat model

În clasamentul celor mai înmatriculate modele, Dacia Logan ocupă primul loc, cu 1.115 unități în luna octombrie. Pe poziția a doua se află Dacia Duster, cu 605 autoturisme, urmată de Dacia Sandero, cu 579 de unități.

Toyota Corolla Cross ocupă locul al patrulea, cu 540 de mașini înmatriculate. Astfel, primele trei poziții din clasamentul modelelor sunt ocupate integral de Dacia, care continuă să domine piața auto locală. Potrivit datelor APIA, în octombrie au fost înmatriculate în total 11.927 de autoturisme noi.

Zece luni de scădere pentru piața auto românească

În ciuda evoluției pozitive a segmentului electric, bilanțul general al anului rămâne negativ. În perioada ianuarie-octombrie 2026, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 10% față de primele zece luni din 2025. Datele confirmă dificultățile cu care se confruntă piața auto românească, dar și schimbarea preferințelor cumpărătorilor.

În perioada următoare, APIA urmează să publice analiza detaliată a pieței, cu informații privind evoluția înmatriculărilor pe categorii de vehicule, tipuri de motorizare și mărci. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România reprezintă companiile din industria auto și a fost înființată în anul 1994.