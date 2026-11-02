Criză instituțională în Polonia. Tusk îi cere președintelui Nawrocki să recunoască noii judecători

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că rezolvarea disputei juridice legate de Tribunalul Constituțional depinde de recunoașterea de către președinte a judecătorilor numiți legal. Declarația vine pe fondul unei escaladări politice majore și a unor confruntări instituționale fără precedent la Varșovia.

Criza instituțională din Polonia

Premierul polonez Donald Tusk a afirmat că soluționarea conflictului de la Tribunalul Constituțional (TK) depinde în totalitate de recunoașterea de către președinte a judecătorilor numiți în mod legal. Această poziție a fost exprimată public în urma unor evenimente dramatice care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, marcate de o escaladare bruscă a tensiunilor politice și instituționale din țară, anunță agenția poloneză de s

Situația a degenerat vineri, atunci când Tribunalul Constituțional a anunțat suspendarea imediată a președintelui instituției, Bogdan Swieczkowski, și a vicepreședintelui Bartlomiej Sochanski. Conducerea tribunalului a fost transferată temporar judecătoarei Anna Korwin-Piotrowska, persoană numită de actuala majoritate parlamentară. Această schimbare bruscă de management a generat o replică neobișnuită din partea președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, care și-a întrerupt brusc o călătorie diplomatică spre Senegal în cursul nopții de vineri.

Reacția președintelui și confruntările de la sediul tribunalului

Reîntors de urgență la Varșovia, președintele Karol Nawrocki s-a deplasat direct la sediul Tribunalului Constituțional. Imaginile surprinse de presă au arătat momente de maximă tensiune și confruntări nocturne în interiorul clădirii între consilierii prezidențiali și noii judecători numiți de coaliția guvernamentală.

După ce a părăsit sediul instanței, președintele Nawrocki a calificat situația drept o încălcare directă a ordinii constituționale și a cerut convocarea urgentă a unor consultări interpartitice între liderii parlamentari. În replică, guvernul condus de Donald Tusk și-a apărat măsurile adoptate, subliniind că restabilirea statului de drept rămâne o datorie explicită a executivului.

Declarațiile premierului Donald Tusk

Într-o postare publicată luni pe platforma X, șeful guvernului de la Varșovia a detaliat calea de ieșire din criză, menționând că soluționarea conflictului nu necesită modificarea Constituției.

„Rezolvarea conflictului este simplă și se poate face fără a modifica Constituția. Președintele îi recunoaște pe judecătorii numiți în mod legal de Sejm, așa cum cere Constituția, iar aceștia își preiau atribuțiile la Tribunal”, a scris Donald Tusk.

Totodată, premierul l-a criticat dur pe șeful statului pentru că a ales calea unei confruntări agresive:

„Un stat democratic și bazat pe vladarea legii nu poate ceda în fața violenței, indiferent cât de puternice ar fi forțele externe care susțin acest atac”, a adăugat Tusk, făcând referire la opoziția de dreaptă, partidul Lege și Justiție (PiS), formațiunea Confederația și politicianul naționalist Grzegorz Braun.