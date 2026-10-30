Polonia devine noul hub de mentenanță pentru rachetele Patriot

Statele Unite au decis să amplaseze în Polonia primul centru din afara teritoriului american destinat mentenanței și certificării rachetelor interceptoare antibalistice ale sistemului Patriot. Decizia Washingtonului de a alege terenul polonez în detrimentul altor aliați europeni consacrați marchează o reconfigurare a echilibrului de putere militară din Europa Centrală și Răsăriteană, consolidând poziția Varșoviei de pilon strategic pentru forțele americane pe flancul estic al NATO.

Polonia a fost selectată de Statele Unite pentru a găzdui noul hub regional de mentenanță destinat rachetelor interceptoare ale sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, conform publicației franceze Les Echos.

Decizia Washingtonului, anunțată recent, vine după ce mai multe state europene, printre care Germania și Țările de Jos, și-au exprimat interesul de a găzdui această facilitate strategică ale cărei planuri au fost avansate de partea americană la începutul verii.

Optimizarea lanțului logistic militar

Atelierul tehnic ce urmează să fie construit pe malurile Vistulei reprezintă o premieră absolută pentru industria de apărare din Statele Unite, care până în prezent nu a mai împărtășit această tehnologie în afara frontierelor naționale. Noul centru va opera în strânsă colaborare cu subcontractori industriali din Germania, Țările de Jos și Suedia. Principala sa misiune va fi certificarea și repararea rachetelor din varianta PAC-3, integrate în sistemele Patriot folosite de un număr tot mai mare de state europene, printre care se numără România, Spania, Grecia, precum și Ucraina.

Reprezentanții corporației americane Lockheed Martin, producătorul sistemului antibalistic, au precizat că deschiderea acestui hub va permite reducerea semnificativă a timpilor logistici necesari mentenanței. În prezent, toate rachetele Patriot folosite de aliați trebuie transportate transatlantic către singura uzină de profil a grupului, localizată în statul american Arkansas.

Tensiuni între aliații europeni

Alegerea Varșoviei reflectă totodată o dimensiune politică și strategică puternică în relațiile bilaterale dintre Polonia și SUA. Decizia a fost luată într-un context în care industria de apărare americană a urmărit cu atenție inițiativele europene de achiziții comune, precum programul de împrumuturi SAFE, concepute să prioritizeze echipamentele fabricate pe continent.

În luna iunie, Washingtonul a organizat la Bergen o reuniune în format restrâns dedicată acestui proiect, la care au participat trei sferturi din statele implicate, dar de la care au absentat țări precum Franța, Regatul Unit sau statele baltice. Formatul restrâns a generat nemulțumiri în rândul altor capitale europene, care au perceput demersul drept o tactică de fragmentare a poziției europene. O nouă runda de discuții în același format este programată să aibă loc săptămâna viitoare la Cracovia.

Obiective pe termen lung

Prin obținerea acestui proiect, Polonia devine un punct de sprijin central pentru Washington, devansând Germania, care găzduiește cele mai mari baze ale Armatei SUA pe continentul european. Decizia vine în contextul în care Varșovia își derulează un amplu program de modernizare a forțelor armate și negociază stabilirea unei baze americane permanente pe teritoriul său.

Pe termen lung, obiectivul Poloniei este trecerea de la mentenanță la producția propriu-zisă de rachete interceptoare americane, facilitată de un nivel de transfer tehnologic fără precedent.

În cursul acestei veri, Lockheed Martin a prezentat o variantă alternativă mai ieftină pentru racheta Patriot, concepută să reducă costurile la jumătate față de varianta standard. Această rachetă optimizată din punct de vedere al costurilor ar putea fi fabricată ulterior în cadrul noului centru din Polonia.

Cu toate acestea, punerea în funcțiune a noii facilități nu va rezolva imediat deficitul de capabilități de apărare antiaeriană cu care se confruntă Ucraina și statele europene în perspectiva sezonului rece.