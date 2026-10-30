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Papa Leon al XIV-lea devine primul papă din istorie care votează la alegerile din Statele Unite, deși se află la Vatican. Suveranul Pontif și-a trimis votul prin corespondență la Chicago, orașul său natal, notează vaticannews.

Cererea, confirmată de autoritățile din comitatul Will

Solicitarea a fost făcută pe data de 3 octombrie de Papă, al cărui nume de naștere este Robert Francis Prevost. Kim Fladhammer, șef de cabinet la Biroul County Clerk din comitatul Will, a confirmat joi informația pentru NBC News.

Primul care a scris despre cererea papei a fost Chicago Sun-Times. Potrivit NBC News, biroul nu primise până joi niciun buletin completat de papă.

Luna aceasta, pontiful a trecut printr-o operație de cancer pulmonar. Nu se cunoaște dacă a votat deja sau dacă a trimis buletinul.

Leon a devenit, în mai 2025, primul papă american din istorie. Dacă va vota la acest scrutin, el ar fi și primul suveran pontif care participă la alegeri în Statele Unite.

Un alegător cu istoric la urne

Leon nu este la primul vot în SUA. Potrivit documentelor publice, a participat la alegerile generale din 2012, 2014, 2018 și 2024, iar în 2012, 2014 și 2016 a votat și la primarele Partidului Republican.

Legislația din Illinois nu le cere alegătorilor să se înscrie ca simpatizanți ai unui partid, astfel că aceștia decid, la fiecare ciclu electoral, la ce primare participă.

Tensiunile cu administrația Trump

După alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice, Leon a criticat în mod deschis o parte dintre politicile lui Donald Trump, printre care războiul purtat de SUA împotriva Iranului și felul în care administrația îi tratează pe imigranți, arată sursa citată.

În aprilie, cei doi au avut un schimb de replici, declanșat după apelul papei la pace, pe care l-a adresat după loviturile americano-israeliene din 28 februarie.

Președintele american a reacționat pe rețelele sociale, unde l-a descris pe pontif drept „slab în privința criminalității” și „teribil pentru politica externă”. Trump și-a atribuit atunci meritul pentru alegerea acestuia ca papă.

„Nu sunt un mare fan al papei Leon”, a mai declarat atunci Trump.

Papa a răspuns acestor atacuri într-o declarație pentru NBC News, în care a afirmat că „nu are nicio teamă de administrația Trump” și a promis că își va continua demersurile sale în favoarea păcii.

Critici și din partea vicepreședintelui Vance

Și JD Vance, vicepreședintele SUA, catolic la rândul său, s-a numărat printre criticii papei. Nemulțumit de observațiile pontifului privind politica externă americană, Vance i-a reproșat acest lucru și a spus că Leon ar trebui „să fie atent” atunci când abordează teme de teologie.

Cursele de pe buletinul papei

Buletinul de vot al lui Leon cuprinde anul acesta mai multe curse electorale în care democrații pornesc cu un avantaj clar, arată sursa citată.

În circumscripția sa, democratul Jonathan Jackson candidează pentru încă un mandat de congresman. Jackson este fiul reverendului Jesse Jackson și fratele lui Jesse Jackson Jr., fost congresman democrat din același stat.

Pentru Senat, democrații au desemnat-o pe Juliana Stratton, viceguvernatoarea statului Illinois, care vrea să preia locul senatorului democrat Dick Durbin, aflat la final de carieră.

Totodată, guvernatorul JB Pritzker candidează din nou și ar putea deveni primul democrat din Illinois care obține un al treilea mandat în această funcție.