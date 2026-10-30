Noi dezvăluiri despre achizițiile de la ANM / Mobilă, electrocasnice și mașini, intrate în atenția Corpului de control / ANM a făcut angajări fără știrea Ministerului Mediului

Pe lângă acestea, Cotidianul a mai identificat și alte achiziții în raport.

Mobilă cumpărată, legea ignorată

Spre exemplu, achiziții de mobilier.

În 2023, ANM a cumpărat mobilier prin achiziție directă în valoare de 50.349,45 lei, cu TVA inclus. Echipa de control a Ministerului Mediului a notat că achiziția s-a realizat cu încălcarea prevederilor OUG 23/2023, care interzicea cumpărarea de mobilier în 2023. Singurele cheltuieli eligibile erau pentru mobilier cumpărat într-un proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile sau cu finanțare PNRR. Nu era, însă, cazul la ANM.

Totodată, Corpul de control a mai notat că pentru achiziții nu s-a încheiat un angajament legal, așa cum cere legislația.

Totodată, ANM a cumpărat și în 2024 mobilier, deși nici de această dată legislația nu îi permitea. Pentru mobilierul cumpărat în 2024, tot prin achiziție directă, instituția a cheltuit 1.275.747,27 lei, fără TVA.

Corpul de control a notat că prin achizițiile de mobilier din 2024 ANM a depășit valorile estimate aprobate prin Planul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) și nu a procedat nici la revizuirea acestuia.

„De asemenea, rezultă că, în anul 2024, prin achizițiile directe de mobilier, în valoare totală de 1.275.747,27 lei fără TVA, ANM a încălcat art. 7, alin. 5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, întrucât a depășit plafonul maxim pentru achiziția directă impusă de legiuitor, de 270.120 lei fără TVA”, se arată în raport.

Achiziții de mobilier la ANM au avut loc și în 2025 și 2026. Anul trecut, acestea au fost în valoare de 90.321,77 lei fără TVA, iar în 2026 de 258.577,75 lei fără TVA. Corpul de control notează că nici în acești ani legislația nu permitea achiziția de mobilier, dacă nu era vorba de un proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile sau din PNRR. Nici de această dat nu a fost cazul ANM.

Electrocasnice cumpărate deși legea o interzicea

Alte achiziții intrate în vizorul Corpului de control au fost cele de electrocasnice (televizor, aspirator, mașină de spălat, frigider etc). Potrivit datelor din raport, ANM a cheltuit pe electrocasnice:

în 2023: 11.172,81 lei fără TVA

în 2024: 2.100,55 lei fără TVA

în 2025: 26.944,61 lei fără TVA

în 2026: 10.026,44 lei fără TVA

Corpul de control notează că ANM a încălcat legislația în toți cei patru ani, deoarece instituțiile publice nu aveau voie să cumpere electrocasnice în această perioadă.

Totodată, corpul de control a mai reținut că pentru nicio achiziție nu a fost încheiat un angajament legal (comandă fermă sau contract), fiind încălcată, astfel, legea.

Produse de birotică și papetărie, cumpărate de la companii care se ocupă cu alt domeniu

Verificate au fost și achizițiile de birotică și papetărie de la nivelul ANM. Corpul de control a prezentat situația pe ani:

2023

După verificări, echipa Corpului de control a ajuns la concluzia că 90% dintre achizițiile de produse de birotică și papetărie au fost realizate de la cele două firme indicate de Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook și despre care Cotidianul a scris AICI, Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL, și de la o a treia firmă, D&D Birotica SRL.

Corpul de control a adăugat că achizițiile de la cele trei firme s-au realizat fără o consultare a pieței, deși existau „mulți alți furnizori, cu prețuri competitive”.

Corpul de control a mai notat că cele trei societăți nu au ca obiect principal de activitate furnizarea de birotică și papetărie, ci se ocupă cu totul altceva: servicii de asistență tehnică, mentenanță, remediere a defecțiunilor hardware și întreținere pentru tehnică de calcul și unități periferice și comercializarea acestor echipamente.

Ba mai mult, Corpul de control a făcut o referire explicită la firma D&D Birotica SRL, și anume că „în ciuda cuvântului „Birotica” din denumirea comercială, nu are ca obiect principal comerțul cu rechizite sau papetărie”.

Mai mult, în raport sunt menționat și referiri la prețuri.

„Având în vedere că aceste societăți nu sunt specializate în comercializarea de produse de birotică și papetărie, este evident că prețurile cu care vând aceste produse sunt considerabil mai mari decât ale unor societăți de profil din piață”.

2024

În 2024, raportul achizițiilor directe de produse de birotică și papetărie de la cele trei firme a crescut la 95%. În acel an, ANM a cheltuit pe aceste produse 418.855,77 lei fără TVA.

Spre deosebire de 2023, Corpul de control susține că achizițiile de 418.855,77 lei fără TVA au depășit plafonul maxim pentru achiziția directă, de 270.120 lei fără TVA.

2025

ANM a cheltuit în 2025 355.282 lei fără TVA pentru a cumpăra produse de birotică și papetărie. 95% dintre achizițiile directe erau încheiate cu aceleași trei firme.

Corpul de control a notat, pe lângă celelalte aspecte menționate anterior, că și în 2025 pragul de 270.120 lei fără TVA în ceea ce privește atribuirile directe a fost încălcat.

2026

Până la data controlului, ANM cheltuise 63.232,68 lei pentru produse de birotică și papetărie. 90% dintre achizițiile directe erau încheiate cu Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL.

Remarcile Corpului de control erau aceleași ca în anii trecuți, și anume că cele două firme nu au domeniul de activitate specific, piața de profil nu a fost consultată, iar pentru achiziții nu au fost încheiate angajamente legale.

Mașini cumpărate de ANM. Ce neregulă a descoperit corpul de control

Corpul de control a mai descoperit o neregulă și în ceea ce privește achiziția a trei mașini, în anul 2024. Este vorba despre două mașini Dacia Duster Extreme Hibrid și un autoturism Dacia Duster Extrem Mild Hibrid, care au costat 352.347,57 lei fără TVA.

Pentru un Dacia Duster Extreme Hibrid, ANM a plătit 142.015,07 de lei cu TVA, ceea ce însemna 28.539,43 euro cu TVA la cursul de la acel moment. De cealaltă parte, autoturismul Dacia Duster Extreme Mild Hibrid a costat 135.263,45 lei cu TVA (27.182,62 euro).

Echipa trimisă de Diana Buzoianu în control a descoperit că ANM a accesat programul Rabla Clasic pentru a cumpăra cele trei autoturisme. Acest aspect a însemnat că ANM s-a încadrat în excepția prevăzută de OUG 34/2023, potrivit căreia erau permise achizițiile de mașini doar dacă acestea se realizau prin Programul Rabla Clasic și Rabla Plus.

Totuși, Corpul de control a găsit o neregulă.

„Întrucât ANM a achiziționat autoturisme hibrid în valoare totală de 28.539,43 euro cu TVA, în cadrul programului Rabla Clasic, a încălcat prevederile O.G. nr. 80/2001, depășind astfel plafonul impus de aceasta la achiziționarea de autoturisme hibrid, respectiv 27.000 euro cu TVA”, se arată în raport.

Concursuri organizate fără știrea Ministerului Mediului

Corpul de control al Ministerului Mediului a verific la ANM și modul de organizare și desfășurare a concursurilor de angajare sau promovare din cadrul instituției.

Spre exemplu, Corpul de control a descoperit că ANM, structura centrală și sucursalele din subordine, a organizat în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iunie 2026 concursuri/examene pentru ocuparea unui număr de 37 de posturi. Pe aceste funcții erau deja angajate persoane pe perioadă determinată, astfel că persoanele care au promovat examenele au fost definitivate pe post.

Potrivit datelor din raport, ANM nu a solicitat și nu a obținut acordul Ministerului Mediului pentru concursurile de definitivare pe post, ceea a dus la încălcarea art. VII din OUG 156/2024.

Situația persoanelor angajate pe perioadă nedeterminată este următoarea:

la sediul central: 27 posturi

Direcția Meteorologică Regională-Dobrogea: opt posturi

Direcția Meteorologică Regională-Oltenia: un post

Direcția Meteorologică Regională Transilvania Nord: un post

În aceeași perioadă și tot pentru 37 de posturi, ANM a organizat la nivelul sediului central și în mai multe sucursale interviuri pentru angajarea pe perioadă determinată. Nici de această dată nu a fost cerut acordul Ministerului Mediului:

la sediul central: 19 posturi

Direcția Meteorologică Regională Banat-Crișana: patru posturi

Direcția Meteorologică Regională Transilvania Sud: trei posturi

Direcția Meteorologică Regională Dobrogea: trei posturi

Direcția Meteorologică Regională Muntenia: trei posturi

Direcția Meteorologică Regională Transilvania Nord: cinci posturi

Direcția Meteorologică Regională Moldova: trei posturi (una dintre persoane a fost între timp definitivată pe post)

Tot în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 iunie 2026, ANM a organizat la sediul central și în sucursale și examene de promovare pentru 77 de angajați. Nici de această dată nu a cerut și nu a obținut acordul Ministerului Mediului.