Statul pierde 750 de milioane de lei din taxele pe jocurile de noroc. Ce s-a întâmplat cu industria pariurilor și a sloturilor

Statul român estimează că va încasa cu 750 de milioane de lei mai puțin decât a prevăzut inițial din taxele aplicate jocurilor de noroc, potrivit proiectului rectificării bugetare pentru 2026, publicat de Ministerul Finanțelor. Diferența apare într-un an în care industria pariurilor și a jocurilor de tip slot-machine a fost afectată de schimbări legislative, întârzieri în procesul de autorizare și restricții impuse la nivel local.

Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că veniturile din această categorie sunt cu aproximativ 0,75 miliarde de lei sub nivelul estimat la construirea bugetului. Operatorii din domeniu au reclamat în ultimele luni dificultăți în obținerea autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, după modificarea regulilor de funcționare, scrie News.ro.

Una dintre principalele schimbări a fost introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026. Actul normativ le-a acordat autorităților locale competența de a decide dacă permit, restricționează sau interzic funcționarea sălilor de jocuri de noroc pe raza localităților pe care le administrează.

Astfel, operatorii nu mai au nevoie doar de autorizațiile emise la nivel național, ci trebuie să obțină și aprobarea administrațiilor locale. Aplicarea noilor prevederi a fost însă îngreunată de faptul că numeroase primării nu au adoptat regulamentele necesare pentru autorizarea acestor activități.

Încasările din autorizarea aparatelor de tip slot-machine au înregistrat, de asemenea, o scădere importantă. Sumele datorate pentru autorizarea acestora au coborât de la 485 de milioane de lei în perioada februarie-mai 2025 la 300 de milioane de lei în aceeași perioadă din 2026. Diferența este de 185 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o diminuare de aproximativ 38%.

Numărul aparatelor de joc autorizate a scăzut cu 45%

Dimensiunea schimbărilor din industrie este reflectată și de numărul aparatelor de joc autorizate. La 1 septembrie 2026, în România mai erau 19.723 de aparate, față de 35.533 în luna martie. Scăderea este de aproximativ 45%, iar numărul acestora se află cu peste 70% sub nivelul înregistrat în 2023.

Datele provin dintr-o analiză realizată de think tank-ul economic Frames, care estima că numărul aparatelor va continua să scadă până la începutul anului viitor. Potrivit prognozei, la 1 decembrie 2026 ar urma să mai existe 9.786 de aparate autorizate, iar la 1 ianuarie 2027 numărul ar putea ajunge la 7.201.

Reducerea activității din sector a fost însoțită și de o scădere a numărului de angajați. Aceeași analiză arată că industria avea între 26.441 și 28.049 de angajați la începutul anului, în timp ce la 1 iulie numărul ajunsese la 19.636. Estimările Frames indicau că între 10.000 și 15.000 de persoane și-ar fi pierdut locurile de muncă în primele șase luni ale anului.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a propus măsuri tranzitorii pentru depășirea blocajului administrativ, însă aplicarea soluțiilor necesită și intervenții legislative la nivel central.

Rectificarea bugetară aduce alte minusuri de miliarde de lei

Problemele încasărilor din jocurile de noroc se adaugă unor diferențe negative înregistrate și la alte categorii de venituri ale statului.

Potrivit proiectului de rectificare bugetară, veniturile din accize sunt estimate cu 3,68 miliarde de lei sub nivelul programat, inclusiv pe fondul reducerii accizei la motorină. La veniturile nefiscale este prevăzut un minus de 1,87 miliarde de lei, în timp ce sumele primite de la Uniunea Europeană pentru decontarea proiectelor sunt cu 4,58 miliarde de lei sub estimări.

Există însă și categorii în care încasările au depășit programul inițial. Este vorba despre TVA, impozitul pe venit și impozitul pe profit, care compensează parțial diferențele negative.