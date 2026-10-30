Cațavencii: Noi credem în multe, dar nu și în viitor

În primul rând, foarte expresivă formularea PMB: „acea crăpătură există de 9 ani”. Cu alte cuvinte, ăhă, e paradeală de mai mulți ani, dar acum v-ați prins și voi, fraierii.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Cațavencii: Noi credem în multe, dar nu și în viitor

În primul rând, foarte expresivă formularea PMB: „acea crăpătură există de 9 ani”. Cu alte cuvinte, ăhă, e paradeală de mai mulți ani, dar acum v-ați prins și voi, fraierii.

 

Pe scurt, până să ne punem câteva întrebări: zeci de locatari ai unui bloc din Drumul Taberei au fost evacuați, sâmbătă, după ce un vecin a semnalat o crăpătură între două scări ale imobilului. Primăria București a zis că acea crăpătură există de 9 ani, iar blocul ar fi trebuit reabilitat prin PNRR, însă locatarii au refuzat acest lucru pe motiv că procedura este prea „invazivă”. Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că nu este afectată structura de rezistență a blocului.

Cam acestea ar fi datele.

În primul rând, foarte expresivă formularea PMB: „acea crăpătură există de 9 ani”. Cu alte cuvinte, ăhă, e paradeală de mai mulți ani, dar acum v-ați prins și voi, fraierii.

E bine, deci, că Primăria știe și tace.

În al doilea rând, te întrebi: de ce au fost evacuați locatarii dacă nu e nimic anormal?

 

Citește continuarea articolului pe Cațavencii.ro.

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