Valoarea Google a scăzut cu 500 de miliarde de dolari pe fondul impactului inteligenței artificiale asupra veniturilor din publicitate

Compania-mamă a Google, Alphabet, a înregistrat o scădere masivă de peste 500 de miliarde de dolari din valoarea de piață într-o singură zi, în urma publicării rezultatelor financiare care au evidențiat impactul negativ al funcțiilor bazate pe inteligență artificială asupra veniturilor din publicitatea pe căutări. În paralel, giganți precum Amazon și Microsoft continuă alocarea unor capitaluri considerabile în cursa pentru dezvoltarea tehnologiilor AI, generând reacții mixte în rândul investitorilor de pe Wall Street.

Scădere istorică a valorii de piață Alphabet pe fondul integrării AI

Conform BBC, valoarea de piață a grupului Alphabet a scăzut joi la 3,46 trilioane de dolari, de la 3,97 trilioane de dolari în ziua precedentă. Această diminuare de capitalizare a survenit după ce conducerea companiei a confirmat că rezumatele generate de inteligența artificială afectează în mod direct veniturile generate din reclama tradițională afișată lângă rezultatele de căutare.

Philipp Schindler, directorul comercial al Google, a precizat că modul conversațional AI reduce nivelul de monetizare al căutărilor obișnuite, menționând totuși că este optimist privind traiectoria pe termen lung a motorului de căutare optimizat pentru AI.

În ciuda unei creșteri de 25% a veniturilor totale în trimestrul al treilea, ajungând la 127,6 miliarde de dolari, performanța diviziei de publicitate s-a situat sub estimările analiștilor financiari. Acțiunile companiei au consemnat o prăbușire de peste 12%, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele șase luni.

Fostul lider al diviziei de publicitate Google, Kim Scott, a declarat că grupul preferă să își asume diminuarea pe termen scurt a veniturilor proprii decât să piardă cota de piață în favoarea altor platforme precum ChatGPT sau Claude, subliniind că strategia istorică a companiei s-a bazat pe investiții de lungă durată în tehnologie.

Investiții masive și fluxuri de numerar negative și la Amazon

Mărirea cheltuielilor destinate infrastructurii de inteligență artificială a generat îngrijorări și în cazul altor mari jucători din sectorul tehnologic. Amazon a raportat o scădere de 6% a acțiunilor în tranzacțiile post-închidere, în pofida unei creșteri de 11% a vânzărilor trimestriale, care au atins suma de 201 miliarde de dolari.

Elementul central care a alarmat piețele financiare a fost fluxul negativ de numerar de 42 de miliarde de dolari, valoare ce reprezintă o creștere de șase ori a cheltuielilor nete într-un interval de doar trei luni.

Directorul executiv al Amazon, Andy Jassy, a justificat nivelul ridicat al investițiilor prin oportunitatea de a dezvolta două linii de afaceri capabile să genereze în viitor venituri de câte un trilion de dolari fiecare. Deși nu a nominalizat explicit cele două divizii, Jassy a evidențiat potențialul comercial al producției interne de cipuri și al platformei Bedrock, destinată dezvoltatorilor de aplicații AI.

Referindu-se la volumul cheltuielilor curente, acesta a afirmat:

„Una dintre lecțiile pe care le-am învățat în peste 20 de ani este că nu există o singură unealtă care să domine lumea. Oamenii presupun întotdeauna că ceea ce este în frunte la început va fi singurul lucru utilizat — acest lucru nu este niciodată adevărat”.

Jassy a adăugat că, deși ar fi fost mai convenabilă eșalonarea investițiilor pe o perioadă de 25 de ani, ritmul actual de finanțare va schimba definitiv dimensiunea și fluxul liber de numerar al companiei.

Microsoft. Dilema privind rentabilitatea investițiilor în AI

Reacția Bursei din New York față de rezultatele financiare ale Microsoft a fost mai moderată, titlurile companiei înregistrând o scădere de sub 1%. Microsoft a raportat o majorare de 19% a veniturilor trimestriale, până la nivelul de 92,3 miliarde de dolari, în timp ce divizia de cloud a consemnat o extindere de 30%, însumând 63 de miliarde de dolari.

În trimestrul analizat, gigantul tehnologic a redus cu aproximativ 5 miliarde de dolari investițiile directe alocate sferei AI și a anunțat măsuri de reducere a costurilor operaționale prin disponibilizarea a mii de angajați.

Satya Nadella, directorul executiv al Microsoft, a precizat că gradul de utilizare al asistentului Copilot s-a intensificat semnificativ, sarcinile automatizate dublându-se din luna iulie, iar numărul utilizatorilor zilnici crescând de șase ori comparativ cu anul precedent. În pofida creșterii vânzărilor și a optimizării cheltuielilor, analiștii financiari mențin o abordare prudentă.

Evaluările actuale de pe Wall Street reflectă incertitudinea privind modul și momentul în care investițiile masive din industria tehnologică se vor traduce în valoare financiară concretă și sustenabilă.