„Ne-au ucis.” Novaia Gazeta se închide și pune capăt la 30 de ani de presă liberă în Rusia

Redacția ziarului rus „Novaia Gazeta” a publicat o declarație oficială prin care anunță închiderea definitivă a publicației. Comunicatul poartă titlul „Ne-au ucis” și stabilește data de 9 noiembrie 2026 pentru oprirea serverelor și eliberarea sediului ocupat în ultimii 30 de ani. Jurnaliștii explică faptul că autoritățile și serviciile speciale ruse au forțat redacția să oprească activitatea.

Declarația descrie o serie de acțiuni coordonate din partea aparatului de stat. Potrivit jurnaliștilor, sistemul de donații a fost dezactivat odată cu primirea notificării de evacuare din sediu. Această măsură a lăsat redacția fără fonduri. Anterior, autoritățile ruse au blocat resursele online ale publicației, au retras licența de presă și au preluat controlul asupra tipografiei.

„Aceasta este o acțiune coordonată. Nimeni nu va fi convins de scuzele băncilor că fac acest lucru pe baza regulilor corporative interne. Acestea sunt reguli externe, stabilite de aparatul represiv al statului, de ofițerii FSB infiltrați sub acoperișul fiecărei organizații”, a transmis redacția Novaia Gazeta în mesajul public.

Articolul amintește și de atacurile fizice și acțiunile legale îndreptate împotriva membrilor echipei. Redactorul-șef Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a supraviețuit unui atac în urma căruia a riscat pierderea vederii. De asemenea, jurnalista Elena Milașina a fost bătută în Cecenia, iar redactorul-șef adjunct Oleg Roldugin se află în arest.

Sediul publicației și apartamentul redactorului-șef au fost vizate anterior de percheziții ample. În luna septembrie a acestui an, autoritățile au inclus pe lista „agenților străini” peste o sută de persoane din echipa redacției.

Critici la adresa sistemului politic

Redacția asociază închiderea ziarului cu o campanie sistematică de suprimare a drepturilor constituționale în Rusia. Jurnaliștii susțin că libertatea de exprimare și drepturile omului au fost complet lichidate. Declarația dată de Novaia Gazeta afirmă că alegerile libere au fost anulate de facto, iar instituțiile publice și sistemul de justiție au fost neutralizate.

„Nu mai spuneți că acum nu este anul 1937 al lui Stalin și că represiunile au un caracter «digital». Acestea sunt represiuni de stat. Iar în celule mor oameni, nu cifre. Punct”, au adăugat autorii textului.

Autorii declarației acuză statul de încălcarea propriei Constituții. Ei au remarcat că articolul 29, care interzice explicit cenzura, a devenit un simplu motiv de sarcasm în instanțele judecătorești.

La finalul textului, jurnaliștii au adus un omagiu colegilor uciși în trecut pentru activitatea lor profesională. Pe această listă se află Igor Domnikov, Iuri Șcekocihin, Anna Politkovskaia, Stas Markelov, Anastasia Baburova și Natalia Estemirova. În ciuda închiderii anunțate, redacția a confirmat că ultimul număr al ziarului va fi tipărit și publicat.