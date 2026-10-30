Pentagonul le cere aliaților din NATO să își tempereze declarațiile la adresa Rusiei

Oficiali din cadrul Pentagonului au solicitat în ultimele săptămâni mai multor țări partenere din cadrul NATO să își tempereze declarațiile publice referitoare la amenințarea militară reprezentată de Rusia. Conform unor surse citate de presa internațională, Washingtonul consideră că anumite luări de poziție ferme ale liderilor europeni pot afecta stabilitatea și securitatea pe continent.

Avertisment privat transmis de Pentagon către aliaților baltici din NATO

Printre națiunile care au primit mesaje directe prin care li se cere să manifeste reținere în declarațiile publice se numără Lituania, Letonia și Estonia. Informațiile au fost transmise în cadrul unor întâlniri bilaterale de către oficiali americani, sub protecția anonimatului, nefiind clar în ce măsură astfel de solicitări au fost adresate și altor guverne din Europa, potrivit Reuters.

Demersurile diplomatice ale Statelor Unite coincid cu o nouă tentativă a administrației Trump de a impulsiona negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, conflict aflat în al cincilea an de desfășurare. Inițiativa americană combină măsuri de stimulare economică pentru Rusia, inclusiv o posibilă relaxare a sancțiunilor, cu presiuni exercitate asupra Ucrainei pentru sistarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ruse.

Întrebat despre aceste discuții, un purtător de cuvânt al Pentagonului a declinat să comenteze detaliile convorbirilor private purtate între aliați.

Rolul cheie al Pentagonului

Printre declarațiile care au atras atenția și nemulțumirea oficialilor americani se numără cele în care lideri europeni au afirmat că Rusia este încolțită și că apelează la măsuri disperate pe fondul încetinirii avansului militar în Ucraina. Un rol central în transmiterea acestor mesaje l-a avut Elbridge Colby, șeful politicii de apărare din cadrul Pentagonului, implicat direct în reevaluarea prezenței trupelor americane pe continentul european.

Conform surselor diplomatice, Colby i-a transmis recent unui oficial din statele baltice că este necesară evitarea oricăror acțiuni sau afirmații percepute ca o provocare la adresa Moscovei („no poking”). Ca exemplu de discurs neconstructiv, au fost menționate compararea conducerii ruse cu o entitate încolțită („rat in a corner”).

În luna septembrie, premierul estonian Kristen Michal folosise o analogie similară, declarând că liderul de la Kremlin recurge la acțiuni de sabotaj pe fondul dificultăților militare de pe front. Recomandarea generală transmisă delegațiilor europene a fost menținerea unui ton măsurat („measured”) și evitarea declarațiilor stridente („don’t be loud, don’t make noise”).

Reconfigurarea securității europene

Sfatul transmis de reprezentanții americani a provocat nedumerire în rândul unor oficiali europeni, în condițiile în care serviciile de informații din statele baltice au evaluat recent ca scăzută posibilitatea ca Rusia să testeze clauza de apărare reciprocă a NATO. În schimb, alte servicii de securitate din alianță au avertizat public cu privire la intensificarea acțiunilor hibride și de sabotaj atribuite Moscovei.

Recent, autoritățile germane au raportat incidente de securitate, precum reținerea a doi cetățeni belarusi suspectați de planificarea unui atac asupra unei facilități de infrastructură critică din regiunea Nuremberg și acuzații privind o tentativă de atac cu dronă pe aeroportul din Leipzig. Rusia a negat în repetate rânduri implicarea în astfel de campanii.

Avertismentele Pentagonului survin într-un moment complex pentru securitatea transatlantică. În paralel cu discuțiile privind acorduri economice potențiale cu Moscova în cadrul planului de pace, planificatorii militari de la Washington analizează posibilitatea reducerii efectivelor militare americane din Europa.

Oficialii SUA au reiterat că partenerii europeni din NATO trebuie să își asume o responsabilitate sporită pentru propria apărare, în timp ce atenția strategică a Statelor Unite se reorientează către regiuni precum Orientul Mijlociu, America Latină și Asia de Est.