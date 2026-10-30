Proiectul reclamat de Bolojan prin care ANCOM voia să „spargă” 160.000 de euro, pe masa lui Luca Niculescu. Suma s-a diminuat de trei ori DOCUMENT

ANCOM propune cheltuieli de protocol în valoare de 250.000 de lei, echivalentul a aproximativ 47.000 de euro, pentru organizarea unei recepții în Qatar, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Proiectul, aflat astăzi pe masa șediței de guvern al lui Luca Niculescu, vine în contextul declarațiilor fostului premier Ilie Bolojan, care a reclamat inițial intenția ANCOM de a cheltui aproape 200.000 de euro pentru protocol în ultima sa ședință de guvern. Suma era de 860.000 de lei, echivalentul a 161.000 de euro.

Ilie Bolojan a reclamat că ANCOM intenționa să cheltuiască aproximativ 200.000 de euro pentru protocol, în contextul participării României la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), organizată la Doha, în Qatar, în perioada 9-27 noiembrie 2026.

În proiectul de hotărâre aflat astăzi pe masa lui Luca Niculescu este prevăzută însă suma de 250.000 de lei, echivalentul a aproximativ 47.000 de euro. Banii ar urma să fie folosiți pentru organizarea unei recepții pentru 1.000 de persoane, cu un cost estimat de 250 de lei de participant.

Documentul mai prevede posibilitatea decontării cheltuielilor de cazare care depășesc plafonul obișnuit, în limita nivelului stabilit și în baza documentelor justificative.

Bolojan: ANCOM se pregătea să spargă 200.000 de euro pe protocol

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat Digi24, că în ultima ședință de Guvern a apărut pe ordinea de zi un proiect prin care ANCOM urma să cheltuiască aproape 200.000 de euro pentru protocol în cadrul deplasării în Qatar. Bolojan a afirmat că nu a aprobat măsura și că aceasta a apărut în mod neașteptat pe agenda ședinței.

„La ultima ședință de guvern – fără să fiu anunțat a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să „spargă” – ca să folosesc un semi argou, aproape 200.000 de euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea ANCOM să fie ales în conducerea unei organizații internaționale”, a declarat Ilie Bolojan.

Suma din proiect era de 860.000 de lei, echivalentul a aproximativ 160.000 de euro.

Vicepreședintele ANCOM l-a acuzat pe Bolojan de „ipocrizie halucinantă” și „dezinformare”

Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a reacționat dur împotriva liderului PNL și a susținut că suma despre care vorbea Bolojan era, în realitate, de aproximativ 160.000 de euro.

„Suma inițială alocată de Autoritate pentru candidatura României în Consiliul ITU a fost de 160.000 de euro, nu de 200.000, așa cum a dezinformat Ilie Bolojan”, a transmis vicepreședintele ANCOM”, a spus vicepreședintele instiutuției.

El a explicat că banii ar fi fost destinați organizării unui dineu pentru 1.000 de persoane, în scopul susținerii candidaturii României la Consiliul UIT, și l-a acuzat pe Bolojan de „ipocrizie halucinantă”. Pavel Popescu a mai afirmat că fostul premier ar fi aprobat aproximativ 340.000 de euro pentru pavilionul României la Satul Francofoniei.

„Printr-o mostră de ipocrizie halucinantă, dar specifică mormântului (politic) văruit Ilie Bolojan, în aceeași ședință de guvern în care a sabotat candidatura României la ITU, fostul premier a aprobat, printr-un alt HG, alocarea sumei de 340.000 de euro pentru amenajarea pavilionului României și activitățile culturale de la Satul Francofoniei, care vor avea loc în marja Summitului din Cambodgia, summit unde Dacian Cioloș își va susține candidatura la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei”, a spus Pavel Popescu, într-o postare pe Facebook.