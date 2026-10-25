Ioana Dogioiu îl atacă pe Pavel Popescu: „Minte cum respiră”. Dispută pe tema unei cheltuieli de 860.000 de lei la ANCOM

Un nou conflict a izbucnit între reprezentanți ai fostului Guvern și conducerea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Totul a plecat după ce un proiect de hotărâre privind finanțarea unor activități legate de candidatura României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) a fost retras de pe agenda Executivului.

Ioana Dogioiu, necruțătoare

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a lansat acuzații dure pe FB la adresa vicepreședintelui ANCOM, Pavel Popescu. Ea susține că Popescu „minte cum respiră” și că este nemulțumit după ce fostul premier Ilie Bolojan a refuzat aprobarea unei finanțări de 860.000 de lei din bani publici.

Potrivit acesteia, suma ar fi urmat să fie folosită pentru o recepție destinată promovării candidaturii României la Consiliul UIT. Cheltuielile erau necesare pentru aproximativ 1.000 de persoane, program artistic și cadouri de protocol. Dogioiu susține că proiectul a fost retras chiar înainte de a fi aprobat de Guvern.

„Minciuna are picioare scurte, dar uneori se şi naşte fără ele. Supărat că şi-a ratat pohta ce a pohtit din bani publici, dl Pavel Popescu, şeful nesinecurist al ANCOM, minte cum respiră. Nu că ar fi prima dată. Care-i pricina dlui Popescu? Dorea dânsul ca Guvernul să aprobe prin HG plata din bani publici a 860 de mii de lei pe o chermeză pentru 1000 de persoane, cu program artistic şi cadouri de protocol ca să capete dl Popescu un loc pentru patru ani în Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Premierul Ilie Bolojan a dispus scoaterea acestei HG, împinsă strategic pe agenda ultimei şedinţe de Guvern. O poate valida dl premier Niculescu, dacă e aşa de bună pentru ţară”, a scris, duminică, pe Facebook, Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan.

Explicațiile lui Popescu

De cealaltă parte, Pavel Popescu afirmă că nu era vorba despre promovarea unei persoane din conducerea ANCOM, ci despre susținerea candidaturii României pentru un nou mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, organism aflat sub egida ONU. El a precizat că suma prevăzută era de aproximativ 160.000 de euro și că proiectul fusese publicat în consultare publică încă din luna septembrie.

Bolojan a dat startul

Scandalul a pornit după ce Ilie Bolojan a declarat într-un interviu că a blocat un proiect prin care ANCOM intenționa să cheltuiască aproape 200.000 de euro pentru activități de protocol în țările arabe, în contextul alegerilor pentru conducerea UIT.

În replică, Popescu a acuzat că retragerea proiectului a afectat eforturile diplomatice ale României și a susținut că fostul premier a prezentat eronat scopul finanțării.

„Asemenea unui mormânt (politic) văruit, care pe dinafară arăta frumos, dar pe dinăuntru e plin de scheleți, Ilie Bolojan ne povestește într-un interviu cum ANCOM-ul ar fi pregătit un „tun” financiar de aproximativ 200.000 de euro, care urmau să fie „sparți” pentru protocol în țările arabe (Qatar), pentru candidatura unei persoane din conducerea instituției la o poziție în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), sub ONU.

Realitatea:

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU/UIT) este agenția specializată a Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru comunicații și tehnologia informației, înființată în anul 1865, fiind astfel și cea mai veche dintre agențiile specializate ale ONU. În prezent, UIT numără 194 de state membre și peste 1.000 de reprezentanți ai sectorului privat și ai mediului academic. UIT are drept rol coordonarea resurselor globale de spectru radio și a orbitelor pentru sateliți și dezvoltă standardele tehnice care asigură interconectarea rețelelor și tehnologiilor. Organizația internațională acționează în vederea creșterii nivelului de acces la servicii de telecomunicații, precum și pentru încurajarea implementării noilor tehnologii în domeniul societății informaționale în comunitățile defavorizate din acest punct de vedere, din întreaga lume”.

Disputa scoate la iveală tensiunile dintre fostul Executiv și conducerea ANCOM, în timp ce fiecare tabără încearcă să convingă opinia publică de legitimitatea propriilor argumente.