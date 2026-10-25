A apărut Calendarul creștin-ortodox pentru 2027. Ce noutăți îi așteaptă pe credincioși

Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2027 a fost tipărit, informează Agenția de știri Basilica. Calendarul poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, din librăriile bisericești, magazinele de profil și prin intermediul platformei de colportaj a Bisericii

Potrivit sursei citate, calendarul este disponibil în șase formate distincte: foaie de perete, agendă mică, agendă mare, calendar spiră de perete, calendar de birou și calendarul cu însemnări al Patriarhiei Române. Primele exemplare, respectiv calendarul foaie de perete și agenda mică, au fost puse la dispoziția credincioșilor înaintea hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sărbătorit pe 27 octombrie.

În cuvântul introductiv al ediției din 2027, Patriarhul Daniel amintește că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul viitor drept „Anul omagial al conlucrării clericilor și mirenilor în viața și misiunea Bisericii” și „Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina și Teoctist Arăpașu”.

Variante

Ediția tip agendă mică include, pe lângă informațiile calendaristice, prezentări ale Centrului de Presă BASILICA și ale Sectorului de Pelerinaje al Patriarhiei Române. Varianta agendă mare oferă suplimentar informații despre organizarea administrativă și canonică a Bisericii Ortodoxe Române, precum și date de contact ale structurilor Patriarhiei și Arhiepiscopiei Bucureștilor.

O noutate importantă este calendarul spiră de perete, care conține 12 icoane reprezentând sfinți români canonizați recent, câte una pentru fiecare lună a anului. Printre aceștia se numără Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria, Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim și Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Calendarul de birou

Calendarul de birou își păstrează formatul consacrat din anii anteriori, apreciat pentru utilitatea practică în activitatea de zi cu zi. Materialul a fost prezentat de Arhimandritul Joachim Bejenariu, consilier eparhial și director al Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.