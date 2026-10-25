Luca Niculescu avertizează asupra amenințărilor cibernetice și a campaniilor de dezinformare VIDEO

Premierul Luca Niculescu a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Române, în cadrul ceremoniei organizate la București. El a ținut să menționeze că actualul context de securitate impune o atenție sporită din partea autorităților și a instituțiilor de apărare. Niculescu a mai afirmat că amenințările cibernetice, atacurile hibride și campaniile de dezinformare reprezintă provocări reale pentru România, în special în contextul geopolitic din regiunea Mării Negre.

„Trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat”, a declarat premierul, făcând referire la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și la efectele pe care conflictul le are asupra securității regionale. El a arătat că poziția României la Marea Neagră obligă statul român să mențină un nivel ridicat de vigilență.

Niculescu nu a uitat de veterani. El a adus un omagiu militarilor români care și-au pierdut viața pentru independența țării, precum și celor care au participat la misiuni internaționale sub egida NATO și a Uniunii Europene. Premierul a arătat că siguranța de care se bucură cetățenii este asigurată zilnic de militari, piloți, specialiști în apărare cibernetică și de personalul aflat în misiuni de supraveghere și protecție.

Șeful Guvernului a prezentat și principalele direcții asumate de Executiv în domeniul apărării. Potrivit acestuia, prima prioritate o reprezintă modernizarea Armatei Române prin investiții în echipamente și pregătire adaptată noilor amenințări. O a doua direcție vizează consolidarea parteneriatelor strategice și a rolului României în NATO și Uniunea Europeană. A treia prioritate este susținerea personalului militar și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității acestuia.

Ziua Armatei Române este sărbătorită anual pe 25 octombrie și marchează eliberarea ultimului oraș românesc aflat sub ocupație străină în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.