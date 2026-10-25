Grindeanu atacă austeritatea și promite schimbarea de direcție: „România a fost «salvată» destul”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că măsurile de austeritate aplicate în ultima perioadă nu au reușit să stabilizeze finanțele publice, ci au afectat economia și nivelul de trai al populației. Într-o postare publicată pe Facebook, liderul social-democrat afirmă că românii și firmele au fost cei care au plătit costul politicilor economice adoptate de actuala guvernare.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia și a adâncit criza”, a transmis Grindeanu. Politicianul vorbește și despre „nota de plată a austerității oarbe”, achitată de cetățeni și mediul de afaceri. Potrivit acestuia, PSD nu va promova mesaje alarmiste privind o posibilă incapacitate de plată a statului, ci va încerca să ofere soluții concrete pentru redresarea economiei.

Liderul social-democrat susține că România se confruntă cu un nivel ridicat al obligațiilor financiare amânate și cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. El afirmă că peste 30 de miliarde de lei reprezintă facturi și cheltuieli împinse în viitor, în timp ce bugetul adoptat în primăvară ar fi fost epuizat deja în luna octombrie.

#PSD „Spre deosebire de dreapta,nu se lamentează și nu aruncă inconștient în spațiul public scenarii apocaliptice despre „incapacitatea de plată”.

Vom schimba direcția României. Aici nu există cale de întoarcere!

Dar românii au dreptul să știe de unde plecăm:

1.⁠ ⁠Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie. 2.⁠ ⁠Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituțiile interne – INS și BNR, dar și „pesediștii” de la Eurostat și Comisia Europeană”, scrie Grindeanu.

Grindeanu: Săptămâna viitoare, miniștrii PSD vin cu măsuri concrete

În același mesaj, Sorin Grindeanu anunță că miniștrii PSD vor prezenta săptămâna viitoare o serie de măsuri și priorități în domenii-cheie. Printre acestea se numără asigurarea finanțării pentru unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță, deblocarea despăgubirilor pentru secetă, reluarea exporturilor de ovine, salvarea fondurilor din PNRR și accelerarea unor proiecte majore de infrastructură.

La capitolul transporturi, Grindeanu anunță efectuarea ultimelor verificări înaintea deschiderii unei noi secțiuni a Autostrăzii Sibiu-Pitești, pe tronsonul Tigveni-Curtea de Argeș. În paralel, PSD promite deblocarea unor proiecte strategice, inclusiv pe sectorul montan al autostrăzii Pitești-Sibiu.

„România a fost «salvată» destul. Acum are nevoie de muncă, investiții și măsuri care să repornească economia și să protejeze nivelul de trai”, a transmis liderul PSD, care susține că partidul său va continua ceea ce a numit procesul de „desuserizare” a României.