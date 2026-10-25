Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, suspendat abia după arestare

Arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, continuă să genereze reacții și întrebări atât în mediul universitar, cât și în spațiul public. În ultimele zile au apărut noi informații din dosarul penal, inclusiv fragmente din rechizitoriu și din interceptările aflate la dosar. Ieri, universitatea a anunțat suspendarea contractului său de muncă.

Lipsită de orice putere

Șapte foste și actuale studente ale Facultății de Drept din Iași îl acuză pe Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, de abuzuri sexuale. Una dintre ele le-a declarat anchetatorilor că a fost violată de două ori. „S-a simțit lipsită de orice putere”, au scris procurorii în referatul privind propunerea de arestare înaintat Curții de Apel Iași, consultat de HotNews și Snoop. Primul viol a avut loc in 2022. Din cauza situației create, tânăra a renunțat la facultate.

O altă studentă a fost chemată de lectorul Toader în cabinetul său de la facultate, în septembrie 2024, sub același pretext că „nu prea s-a descurcat” la examen.

Suspendarea a venit după arestarea preventivă

După decizia instanței de arestare preventivă pentru 30 de zile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat suspendarea contractului de muncă al lui Alexandru Toader. Reprezentanții instituției au precizat că o astfel de situație atrage automat această măsură. Conducerea Facultății de Drept a convocat pentru luni dimineață o ședință în care urmează să fie stabilite măsurile necesare pentru ca activitatea didactică să nu fie afectată.

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, universitatea a transmis că își reafirmă „angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară și de menținere a calității procesului de învățământ”, făcând totodată apel către studenți să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv cazurile de hărțuire sexuală.

Reprezentanții instituției au precizat că respectă prezumția de nevinovăție și că nu vor comenta aspectele aflate în cercetare penală. În același timp, universitatea a anunțat că „Comisia de etică va continua procedurile deja în curs” și că este dispusă să revizuiască mecanismele interne de prevenire și raportare a hărțuirii dacă vor fi identificate probleme de reglementare. Conducerea UAIC a invocat inclusiv implementarea proiectului UNISAFE, dedicat prevenirii și combaterii discriminării, hărțuirii și abuzului în mediul academic.

Întrebările care rămân fără răspuns

Mesajul universității aduce însă în prim-plan o serie de întrebări incomode. Dacă, așa cum susține instituția, existau deja proceduri aflate în desfășurare la nivelul Comisiei de Etică, de ce nu au existat până acum măsuri vizibile sau concluzii comunicate public, în condițiile în care suspiciunile și relatările privind comportamentul lectorului circulau de mai mult timp în mediul universitar și în spațiul public?

De altfel, suspendarea contractului lui Alexandru Toader nu a fost rezultatul unei decizii disciplinare a universității, ci consecința automată a arestării preventive dispuse de instanță. În aceste condiții, cazul deschide o dezbatere mai amplă despre eficiența mecanismelor interne de protecție a studenților și despre capacitatea instituțiilor academice de a reacționa rapid atunci când apar acuzații grave privind comportamentul unor cadre didactice.

O anchetă cu implicații dincolo de dosarul penal

Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, acuzațiile vizând mai multe studente. Procurorii susțin că unele dintre presupusele fapte ar fi fost săvârșite în contextul relației de autoritate pe care cadrul didactic o avea asupra studentelor.

Situația aduce în discuție și legăturile existente în mediul academic și juridic ieșean. În spațiul public au apărut informații privind faptul că apărarea lui Alexandru Toader este asigurată de un cadru didactic afiliat aceleiași universități. Acest aspect a alimentat dezbaterea despre potențiale conflicte de imagine și despre relațiile de influență din mediul universitar.