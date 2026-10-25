Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, suspendat abia după arestare

Arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, continuă să genereze reacții și întrebări atât în mediul universitar, cât și în spațiul public. În ultimele zile au apărut noi informații din dosarul penal, inclusiv fragmente din rechizitoriu și din interceptările aflate la dosar. Ieri, universitatea a anunțat suspendarea contractului său de muncă.
Lipsită de orice putere
Șapte foste și actuale studente ale Facultății de Drept din Iași îl acuză pe Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, de abuzuri sexuale. Una dintre ele le-a declarat anchetatorilor că a fost violată de două ori. „S-a simțit lipsită de orice putere”, au scris procurorii în referatul privind propunerea de arestare înaintat Curții de Apel Iași, consultat de HotNews și Snoop. Primul viol a avut loc in 2022. Din cauza situației create, tânăra a renunțat la facultate.
O altă studentă a fost chemată de lectorul Toader în cabinetul său de la facultate, în septembrie 2024, sub același pretext că „nu prea s-a descurcat” la examen.
Suspendarea a venit după arestarea preventivă
După decizia instanței de arestare preventivă pentru 30 de zile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat suspendarea contractului de muncă al lui Alexandru Toader. Reprezentanții instituției au precizat că o astfel de situație atrage automat această măsură. Conducerea Facultății de Drept a convocat pentru luni dimineață o ședință în care urmează să fie stabilite măsurile necesare pentru ca activitatea didactică să nu fie afectată.
Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, universitatea a transmis că își reafirmă „angajamentul ferm de respectare a standardelor de etică universitară și de menținere a calității procesului de învățământ”, făcând totodată apel către studenți să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv cazurile de hărțuire sexuală.
Reprezentanții instituției au precizat că respectă prezumția de nevinovăție și că nu vor comenta aspectele aflate în cercetare penală. În același timp, universitatea a anunțat că „Comisia de etică va continua procedurile deja în curs” și că este dispusă să revizuiască mecanismele interne de prevenire și raportare a hărțuirii dacă vor fi identificate probleme de reglementare. Conducerea UAIC a invocat inclusiv implementarea proiectului UNISAFE, dedicat prevenirii și combaterii discriminării, hărțuirii și abuzului în mediul academic.
Întrebările care rămân fără răspuns
Mesajul universității aduce însă în prim-plan o serie de întrebări incomode. Dacă, așa cum susține instituția, existau deja proceduri aflate în desfășurare la nivelul Comisiei de Etică, de ce nu au existat până acum măsuri vizibile sau concluzii comunicate public, în condițiile în care suspiciunile și relatările privind comportamentul lectorului circulau de mai mult timp în mediul universitar și în spațiul public?
De altfel, suspendarea contractului lui Alexandru Toader nu a fost rezultatul unei decizii disciplinare a universității, ci consecința automată a arestării preventive dispuse de instanță. În aceste condiții, cazul deschide o dezbatere mai amplă despre eficiența mecanismelor interne de protecție a studenților și despre capacitatea instituțiilor academice de a reacționa rapid atunci când apar acuzații grave privind comportamentul unor cadre didactice.
O anchetă cu implicații dincolo de dosarul penal
Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, acuzațiile vizând mai multe studente. Procurorii susțin că unele dintre presupusele fapte ar fi fost săvârșite în contextul relației de autoritate pe care cadrul didactic o avea asupra studentelor.
Situația aduce în discuție și legăturile existente în mediul academic și juridic ieșean. În spațiul public au apărut informații privind faptul că apărarea lui Alexandru Toader este asigurată de un cadru didactic afiliat aceleiași universități. Acest aspect a alimentat dezbaterea despre potențiale conflicte de imagine și despre relațiile de influență din mediul universitar.
13 comentarii
Toata campania asta pute a manipulare. Probabil vreun „paduche” pro-occidental ravneste la postul pe care il vor vacant. Justitia e folosita ca arma politica in statul mafiot.
Totusi, denuntatoarele fac dezvaluiri, dupa ani de zile, fara martori, fara dovezi. Asta e calomnie. Cele care au abandonat studiile, colegii afirma ca erau total afone pt scoala, lenese si cu pretentii sa treaca examenele oricum
Ce rușine!!!! Taica-su nu auzise nimic in avans? E f rușinos ca-i ia capararea. D-lui o somitate in domeniul. Nu orice domeniu.
Marxist-bolsevicii invoca preceptele democratiei, capitaliste, pentru ca nu exista alt tip de democratie, pe care o urasc, de fiecare data cand un camarad e la ananghie!!! Sloganul „parintele nu e vinovat pt. crimele copiilor” e diversionist mai ales cand e vorba de personalitati publice…Pentru ca NIMENI NU-L ANCHETEAZA pe Tudorica, in schimb poarta o uriasa responsabilitate morala, in formarea feciorului sau ca om!!! Si reamintesc, Tudorica a salvat-o pe infractoarea internationala Kövesi de DEMITERE si mai ales de incarcerare!!! Si Kovesi a pasit pe urmele taticului ei, profesional, preluandu-i apucaturile, ca si Toader jr. care s-a format si el in atmosfera familiei!!! Mama sa poate spune mult mai multe de pe vremea ante-
1989 si imediat dupa…
Tatal e perfect sa se intoarca la CCR. Intre timp poate continua cu explicatii cum „vegheaza” CCR anularea alegerilor.
Rușine, Iași! Au așteptat arestarea ca să-l suspende când (editat) trebuie concediată de anul trecut. Se vede că (editat) ăl bătrân are influență mare, doar e fost pesedist, are mentalitate de pesedist, „legea nu e pentru noi”. L-a împins până acum în carieră pe (editat), e interesant de văzut dacă (editat) de fiu-său scapă ca Grindeanu de cazul Nordis-Nisa, ar fi o mare rușine pentru învățământul superior românesc. Pentru PSD nu mai contează, sunt o gașcă de ticăloși consacrați, îi știm.
vezi ce a comentat cel ce a semnat tatal…
nu stia decanul „facultatii de drept”??
Sa ii fie rusine, si daca a stiut si daca nu a stiut. O mai fi si tata de fata!….
Si aveti grije domnilor politisti, aceia care va faceti datoria, in majoritatea centrelor universitare este la fel!
Universitatea respectiva e corupta pana in prasele,probabil practica sexului cu studente e pe scara larga,e o traditie in universitate
DESFIINTATi PROTECTIA DATELOR.TELEVIZIUNILE de cateva zile nu vorbesc decat de fiul ministrului.NU, fiul tatalui, ca nu a violat cu scula tatalui.Daca fiul e vinovat,sa plătească, dar tatal sau nu e violotor, nu e criminal și ca fost ministru al justiei și jufdecator la CCR, ca simplu român, are dreptul la protectia datelor si imginii profesiei si functiilor pt care amuncit si daruit.IN LIPSA de rating, subiecte, tv circ, tv manipularea, tv diversiunea repeta la infinit subiecte de cancan, fara o hotarare definitivă lovesc si umilesc tatal și institutia .ANPDCP estecondusa din 2013 de un personaj ce nu avea 18 ani vechime juridica, era incompatibilă ani de zile ca membră CNI,. CRUCEA ROSIE si cu dosar penal la DNA de cand era laANRP??CUM A AJUNS SI DE CE SE MENTINE DUPĂ EXPIRAEA CELOR 2 MANDATE SI DUPĂ 3, 6 ANI CA INTERIMAR??PARLAMRNTIUL desemnează doar persoane santajabile, lipsite de profesionalism, vechime minimală, dar cu carnete la fiecare partid de la GEOANA,PONTA, DRAGNEA(scandalul amenzii e 20 milioane???), CIOLACU, GRINDEANU?????UNDE-I CV SI RAPORTUL DE ACTIVITATEA BLONDEI DE LA protectia datelor?????
a fost unelalta ce a contribuit la alungarea lui Codruta. Va tremura chilotii la gandul ca se intoarce!
De la prima abatere, decanul si prodecanul facultatii trebuiau sa il puna in discutie si sa il dea afara. Nu dupa ce a ajuns in presa si sau adunat zeci de cazuri. Tara de violatori si de gunoaie intelectuale.
scot diplome pe banda rulanta. In special facultatile private, unde sunt interese ca sa aiba zeci de mii de studenti.
Dai banul si iei diploma. O fi vre-un absolvent de la privat angajat in Occident?
Sau doar in politica?….