Top 5 țări în care se trăiește cel mai bine în 2026 

Tot mai mulți oameni visează să se mute în alte țări decât cea natală. Ei sunt atrași în aceste țări de un nivel de trai mai ridicat, siguranță, servicii publice de calitate sau oportunități economice mai bune. Un nou clasament internațional arată care sunt cele mai bune țări pentru locuit în 2026. Europa domină categoric ierarhia.

Realizat de Nomad Capitalist, indicele a analizat peste 60 de țări din întreaga lume. Cinci criterii majore au fost luate în calcul. Acestea sunt calitatea vieții și infrastructura, siguranța și libertatea, accesul la rezidență și cetățenie, regimul fiscal și condițiile naturale, inclusiv clima și calitatea aerului.

1.Monaco

În fruntea clasamentului se află Monaco. Micul stat condus de Casa Grimaldi este singura destinație care a obținut punctaj maxim la categoria „calitatea vieții și infrastructură”. Nivelul ridicat de siguranță, serviciile excelente și infrastructura modernă au contribuit decisiv la această performanță.

2. Andorra

Pe locul al doilea se situează Andorra. Țărișoara dintre Franța și Spania este apreciată în special pentru siguranță, libertăți și aerul extrem de curat. Andorra a fost și ea la un pas să fie pe locul I. Accesul mai dificil la cetățenie, care presupune două decenii de rezidență și promovarea unor teste, a împiedicat-o să urce pe primul loc.

3. Emiratele Arabe Unite

Podiumul este completat de Emiratele Arabe Unite. Este singura destinație non-europeană din primele trei poziții. De altfel, diferența dintre primele trei clasate este de mai puțin de un punct, ceea ce arată cât de strânsă a fost competiția.

4. Malta

Malta ocupă primul loc la categoria „Reședință și Acces”. Toate cele cinci căi de obținere a rezidenței sunt disponibile, naturalizarea este posibilă în termen de 5 ani, iar scorul de 109,0 în „Nomad Passport Index” este cel mai bun din întregul clasament. De asemenea, Malta se situează pe locul al doilea la capitolul „Natură” având un indice de risc climatic de 170,0 (din 174) și un scor de 79,0 pentru expunerea la soare. Factorii care o plasează pe locul al patrulea sunt „Calitatea vieții și Infrastructura” și „Fiscalitatea” (scor 69,0).

5. Portugalia

Statul iberic este încă una dintre destinațiile preferate ale nomazilor digitali și ale celor care caută un echilibru între costurile de trai și calitatea vieții. A ajuns doar pe locul cinci din cauza riscului tot mai mare de fenomene meteorologice extreme asociate schimbărilor climatice.

Clasamentul sugerează că, dincolo de salarii sau taxe, siguranța, sănătatea publică, infrastructura și accesul la servicii de calitate cântăresc tot mai mult în alegerea locului ideal pentru trai.