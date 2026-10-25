Mesajul lui Boc, lovitura lui Bolojan și așteptările liberalilor. Începe o nouă etapă pentru PNL, care e strategia

Ilie Bolojan are în față provocări majore. Este prins între opoziția la PSD și luptele interne din partid. Ce strategie va adopta și ce pregătesc adversarii politici din interior?

20 octombrie 2026 este un moment de cotitură pentru PNL. După ani și ani de colaborări fățișe sau din umbră cu PSD, liberalii își iau în sfârșit soarta în propriile mâini. Ce vor face cu această decizie istorică este esențial pentru cel mai mare partid de dreapta. Obișnuiți să se sprijine pe PSD de atâta vreme, unora le va veni cu siguranță greu să își găsească forța de a reuși, după cum înșelător spunea celebrul slogan din 1905, reînviat în 2022, 2023 și 2024, „Prin noi înșine”.

O bătălie interesantă pentru putere în PNL se desfășoară la Cluj. Alin Tișe a ieșit cu un atac virulent la adresa lui Ilie Bolojan. Nimic ieșit din comun, o face sistematic de luni bune. Este chiar cel care a pus bazele facțiunii liberal-conservatoare din PNL, compusă din așa-numiții puciști.

Alin Tișe îl atacă pe Ilie Bolojan

„Ilie Bolojan, ai ajuns prim-ministru prin munca tuturor PNL-iştilor! Declaraţia domnului Bolojan de ieri, dintr-o întâlnire publică, spune mai mult decât pare. Mintea sa este încă la alegerile prezidenţiale, devenite o obsesie politică, deşi nimic nu îl recomandă pentru o asemenea miză.

Printre altele, şi în context, el spune că degeaba au fost finanţaţi cei peste 3.000 de primari şi aleşi judeţeni, parte din PNL -, pentru că oamenii au votat la prezidenţiale cu un candidat antisistem. Adică, nici Ciolacu, nici Ciucă şi nici Crin Antonescu nu au fost aleşi de popor, în ciuda finanţărilor şi a sprijinului politic acordat primarilor.”

Declarația lui Boc care i-a pus pe gânduri pe disidenți

Cu două zile înainte, o declarație făcută de Emil Boc i-a pus pe disidenți pe jar. „Ține cu puciștii?” s-a întrebat un liberal când a auzit-o. Iată declarația. Din ea, e adevărat, fiecare înțelege ce vrea. Poate fi o situare la mijlocul terenului, dar și o aluzie că unii sau alții ar trebui să preia primii puterea în partid. Emil Boc e o Elveție în PNL, dar acest lucru clar nu-l ajuta pe Ilie Bolojan. Mai degrabă pe detractorii săi.

„Așa s-a întâmplat și în Japonia, cu partidul liberal-democrat. A stat la putere vreo 40 și ceva de ani, având din interior diverse curente ideologice. În funcție de evoluția societății, era în față unul sau altul.

Dacă o dimensiune de astăzi trebuie să pună pe cel liberal-conservatoare, ok. Dimensiunea conservatoare din partid este cea care exercită conducerea propriu-zisă și are primul acces la relațiile de putere. Ceilalți vin și susțin din spate.

Când se schimbă dimensiunea din societate, vin ceilalți în echipă. Ceilalți stau și susțin din spate.

Este exact ca la echipele mari de fotbal, ai două echipe pe bancă. Da? Când nu merge în teren o echipă, vine cealaltă echipă și o complinește. Asta e o echipă puternică.”

Fidelii lui Bolojan aplaudă: „PSD și-a găsit nașul”

De cealaltă parte, oamenii apropiați de președintele PNL transmit mesaje de forță, pentru a-i îmbărbăta pe liberali să suporte mai ușor opoziția, cu gândul că au totuși un țel. Iar țelul nu e mereu accesul la resurse.

„PSD și-a găsit nașul! Ilie Bolojan e cel care va înjumătăți numărul de parlamentari ai fostului partid comunist. Va fi coșmarul PSD în anii care urmează.”

Bolojan iese la atac. Cine sunt golanii

Declarația îi aparține lui Alexandru Muraru și a fost determinată de o afirmație a lui Ilie Bolojan care a arătat un lider mult mai dispus să se ia la trântă cu PSD față de ieșirile publice din vremea când era premier. Un an și jumătate, Ilie Bolojan a jucat mai degrabă cartea noncombatului. A încasat, mai mult decât a lovit.

„Cu omul rațional, chiar de la un anumit partid cu probleme, am putut să mișc anumite lucruri. Avea respectul pentru anumite înțelegeri, responsabilitatea. Cu golanii e greu să faci treabă!”

Între opoziția la PSD și AUR și luptele interne din PNL

Mesaje politice dinspre PNL sunt multe în fiecare zi. Am trecut în revistă doar câteva, dar care ilustrează curentele din partid. Există o majoritate, iar ea a fost certificată de nenumărate ori în ultima perioadă, în jurul lui Ilie Bolojan. Și există o minoritate zgomotoasă care încă luptă din interior să-l debarce. Acum, că a plecat de la butoanele puterii, aceste câteva voci disidente speră să își convingă colegii că Bolojan nu merită să pariezi pe el. Mizează pe îndepărtarea liberalilor de la borcanul cu miere, pe foamea de resurse ce se va instala curând.

Există un risc real, e drept, ca unii liberali să abandoneze lupta. Pentru că Ilie Bolojan le arată o cale a stoicismului, a răbdării și a perseverenței. Rezultatele nu sunt după colț, nu sunt nici măcar garantate.

Iar relația incertă cu USR ar putea să fie o piedică majoră. Dacă cele două partide se atacă reciproc și se uită prea mult la interesul fiecăruia, reușita unui pol reformator de dreapta la alegerile din 2028, 2029, și 2030 nu e deloc sigură.

Pe de altă parte, ar fi blocul politic care ar putea, dacă este coerent, să reducă simțitor avantajul din sondaje pe care îl are acum AUR.

Revenind la ce se întâmplă în PNL, e clar că toată lumea se încălzește deocamdată pe margine. Mă refer la taberele din partid. Nimeni nu se aruncă. Urmează însă etape cruciale.

Strategia lui Bolojan

Ilie Bolojan ar urma să facă un turneu prin țară, potrivit unor surse liberale. Să se apropie de oamenii din partid care l-au văzut mai mult la televizor, dată fiind funcția care i-a ocupat tot timpul.

Este esențial felul cum îl vor percepe liberalii când îl vor vedea printre ei, cum vor simți ei mesajul de chemare la luptă împotriva PSD și AUR. Și ce le va putea livra Ilie Bolojan, altceva decât puterea și resursele pe care PNL le-a pierdut deocamdată.

Alegerile din filiale, testul cel mare. Când va fi congresul

Alte surse vorbesc despre alegerile din filiale, o afacere neterminată și împiedicată de deciziile din instanța, care au blocat orice schimbare a conducerii PNL de la centru și din organizații.

„Hubert Thuma i-a spus lui Bolojan, la ultima ședință, să facă alegeri în filiale cât mai repede”, a spus o sursă pentru Cotidianul. Cât despre congres, a menționat că acesta va fi cel mai probabil la termen, în 2027.

Ce spun disidenții

Aceeași sursă, din tabăra disidenților, susține că Ilie Bolojan nu are o susținere reală în toți cei care i-au părut alături în ultima vreme.

„Sighiartău ar putea schimba barca imediat, nici nu e clar câtă tracțiune mai are la Bistrița. Vasile Blaga nu e cu Bolojan 100%. Gheorghe Falcă dă telefoane pe la colegi ca să-i asigure că el nu e «bolojenist»”, susține sursa.

Același liberal spune că mulți colegi sunt supărați că Ilie Bolojan nu s-a retras mai devreme, ceea ce l-a stors de forță. „Mulți i-au spus că era bine să se fi retras în septembrie.” Întrebat cum ar fi putut face acest lucru, dacă Nicușor Dan nu desemnase un premier, a spus că Bolojan ar fi putut merge la Cotroceni și l-ar fi putut anunța pe președinte că e gata să se retragă, astfel încât să grăbească o desemnare.

Și tot adversarii săi din PNL susțin că partidul a căzut în sondaje la 14%, iar Bolojan nu ar depăși 16%, sugerând că acesta nu mai este o locomotivă.

Declarațiile trebuie privite cu precauție, dată fiind antipatia fățișă pentru Bolojan a celor care au creat facțiunea liberal-conservatoare.

Deocamdată Ilie Bolojan are de partea sa 40 din aproximativ 60 de membri ai conducerii partidului, o majoritate bună. Miza lui este să-i țină de partea sa și acum, când nu mai este la putere.