Descoperire rară în Himalaya. Un polonez a găsit ciuperca omidă, care poate ajunge în China la peste 100.000 de dolari kilogramul

Descoperirea de la poalele Annapurnei

Pentru Grześ, găsirea ciupercii a reprezentat ceea ce el numește „premiul suprem” din Himalaya. Mesajul publicat pe Facebook a fost scurt și plin de entuziasm: „Am reușit! L-am găsit!”, arată sursa citată.

Polonezul a precizat că se afla la poalele munților Gangapurna și Annapurna și că ținea în mâini „vârful absolut al visurilor oricărui pasionat de ciuperci”.

O ciupercă care crește din omizi

Specia găsită, Ophiocordyceps sinensis, e cunoscută și drept ciuperca omidă. Numele său tibetan se traduce prin „iarbă de vară, vierme de iarnă”, o trimitere la ciclul de viață macabru al organismului.

Grześ a descris-o ca pe un prădător care, sub pământ, infectează omizile de molii, le ucide treptat și apoi crește din capetele lor, înainte de a deveni ciuperca vizibilă la suprafață. Din punct de vedere biologic însă, arată sursa citată, ciuperca se încadrează mai degrabă la paraziți decât la prădători.

De la medicina tradițională la prețuri record

Medicina tradițională chineză o folosește ca tonic și afrodiziac, de unde și porecla de „Viagra din Himalaya”. Potrivit unor relatări, în China, exemplarele de calitate superioară ajung să coste peste 100.000 de dolari kilogramul.

Din această sumă, culegătorii nepalezi încasează doar o mică parte, dar pentru mii de familii din zona montană recolta anuală rămâne o sursă de venit vitală. Ca s-o găsească, oamenii străbat în genunchi pajiștile de altitudine, în căutarea tulpinilor minuscule.

O faimă cu semne de întrebare

Ciuperca a devenit cunoscută la nivel internațional în 1993, după ce un antrenor chinez de atletism a pus seria de recorduri mondiale ale alergătorilor săi pe seama unui tonic preparat din această ciupercă și din sânge de broască țestoasă. Echipa lui a fost urmărită ulterior de acuzații de dopaj.

Cât despre efectele asupra sănătății, oamenii de știință consideră că dovezile sunt încă limitate și neconcludente, multe dintre cercetări fiind făcute în laborator sau pe animale. O bună parte din suplimentele vândute astăzi folosesc, de altfel, ciuperci cultivate, mai ieftine, sau culturi fungice.

O specie tot mai rară

În sălbăticie, ciuperca e tot mai dificil de găsit. În 2020, Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii a inclus-o în categoria speciilor vulnerabile, pe fondul unei scăderi a populației estimate la peste 30% în 15 ani, cauzate în mare parte de recoltarea excesivă. Pe lângă aceasta, cercetătorii pun declinul și pe seama încălzirii climatice.

A doua descoperire, la peste 4.000 de metri

Tot în această excursie, la Yak Kharka, la o altitudine de peste 4.000 de metri, Grześ și-a împlinit „un alt vis legat de ciuperci”. A găsit o ciupercă minusculă care ieșea din coarnele unui craniu pe care l-a identificat ca aparținând unei oi albastre.

Ciupercile de acest tip se hrănesc cu keratină, proteina din coarne și copite, dar și din părul și unghiile oamenilor. Polonezul a mărturisit că bucuria unei descoperiri atât de mici, la o asemenea altitudine, a fost greu de descris în cuvinte.