Case bătrânești de la 6.000 de euro. Cât te poate costa renovarea și ce trebuie verificat înainte de cumpărare

Ofertele ieftine și dezavantajele lor

Scumpirea locuințelor stă la baza interesului pentru casele de la țară. În ultimii ani, prețurile de pe piața imobiliară din România au crescut în salturi, dar în multe sate cei care vor să devină proprietari mai pot găsi case vechi la sume convenabile, arată sursa citată, scrie sursa citată.

Cele mai ieftine dintre ele ajung, pe unele site-uri de profil, la 6.000-10.000 de euro. Înainte de a cumpăra, cei interesați trebuie să aibă în vedere atât starea clădirii, cât și contextul localității în care a fost ridicată.

De regulă, e vorba despre case vechi de câteva decenii, în care nu a mai locuit nimeni de ani buni și care nu au utilități moderne. Cel mai des, satele respective nu au perspective de dezvoltare, fiind așezate în zone izolate, la distanță de orașe sau de autostrăzile țării.

Cine le cumpără și ce urmează după achiziție

Dezavantajele nu îi țin departe pe cumpărători, însă cheltuielile mari apar abia după ce casa a fost cumpărată. Mulți români sunt atrași de casele bătrânești, din motive diferite. Unii văd în ele o investiție imobiliară, în vreme ce alții, crescuți la sat sau dornici să se întoarcă acolo, le privesc cu nostalgie.

Există și proprietari care își propun să le recondiționeze, pentru a le transforma în locuințe confortabile, în case de vacanță sau în spații de cazare pentru turiști. Planurile inițiale se lovesc însă adesea de costuri de renovare mult peste așteptări, potrivit sursei citate.

Din acest motiv, unii specialiști recomandă o evaluare atentă a casei înainte de decizia de cumpărare. În multe cazuri, prețul atractiv vine la pachet cu nevoia unor investiții costisitoare, de la fundație și structură până la acoperiș, instalații și racordarea la utilități. Pe lângă sume care pot depăși cu mult prețul plătit pe casă, lucrările cer și mult timp, conform aceleiași surse.

Restaurarea Casei Kresován, din 1872

Județul Hunedoara oferă un exemplu concret al acestor cheltuieli, care, la restaurarea unei case vechi, pot ieși la iveală abia după începerea lucrărilor și se pot întinde pe ani de muncă.

În 2023, Radu Steolea a devenit proprietarul celei mai vechi case din Sarmizegetusa, ridicată în 1872 și puternic degradată. Lucrările au durat aproape doi ani, până în iunie 2025, iar clădirea a devenit un spațiu primitor, cu cinci camere cu baie proprie, inclus în circuitul turistic.

Costuri neprevăzute, apărute în timpul lucrărilor

Lucrările au depășit însă bugetul stabilit la început. Radu Steolea a explicat că restaurarea a scos la iveală numeroase probleme și, odată cu ele, costuri pe care nu le anticipase. La o clădire din 1872, starea reală a unor elemente de construcție nu a putut fi cunoscută decât după ce lucrările au început și finisajele vechi au fost înlăturate, a arătat acesta.

Bugetul inițial a crescut, potrivit proprietarului, din cauza intervențiilor suplimentare de consolidare și a reparațiilor, dar și a înlocuirii unor elemente degradate. La acestea s-a adăugat specificul restaurării unei case istorice, care cere materiale și tehnici potrivite și un volum mare de muncă specializată, toate cu costuri considerabile.

Experiența sa arată că o restaurare temeinică poate costa cu aproximativ 35-40% mai mult decât ridicarea unei case noi, comparabile ca dimensiuni și caracteristici.

Potrivit proprietarului, diferența provine mai ales din consolidările complexe, din atenția cu care se execută intervențiile, din manopera specializată și din timpul mare pe care îl cere păstrarea elementelor originale.

Scopul, a mai spus Steolea, este atât o clădire funcțională, cât și salvarea unei construcții cu valoare istorică și arhitecturală, a cărei identitate să rămână cât mai fidelă originalului.

Fundații, acte și un buget de rezervă

Radu Steolea le recomandă celor care vor să cumpere o casă veche să înceapă cu o evaluare atentă a structurii, mai ales a fundațiilor, zidurilor, planșeelor și acoperișului. Fisurile, tasările, infiltrațiile și urmele lăsate de umezeală trebuie verificate, pentru că în spatele lor se pot afla probleme grave și cheltuieli mari, a explicat acesta.

Pe aceeași listă intră, potrivit proprietarului, situația juridică și cadastrală a imobilului, dar și eventualele restricții legate de statutul de monument istoric ori de amplasarea într-o zonă protejată. Steolea mai recomandă consultarea unui inginer structurist cu experiență în clădiri vechi și păstrarea unui buget de rezervă pentru cheltuielile neprevăzute.

„O casă veche poate fi o investiție extraordinară dacă este cumpărată în deplină cunoștință de cauză”, conchide Radu Steolea.