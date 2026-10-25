Tren cu bazin de apă termală sau măști de oxigen. Trasee feroviare care te lasă cu gura căscată. România e în top

Românul obișnuit cu transportul feroviar de la noi s-ar putea îndoi de informațiile din acest articol. Fiindcă, în diverse locuri din lume, există niște linii feroviare care merită văzute. Sau care merită bani frumoși pentru a fi utilizate. Polarsteps.com a făcut un top spectaculos.

Nu de alta, dar există pe planetă garnituri suspendate deasupra orașelor și râurilor sau monorailuri care trec prin blocuri de locuințe. Și mai există și trenuri din bambus sau alimentate exclusiv cu energie solară. Ca să nu vorbim despre trenurile care au bazine cu apă termală sau măști de oxygen pentru pasageri. Toate par invenții desprinse din filmele SF, dar sunt utilizabile de ani de zile.

Trenul care atârnă deasupra orașului de peste o sută de ani

În orașul german Wuppertal circulă Schwebebahn, una dintre cele mai spectaculoase căi ferate urbane. Garnitura este suspendată de o șină amplasată deasupra orașului și transportă zilnic zeci de mii de pasageri. Linia este deschisă publicului încă din 1901 (!!) și are 13 km. Doar patru din cele 20 stații se află pe secțiuni de uscat. Restul traseului urmează în mare măsură cursul râului Wupper. Sistemul a fost conceput ca o soluție practică pentru o vale industrială aglomerată, unde nu mai era loc pentru infrastructură clasică. În timp, însă, „trenul zburător” a devenit simbol urban, atracție turistică și parte a vieții cotidiene. Proiectul a fost aprobat în 1894, construcția a început în 1898, iar primul tronson a fost deschis publicului în 1901.

Trenul „înghițit” de oameni

La Chongqing, în China, monorailul traversează literalmente o clădire rezidențială.

Configurația sistemului Chongqing Rail Transit este determinată în mod unic de relieful abrupt și muntos al orașului, precum și de numeroasele văi fluviale săpate de râurile Yangtze și Jialing. Stația Liziba constituie unul dintre cele mai emblematice exemple în acest sens. Ea a fost realizată în interiorul unei clădiri rezidențiale.

Linia ferată a devenit în timp una dintre principalele atracții ale orașului. Mii de oameni stau cu gura larg căscată nu doar de uimire, ci și pentru „a înghiți trenul” în fotografii virale.

Tren la peste 5.000 de metri altitudine

Lhasa Express, din China, trece prin cea mai înaltă stație feroviară din lume, situată la 5.068 de metri pe Platoul Tibetan. Din cauza altitudinii extreme, vagoanele sunt echipate cu sisteme de îmbogățire a aerului cu oxigen și cu prize individuale de oxigen pentru pasageri. Nu avea altfel cum fiindcă la o asemenea înălțime, oxigenul e rarefiat iar organismul are de suferit.

„Vagoane” din bambus, prin satele Cambodgiei

Una dintre cele mai neobișnuite soluții de transport vine din provincia Battambang, Cambodgia. Aici, localnicii au transformat porțiunile degradate de cale ferată în trasee pentru platforme din bambus montate pe roți. Cunoscute sub numele de „Norry” și folosite initial de localnici, acestea au devenit un punct de atracție și pentru turiști.

Ineditul acestor Norry era că dacă două vehicule se întâlneau pe traseu, cel cu încărcătura mai ușoară era ridicat de pe șine și mutat pe lângă celălalt. La capătul liniei, vehiculul era ridicat și întors.

În anii ’80 și ’90 ai secolului trecut, din cauza Războiului Civil din Cambodgia, trenurile erau precedate de un vagon înarmat și blindat. Primele vagoane ale trenului erau platforme folosite pentru detectarea minelor. Călătoria pe acestea era gratuită în primul vagon și la jumătate de preț în al doilea. Aceste opțiuni erau populare, în ciuda riscurilor evidente.

Trenul alimentat de soare

Tren Solar de la Quebrada este o inovație spectaculoasă în turismul sustenabil. Este primul tren de pasageri din America Latină propulsat complet prin energie solară și baterii de litiu. Inaugurat în anul 2024 în provincia Jujuy, acest tren modern reînvie o veche linie feroviară de munte abandonată. Datorită acestui tren, călătorii au parte de o modalitate ecologică și unică de a explora peisajele aride de o frumusețe rară din nord-vestul țării.

Traseul trenului se întinde pe o distanță de 42 de kilometri prin Quebrada de Humahuaca, o vale adâncă declarată Patrimoniu Mondial UNESCO datorită reliefului său geologic impresionant și istoriei sale culturale bogate. Turiștii apreciază mai ales ferestrele panoramice uriașe (inclusiv pe plafon) care oferă o conexiune vizuală totală cu munții multicolori din jur.

Călătoria pe „Nasul Diavolului”

Nariz del Diablo sau Nasul Diavolului. Așa este cunoscută cea mai periculoasă linie ferată din lume. Construit în Ecuador, traseul feroviar urcă munții printr-un sistem de manevre în zigzag. Acesta este obligatoriu din cauza pantelor extrem de abrupte. Nu doar traseul este periculos, ci și construcția sa. Se crede că peste 2000 de oameni au murit din cauza bolilor, a muncii excesive şi a climei dificile din zonă. Astăzi, ruta este una dintre cele mai căutate experiențe turistice din țară.

“Pikachu, I choose you!”

Ultraconservatoare pe anumite aspecte, Japonia este teribil de modernă pe altele. Mai nou, niponii au creat un tren tematic dedicat personajului Pikachu. Garnitura Pokémon With You a fost concepută pentru a aduce bucurie copiilor din regiunea Tohoku, afectată de dezastrul din 2011. Interiorul și exteriorul sunt decorate integral cu celebrul personaj spre deliciul miilor de prichindei, dar și al părinților.

Trenul cu băi termale din Japonia

Și tot în Japonia a venit cu o combinație care a uimit lumea-ntreagă. Cunoscuți pentru celebrul cult al izvoarelor termale, niponii l-au integrat direct într-un tren de mare viteză. Toreiyu Tsubasa care circulă pe linia Yamagata Shinkansen le permite pasagerilor să își scoată pantofii și să își relaxeze picioarele în apă termală în timp ce admiră peisajele de la fereastră. Experiența combină două dintre marile pasiuni japoneze: călătoria cu trenul și băile pentru picioare (ashiyu) la bord!

Mocănița României, printre cele mai speciale trenuri ale lumii

România își găsește locul în acest top prin celebra Mocăniță din Valea Vaserului (Maramureș). Trenul cu abur străbate zone izolate din Carpați și este una dintre ultimele căi ferate forestiere cu ecartament îngust care încă își păstrează funcția originală. Locomotivele alimentate cu lemne traversează păduri dese, poduri de lemn și văi sălbatice, într-un decor care pare rămas neschimbat de secole