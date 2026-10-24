Când ar putea crește salariile bugetarilor. Florin Manole vorbește despre noua lege a salarizării: „Vreau să fiu foarte prudent”

Întrebat la Digi 24 dacă legea salarizării unitare mai poate fi adoptată până la finalul anului și dacă România mai poate primi cele 700 de milioane de euro asociate acestui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ministrul a spus că proiectul nu poate fi o prioritate în următoarele luni.

„Nu poate fi adoptată într-o lună-două, din mai multe motive obiective”, a declarat Florin Manole, care adaugă că guvernul trebuie să se concentreze asupra rectificării bugetare și asupra pregătirii bugetului pentru anul 2027.

Florin Manole a adăugat că pe agenda Guvernului se află și măsurile pentru protejarea consumatorilor vulnerabili.

El a amintit că România a primit, la finalul anului 2025, un împrumut preferențial de peste 500 de milioane de dolari de la Banca Mondială, una dintre condiționalități fiind adoptarea unei noi legislații privind consumatorul vulnerabil.

„Termenul propus de Guvern în programul de guvernare este 2027”, a precizat el, adăugând că nu a fost stabilită o lună anume pentru adoptarea actului normativ.

Legea ar putea fi aplicată abia din 2028

Manole nu exclude ca legea să fie adoptată în cursul anului viitor, dar aplicată abia din 2028, însă spune că nu este singurul scenariu.

„Se poate la fel de bine să fie adoptată la începutul anului 2027 și, chiar dacă nu există o prevedere în legea bugetului, să avem o rectificare pentru a doua jumătate a lui 2027”, a explicat Florin Manole.

Potrivit cifrelor prezentate de ministrul Muncii, România a prevăzut cheltuieli cu salariile de 166 de miliarde de lei pentru 2026 și de 174 de miliarde de lei pentru 2027.

Chiar și așa, Manole a avertizat că aceste estimări nu trebuie interpretate ca un angajament privind creșterea cheltuielilor cu personalul bugetar.

„Vreau să fiu foarte prudent. Vă spun niște cifre care sunt publice, sunt oficiale, dar nu vreau să le perceapă cei care ne urmăresc ca pe niște angajamente că vom crește neapărat anvelopa de cheltuieli”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că diferența dintre ceea ce statul estimează că va cheltui în anii următori și ceea ce va cheltui efectiv depinde de mai mulți factori, inclusiv de angajamentele asumate față de Comisia Europeană, de regulile fiscale și de necesitatea menținerii deficitului bugetar sub control.

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