Locuințele imposibile: casa de 92 cm și alte clădiri atât de înguste încât au devenit atracții turistice

Cele mai înguste case din lume ascund povești la fel de spectaculoase ca dimensiunile lor. Fie că au fost construite din răzbunare, din zgârcenie sau ca un fel de protest cultural, aceste imobile trebuie cunoscute dacă nu vizitate. Unele valorează astăzi sute de mii de euro.

„Casa răzbunării” din Seattle

O casă din Seattle, lată de numai 1,4 metri și ridicată, potrivit legendei, din răzbunare după un divorț, a readus în atenție una dintre cele mai neobișnuite categorii de locuințe din lume. Casele atât de înguste încât par imposibil de locuit. Cu toate acestea, multe au devenit atracții turistice.

Așa-numita „Casa răzbunării” din Seattle a fost construită acum mai bine de o sută de ani pe o fâșie îngustă de teren. Povestea spune că proprietara a primit după divorțul de soț doar o bucată de pământ. Și, și aceea prea mică pentru o locuință obișnuită. Inventivă și teribil de răzbunătoare, americanca nu s-a lăsat. A decis să ridice o casă care să blocheze priveliștea fostului soț. Zis și făcut! Imobilul are doar 1.4 metri lățime, dar a cuceri lumea fix datorită acestui aspect. Acum, dimensiunea mica a casei este invers proporțională cu celebritatea sa. Ea s-a vândut cu 745.000 de dolari.

Amsterdamul a transformat zgârcenia în arhitectură

Seattle este departe de a deține monopolul caselor-filiforme. Amsterdamul se poate lăuda cu primul loc din lume la acest capitol. Casele înguste au devenit de sute de ani un adevărat simbol urban al orașului din Țările de Jos. Pe malurile canalelor, clădirile înalte, colorate și incredibil de înguste atrag atenția turiștilor. Mulți se înghesuie să facă fotografii cu fațadele de doar un metru lățime.

Explicația este una cât se poate de practică. În secolele XVI-XVII, taxele erau calculate în funcție de lățimea fațadei orientate spre stradă sau canal. Cu cât clădirea era mai lată, cu atât proprietarul plătea mai mult. Ca să nu dea bani mulți, negustorii olandezi au ales această soluție. Și-au construit locuințe foarte înguste, dar adânci și înalte.

Același fenomen a fost întâlnit și în alte zone din Țările de Jos și în unele orașe belgiene. Și acolo valoarea terenului și taxarea în funcție de frontul stradal au încurajat dezvoltarea unor clădiri cu fațade extrem de înguste și spații dezvoltate pe verticală.

Casa care are lățimea unui hol

Printre cele mai cunoscute exemple se numără casa de pe Singel 7, din Amsterdam. Fațada acesteia măsoară puțin peste un metru. Deși partea din spate este mai generoasă, imaginea ei a devenit emblematică pentru ingeniozitatea olandezilor în fața taxelor. Tot în Amsterdam se află și unele dintre cele mai înguste locuințe complet funcționale din Europa, cu lățimi de aproximativ doi metri.

Polonia are o casă mai îngustă decât un dulap

Recordul modern îi aparține însă, probabil, Casei Keret din Varșovia. Construită într-un spațiu rămas între două clădiri, aceasta măsoară doar aproximativ 92 de centimetri în cel mai îngust punct și 1,5 metri în cel mai lat. Locuința este considerată una dintre cele mai înguste din lume și a fost creată ca proiect artistic și arhitectural. Deși este incredibil de îngustă, casa are o suprafață totală de aproximativ 14-15 metri pătrați distribuiți pe trei niveluri verticale. Deplasarea între etaje se face exclusiv prin intermediul unor scări de aluminiu , iar intrarea se realizează printr-o scară retractabilă ascunsă, acționată prin telecomandă. Structura a fost amplasată între o casă de dinainte de război și un bloc de locuințe. Instalația artistică pe două niveluri a primit numele scriitorului și cineastului israelian Etgar Keret care a fost primul locatar al clădirii. Keret a afirmat că șederea în Casa Keret este ca un „memorial dedicat familiei mele”. Familiile părinților săi au pierit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când Germania nazistă a ocupat Polonia.