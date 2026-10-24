Locatarii unui bloc, evacuați de urgență după apariția unei crăpături între etaje FOTO

Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc cu risc seismic din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a fost observată o crăpătură între două scări ale imobilului. Autoritățile au intervenit de urgență.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Locatarii unui bloc, evacuați de urgență după apariția unei crăpături între etaje FOTO

Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc cu risc seismic din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a fost observată o crăpătură între două scări ale imobilului. Autoritățile au intervenit de urgență.

Mobilizare de amploare a pompierilor în cartierul Drumul Taberei, după ce un locatar a sunat la 112 și a anunțat apariția unei fisuri într-un bloc de locuințe situat la numărul 30.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, crăpătura a fost observată între două scări ale imobilului, de la etajul 5 până la etajul 8. Clădirea este încadrată în categoria imobilelor cu risc seismic, motiv pentru care intervenția a fost tratată cu maximă seriozitate.

Din datele preliminare, scara afectată are 36 de apartamente și este locuită de aproximativ 65 de persoane. Pentru a elimina orice pericol, pompierii au decis evacuarea preventivă a tuturor locatarilor până la clarificarea situației.

Autoritățile precizează că, în acest moment, nu se poate stabili cu certitudine dacă fisura a apărut în urma cutremurului produs în data de 19 octombrie 2026 sau dacă are o altă cauză. Tocmai din acest motiv au fost solicitați inspectori ai Inspectoratului de Stat în Construcții, care vor efectua o expertiză tehnică a clădirii.

La fața locului intervin echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple. Aceasta din urmă este folosită pentru a le oferi persoanelor evacuate un spațiu temporar protejat de temperaturile scăzute.

Incidentul reaprinde îngrijorările privind starea clădirilor vulnerabile la cutremur din București, mai ales după seismul produs la începutul săptămânii. Până la finalizarea verificărilor, accesul în zona afectată este monitorizat de echipele de intervenție, iar locatarii așteaptă concluziile specialiștilor privind siguranța structurii.

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3 comentarii

  1. Retineti stirea asta si va veti convinge ca la anul pe timpul asta ,tot in aceasi stare se va gasii acest bloc .

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  2. toate blocurile au crapaturi intre ele pentru ca blocurile sunt construite cu distanta de cati-va centimetrii intre ele daca blocurile sunt lungi

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  3. La blocul explodat in Rahovei s-a facut ceva dupa atatia ani ? Cred ca nici pana astazi nu s-a stabilit cine trebuie sa faca-ceva ! Oricum, „nu e bani”.

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