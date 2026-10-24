Turul doi al alegerilor din Brazilia. Lula versus Flávio Bolsonaro

Brazilia se pregătește pentru turul doi al alegerilor prezidențiale din 25 octombrie 2026, între președintele în funcție Luiz Inácio Lula da Silva și senatorul Flávio Bolsonaro. Diferența dintre cei doi candidați este minimă, iar campania este dominată de economie, securitate, corupție, relațiile cu Statele Unite și disputele privind rolul platformelor Meta în campania electorală.

Brazilia votează duminică, 25 octombrie 2026, în turul doi al alegerilor prezidențiale, într-un scrutin care opune președintele în funcție Luiz Inácio Lula da Silva, candidatul Partidului Muncitorilor (PT), senatorului Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro și reprezentant al Partidului Liberal (PL).

Lula și Flávio Bolsonaro au obținut în primul tur, desfășurat pe 4 octombrie, 45,16%, respectiv 47,03% din voturile valabile, iar diferența de aproximativ 1,87 puncte procentuale anunță o confruntare extrem de strânsă.

Peste 159 de milioane de brazilieni sunt înscriși pe listele electorale, iar rezultatul va decide nu doar ocuparea președinției, ci și raportul de forțe dintre Executiv, Congres și guvernatorii aleși în același ciclu electoral. Campania pentru turul doi se desfășoară într-un climat puternic polarizat, în care ambele tabere acuză adversarul de abuz de putere, iar rolul rețelelor sociale a devenit un subiect central al disputei politice.

Rezultatul primului tur

Flávio Bolsonaro a câștigat primul tur cu 47,03% din voturile valabile, adică aproximativ 56,1 milioane de sufragii, în timp ce Lula da Silva a obținut 45,16%, echivalentul a 53,9 milioane de voturi. Diferența dintre cei doi candidați a fost de aproximativ 2,2 milioane de voturi.

Rezultatul a reprezentat o surpriză majoră față de majoritatea sondajelor publicate în ultima parte a campaniei pentru primul tur, care îl plasau pe Lula înaintea rivalului său. Flávio Bolsonaro nu a reușit însă să depășească pragul de 50% din voturile valabile necesar pentru a câștiga alegerile din prima rundă, motiv pentru care scrutinul a intrat în turul doi.

Candidații din afara duelului Lula–Bolsonaro au obținut împreună mai puțin de 8% din voturile valabile. Augusto Cury a primit 2,89%, Renan Santos 2,24%, Ronaldo Caiado 2,18%, iar Romeu Zema doar 0,27%, ceea ce confirmă dominanța unei competiții politice bipolarizate.

Un sondaj aproape egal

Înaintea votului, sondajul Datafolha îi plasează pe cei doi candidați practic la egalitate. Potrivit cercetării publicate pe 22 octombrie, Flávio Bolsonaro ar obține 47% din intențiile de vot, față de 46% pentru Lula, o diferență de un punct procentual, în limita marjei de eroare.

Sondajul reprezintă o ușoară îmbunătățire pentru președintele în funcție față de cercetarea Datafolha din săptămâna anterioară, când Flávio Bolsonaro conducea cu 47% față de 45% pentru Lula. Totuși, diferența redusă menține incertitudinea asupra rezultatului final și face ca mobilizarea alegătorilor și votul celor care au rămas acasă în primul tur să fie esențiale.

În primul tur au participat la vot aproximativ 78,92% dintre alegătorii înscriși, în timp ce abținerea a ajuns la 21,08%, adică aproximativ 33,4 milioane de persoane. Este cea mai ridicată abținere înregistrată într-un prim tur prezidențial brazilian de la revenirea la alegeri directe în 1989.

Economia și securitatea

Campania electorală s-a concentrat pe condițiile economice, politica socială, securitatea publică și acuzațiile de corupție. Lula a pus accent pe programele sociale, presiunile asupra bugetelor gospodăriilor, protecția mediului și măsurile împotriva violenței asupra femeilor.

Flávio Bolsonaro a centrat mesajul politic pe combaterea criminalității, corupției, disciplina fiscală și o agendă economică mai orientată spre piață. Candidatul PL susține o apropiere mai pronunțată de Statele Unite și o aliniere mai amplă la orientarea conservatoare din alte țări ale Americii Latine.

Rezultatele legislative și guvernamentale din primul tur au întărit percepția că electoratul brazilian s-a deplasat spre dreapta. Piața de capital a reacționat pozitiv imediat după scrutin: indicele Ibovespa a urcat cu 7,7%, iar realul brazilian s-a apreciat semnificativ, într-un context în care investitorii au anticipat posibilitatea unei guvernări mai favorabile politicilor economice de piață.

Un Congres mai conservator

Alegerile parlamentare au consolidat poziția dreptei în instituțiile federale. Partidul Liberal a devenit cea mai mare forță politică în ambele camere ale Congresului, obținând 121 de locuri în Camera Deputaților, față de 99 în legislatura anterioară.

În Senat, unde au fost contestate 54 din cele 81 de mandate, PL a câștigat 19 locuri și va avea 28 de senatori în noua legislatură, adică mai mult de o treime din total. Partidele de centru-dreapta controlează aproximativ 57% din Camera Deputaților și 62% din Senat, iar în Senat dețin 50 de mandate, cu un singur loc peste pragul de trei cincimi necesar pentru aprobarea modificărilor constituționale.

Mai mulți candidați de dreapta au făcut din limitarea puterii Curții Supreme Federale (STF) un element central al campaniei, iar unii au susținut proceduri de destituire împotriva unor judecători. Aceste poziții ar putea influența relația dintre viitorul Congres și instituțiile judiciare, indiferent de câștigătorul alegerilor prezidențiale.

Guvernatorii și geografia electorală

Din cele 20 de administrații decise direct în primul tur, 12 au fost câștigate de candidați ai dreptei sau ai centru-dreptei. PL a câștigat toate statele în regiunea Sud, iar candidații conservatori au obținut rezultate puternice în Centru-Vest, Sud și în unele zone din Nord.

În São Paulo, cel mai mare stat electoral al Braziliei, Tarcísio de Freitas a fost reales cu 62,65% din voturi, față de 36,42% pentru Fernando Haddad, ministrul de Finanțe din guvernul Lula. În Minas Gerais, Cleitinho Azevedo a câștigat cu aproximativ 55%, în timp ce candidatul PT, Patrus Ananias, a obținut doar circa 26%.

În ciuda avansului dreptei, vechea diviziune teritorială a rămas vizibilă. Lula a câștigat în toate cele nouă state din Nord-Est, precum și în Amazonas, Pará și Amapá, în timp ce Flávio Bolsonaro a predominat în statele din Sud, Sud-Est și Centre-Vest, în Districtul Federal și în patru state din Nord.

Meta și disputa digitală

Una dintre cele mai intense dispute ale campaniei privește platformele Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp. Campania lui Lula a susținut că algoritmii platformelor și restricțiile aplicate instrumentelor de inteligență artificială au favorizat campania lui Flávio Bolsonaro, iar mii de susținători au protestat în fața biroului Meta din São Paulo.

Curtea Electorală Superioară a Braziliei (TSE) a dispus ca Meta să asigure un tratament egal celor două campanii. Compania a declarat că a implementat măsurile cerute de instanță și că restricțiile impuse nu afectează postările organice, susținând în același timp că incidentele tehnice nu au avut o motivație politică.

Meta a afirmat că a introdus un sistem de verificare umană prin care orice blocare automată sau limitare aplicată conturilor de publicitate ale celor două campanii prezidențiale trebuie evaluată manual în maximum două ore. Compania a negat acuzațiile de părtinire politică, manipulare sau intervenție intenționată în alegerile braziliene.

Campania lui Lula a depus o petiție la TSE prin care solicită anchetarea lui Flávio Bolsonaro și a candidatului său la vicepreședinție, Alfredo Gaspar, pentru presupus abuz de putere economică și utilizare necorespunzătoare a rețelelor sociale. Petiția cere și declararea ineligibilității lui Bolsonaro pentru opt ani după alegerile din 2026.

La rândul său, Flávio Bolsonaro a acuzat guvernul Lula de abuz de putere politică și economică, susținând că date personale preluate din baze de date oficiale ar fi fost folosite pentru trimiterea în masă de mesaje pe WhatsApp, menite să promoveze programe sociale. Experții ONU au exprimat îngrijorare față de raportările privind diferențele de vizibilitate și acces ale celor două campanii pe platformele Meta, cerând companiei să asigure condiții egale online.

Suveranitatea și relația cu SUA

Politica externă a căpătat o importanță neobișnuită în finalul campaniei. Lula a prezentat opoziția sa față de tarifele impuse de administrația președintelui american Donald Trump și față de presiunile politice americane drept o apărare a suveranității Braziliei.

În campanie, Lula a acuzat familia Bolsonaro că ar fi subordonată intereselor americane, făcând referire la întâlnirile dintre reprezentanții familiei și administrația Trump din luna mai. El a susținut că tarifele aplicate produselor braziliene ar face parte dintr-un plan cu obiective electorale, acuzații negate de familia Bolsonaro și de Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Flávio Bolsonaro susține o relație mai strânsă cu Washingtonul și o aliniere mai mare la orientarea conservatoare din regiune. Lula îl prezintă pe adversarul său drept reprezentantul unui curent internațional de dreapta, asociindu-l cu Donald Trump, președintele argentinian Javier Milei și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Scenariile turului doi

O victorie a lui Lula ar însemna un nou mandat pentru președintele în funcție, dar acesta ar guverna într-un context instituțional mai dificil. Un Congres dominat de forțele de centru-dreapta, guvernatori conservatori și o opoziție capabilă să mobilizeze electoratul fără ca Jair Bolsonaro să candideze personal ar limita capacitatea Executivului de a impune agenda sa.

O victorie a lui Flávio Bolsonaro ar combina controlul președinției cu avansul PL în Congres și cu prezența crescută a dreptei în guvernările statale. Un astfel de rezultat ar consolida bolsonarismul ca forță politică instituționalizată, capabilă să funcționeze dincolo de figura fostului președinte Jair Bolsonaro.

Din punct de vedere istoric, niciun candidat care a terminat pe locul doi în primul tur nu a câștigat turul doi de la revenirea Braziliei la alegeri prezidențiale directe. Totuși, diferența extrem de redusă dintre Lula și Flávio Bolsonaro, precum și numărul mare de alegători care nu au votat în prima rundă, fac ca acest precedent să fie mai puțin relevant pentru scrutinul din 25 octombrie.

Dacă Lula câștigă, ar deveni primul candidat clasat pe locul doi în primul tur care reușește să inverseze ordinea rezultatului în perioada democratică contemporană a Braziliei. Dacă Flávio Bolsonaro câștigă, dreapta ar controla simultan președinția, o parte importantă a Congresului și numeroase guvernări statale.

Importanța scrutinului

Alegerile din 25 octombrie vor stabili dacă Brazilia va cunoaște o continuare a guvernării de stânga a lui Lula sau o schimbare politică spre o administrație condusă de dreapta. Rezultatul va influența politica economică, relațiile Braziliei cu Statele Unite, politica climatică, securitatea publică și echilibrul instituțional dintre președinție, Congres și Curtea Supremă.

Pentru Lula, scrutinul reprezintă o încercare de a obține un al patrulea mandat și de a stopa avansul dreptei în America Latină. Pentru Flávio Bolsonaro, o victorie ar confirma capacitatea mișcării bolsonariste de a-și păstra influența electorală și instituțională, chiar și în absența lui Jair Bolsonaro de pe buletinele de vot.