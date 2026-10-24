Românii din Toscana își cumpără biserica. Parohia din Lucca a semnat pentru un lăcaș ridicat între secolele XII și XV, monument protejat de statul italian

Membrii comunității parohiale ortodoxe române din Lucca, în regiunea italiană Toscana, au semnat săptămâna trecută contractul prin care devin proprietarii bisericii în care își țin slujbele. Edificiul, ridicat între secolele XII și XV, este protejat ca monument de artă de Ministerul Culturii din Italia, potrivit Basilica.

Locul întronizării primului episcop român al Italiei

Actul semnat are o încărcătură aparte pentru comunitate, deoarece în această biserică a fost întronizat, pe 8 mai 2008, Preasfințitul Părinte Siluan, primul episcop ortodox român al Italiei, potrivit sursei citate.

Statul italian, drept de preempțiune

Fiind un monument protejat, clădirea nu trece imediat, cu toate efectele juridice, în proprietatea parohiei. Statul italian beneficiază de un termen legal de preempțiune, iar contractul va deveni pe deplin efectiv abia după ce acest termen expiră, arată sursa citată.

Finanțarea

Cumpărarea bisericii a fost posibilă printr-o finanțare nerambursabilă acordată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Proiectul care a primit acești bani poartă numele „Rădăcini și continuitate: Achiziția bisericii parohiei Sfântul Antonie cel Mare din Lucca – locul întronizării primului episcop ortodox român al Italiei”.

Identitate spirituală și Școala Parohială

Pentru reprezentanții comunității, proprietatea asupra bisericii are în primul rând o miză identitară. „Prin obținerea dreptului de proprietate asupra lăcașului situat în via Sant’Anastasio, parohia garantează păstrarea identității spirituale pentru românii din Lucca și din localitățile învecinate”, au anunțat aceștia.

Pe termen lung, achiziția permite și ca programele sociale, orele de cateheză și activitățile Școlii Parohiale în limba română să continue, conform aceleiași surse.

Mulțumiri pentru sprijin

Comunitatea parohială le-a mulțumit, în comunicatul său, autorităților române și tuturor celor care au contribuit la cumpărarea bisericii.

„Mulțumim Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, precum și tuturor credincioșilor și donatorilor care ne-au susținut cu rugăciunea, gândul cel bun și milostenia față de acest colț de pământ românesc din inima Italiei”, se mai arată în comunicatul comunității.