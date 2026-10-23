Ciprian Ciucu: „Las 15-20 de minute apa să curgă și vine apă rece”. Ce îi așteaptă pe bucureșteni la iarnă

Aproximativ 100 de kilometri de conducte vor fi reabilitați anul acesta

Modernizarea rețelei de termoficare continuă, dar lucrările provoacă întreruperi temporare ale furnizării apei calde, iar Ciprian Ciucu a indicat sectoarele 3 și 4 drept zone în care problemele sunt mai accentuate, susținând că intervențiile au fost întârziate de eliberarea autorizațiilor de către primăriile de sector.

„În acest moment, m-am uitat mai devreme, de dimineață, pe aplicație și undeva la 94% era funcțională. Acolo unde nu este funcțional este pentru că sunt lucrări”, a declarat primarul, la Digi24.

Potrivit acestuia, în cursul acestui an vor fi reabilitați aproximativ 100 de kilometri de rețea primară. Sistemul este însă foarte vechi, iar o parte importantă a conductelor nu a fost reparată timp de peste 30 de ani. În prezent, aproximativ o treime din rețea este reabilitată.

Ciucu a avertizat că modernizarea nu va elimina rapid toate avariile și întreruperile, iar lucrările vor continua și în anii următori.

„Lucrări vor tot fi. Și cine spune că o să rezolve peste un an sau peste doi sau peste trei ani problema minte pur și simplu”, a afirmat edilul.

Căldura ar putea fi afectată și de problemele de la ELCEN

Pe lângă riscul avariilor din conductele vechi, primarul a atras atenția că furnizarea căldurii depinde și de capacitatea ELCEN de a livra agent termic la temperatura necesară. Compania se află în subordinea Guvernului, iar Ciucu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lucrările de reparații de la CET Vest, după două explozii produse în timpul verii.

Edilul a cerut explicații despre stadiul intervențiilor și a criticat întârzierile investițiilor în capacitățile de producție ale companiei. Potrivit lui Ciucu, ELCEN a avut la dispoziție cinci miliarde de lei pentru investiții, dar continuă să întâmpine dificultăți în atribuirea contractelor.

„În această iarnă pot să apară probleme din cauza rețelei, că este foarte veche. Sper să nu mai pocnească pe undeva. Nu o să mai apară probleme acolo unde s-a lucrat. Și pot apărea probleme din cauza faptului că poate ELCEN nu va putea să livreze agentul termic la temperatura pe care ar trebui”, a declarat primarul.

Ciucu nu a luat în calcul majorarea prețului gigacaloriei

Întrebat dacă bucureștenii vor plăti mai mult pentru căldură în sezonul rece, Ciprian Ciucu a spus că nu a luat în calcul, deocamdată, modificarea prețului gigacaloriei. În privința unei eventuale majorări de anul viitor, edilul nu a dat un răspuns categoric.

„Nu știu. Să vedem. Ne uităm pe cifre, dacă mai este sustenabil bugetar”, a explicat acesta.

Primarul a subliniat că subvențiile pentru termoficare și transport public consumă o parte foarte mare din bugetul Capitalei.

„Două treimi din bugetul primăriei se duc pe subvenția la termoficare și subvenția la transport. Două treimi. Deci nu mai suntem o agenție de dezvoltare. Suntem o agenție de plăți”, a afirmat Ciucu.

Termoenergetica are datorii de 1,5 miliarde de lei către ELCEN

Primarul a declarat că a preluat Primăria Capitalei în condițiile în care Termoenergetica avea datorii de 1,5 miliarde de lei către ELCEN. El a avertizat și asupra unei posibile datorii suplimentare de 3,5 miliarde de lei către Guvern.

Ca soluție pentru problemele structurale ale sistemului, Ciucu susține că producția și distribuția agentului termic ar trebui reunite, prin transferarea ELCEN în subordinea Primăriei Capitalei. În prezent, cele două companii au roluri distincte în furnizarea căldurii către populație.

„Soluția este unificarea producției cu distribuția. Adică să revină la Primăria Capitalei ELCEN. Tot o cer. Cer repetat, în diferite interviuri, în presă, în conferințe de presă, în scrisori oficiale, cer Ministerului Energiei să ne dea odată ELCEN-ul”, a declarat primarul.

Ciucu a avertizat că, dacă vor apărea probleme în timpul iernii, cele două companii ar putea să își atribuie reciproc responsabilitatea.

„Dacă vor avea probleme, ei o să dea vina pe noi, pe Termoenergetica. Iar Termoenergetica o să dea vina pe ELCEN”, a spus acesta.

Ciucu spune că și el așteaptă până la 20 de minute să vină apa caldă

Primarul a recunoscut că se confruntă personal cu aceeași problemă reclamată de bucureștenii care trebuie să lase apa să curgă mai multe minute până când aceasta se încălzește.

„Și eu dimineața, când mă scol, e adevărat, las 5-10, chiar și 15-20 de minute câteodată apa să curgă și vine apă rece. Am aceleași probleme, că stau și eu la bloc. Și eu sunt beneficiar al serviciilor de termoficare din Capitală”, a explicat edilul.

Ciucu a pus situația pe seama inerției unui sistem care însumează aproximativ 4.000 de kilometri de rețea și a susținut că, atunci când apa nu se încălzește din cauza unor probleme ale sistemului, aceasta nu este facturată drept apă caldă, fiind efectuate calcule în acest sens.