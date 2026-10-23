Nicușor Dan vede partea plină a unui pahar care stă să se verse – REPORTAJ

În 2000, un tânăr frumos și liber pe nume Nicușor Dan ieșea în față la ATAC în Palatul Cotroceni. Mai precis, era președintele Asociației Tineri pentru Acțiune Civică și organiza o primă ediție a unui forum al studenților de pretutindeni la Palatul Cotroceni, în ultima perioadă de mandat a președintelui Emil Constantinescu.

Peste 26 de ani, Nicușor Dan a devenit locatar al Cotroceniului, dar a păstrat în picioare tradiția, acceptând să găzduiască Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni. Ba mai mult, în fața lui Emil Constantinescu, Nicușor Dan a semnat împreună cu unul dintre organizatorii evenimentului o declarație de tipologie paralelă în timp, care aniversa și evenimentul din 2000, dar și cel de azi.

În fața tinerilor, Nicușor Dan a ținut și un discurs în care a vorbit despre noua lui tematică preferată: optimismul.

„Primul lucru pe care vreau să-l spun este că s-au schimbat multe de atunci, pentru că nouă ne place mult să ne autocriticăm, numai că, dacă facem o comparație între ce era România atunci și ce este România acum, o să vedem schimbări esențiale – faptul că suntem în Uniunea Europeană și în NATO, faptul că PIB-ul nu mai este 100 de miliarde, este 400 de miliarde, faptul că – dacă îmi permiteți, eu aveam un salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică, nu mai suntem acolo.

Și asta înseamnă că noi toți, ca societate, și includ aici și pe românii care trăiesc afară, am evoluat și trebuie să fim mândri de această evoluție, și fără să băgăm sub preș toate neajunsurile pe care încă le avem”, le-a spus președintele tinerilor, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni.

La fel ca în Catedrala Mântuirii Neamului, Nicușor Dan a încercat să facă apel la o a treia cale, la o parte din populație care să nu fie nici acaparată de un naționalism nesănătos, nici de defetism. Le cerea tinerilor să vadă partea plină a paharului. Doar că până și el a identificat faptul că acest pahar ar putea curând să se verse.

Ploaia care va cădea

Ziua președintelui, la fel ca și ziua mea, n-a început însă la Cotroceni. Într-o ploaie puternică, Nicușor Dan și-a făcut apariția în curtea Academiei Tehnică Militară, la ceremonia de absolvire a unei noi generații de studenți.

„Țarcul” presei, înghesuit, de-abia reușea să îngrămădească în primul rând cele zece camere ale televiziunilor, toate acoperite de umbrele care mai mari, care mai mici, din cauză cărora nu mai vedeam mare lucru. În rândul doi, reporterii nu se înghesuiau doar între ei, ci și cu unele rude venite pentru a-și vedea o persoană apropiată absolvind.

Lângă mine am nimerit un domn venit din Vâlcea, care involuntar își sprijinea umbrela de capul meu, picurându-mi pe creștet șiruri subțiri de apă rece bocnă. Bărbatul, pe lângă dușul rece specific bucureștean pe care mi l-a oferit, m-a bucurat involuntar și cu un comentariu mai ceva ca acela de la meciurile de fotbal când președintele României a ajuns la eveniment.

Muchia de pe care stă să cadă paharul

„Bine că nu i-au pus covor roșu”, i-a spus el femeii care stătea în stânga lui. „Să vedem dacă știe să salute”, se întreba el, înainte ca Nicușor Dan să se aplece corect în fața studenților. „A învățat!”, și-a spus acesta, înainte să-l asculte cuminte pe președinte cum salută noii absolvenți.

Dar ca să ne întoarcem la optimismul lui Nicușor Dan, în cadrul festivității președintele României a ținut și un discurs, în care a amintit despre importanța apărării României.

„Trăim niște momente în care apărarea țării a ieșit dintr-o zonă cumva teoretică. După Al Doilea Război Mondial, 80 de ani de pace, părea că pacea este cumva de la sine înțeleasă. Iată că nu mai este așa”, a spus președintele, identificând muchia de pe care stă să cadă paharul.

Cât Nicușor Dan vorbea, îmi apare pe telefon știrea zilei. O dronă lovește o navă la doar 13 mile marine de Constanța. Măcar un om mort. „Evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a spus președintele după eveniment, în cadrul unor scurte declarații în fața presei prezentă la eveniment.

30 de ani de la victoria lui Emil Constantinescu

După Academie, activitatea s-a mutat la Cotroceni, pentru debutul Forumului Tinerilor. Acolo a ținut un discurs și fostul președinte, Emil Constantinescu, care a vorbit despre reforma creștin-democrată.

„Se împlinesc 30 de ani de la începutul guvernării creștin-democrate”, spune Constantinescu, care povestește despre modul în care, pentru patru ani, a transformat administrația într-un mix de intelectuali și tineri de perspectivă. Ba chiar a vorbit despre relația cu Bill Clinton, care a lăudat întinerirea conducerii țării și care, în 1997, la încheierea parteneriatului strategic cu SUA, a vorbit despre importanța României pentru superputerea mondială.

Emil Constantinescu a întărit atunci relația cu SUA. A deschis drumul României către NATO, a dat României un premier pe care Petrișor Peiu, lider AUR, îl descrie drept unul dintre cei mai buni din istoria României. A făcut reforme, spune președintele, pe care în 2000 „speram să le las pe mâini bune”. A avut un mandat optimist.

Dar care s-a terminat fără ca Emil Constantinescu să mai candideze pentru un nou mandat de președinte. Ba mai mult, creștin-democrații erau ca și dispăruți. După Constantinescu, turul 2 a fost între Ion Iliescu, imaginea trecutului, și Vadim Tudor, reprezentantul extremei drepte. La putere a revenit social-democrația, inamicul fundamental al creștin-democraților după revoluție.

Emil Constantinescu n-a declarat c-a fost învins de sistem, dar a spus că n-a putut lucra cu sistemul. Optimismul l-a dus doar până la finalul mandatului.

„Hăul care se naște în interiorul României”

Luca Niculescu și ministrul Educației, Sorin Costreie, au fost și ei prezenți la evenimentul de la Cotroceni. Niculescu și-a amintit c-a fost prezent și el la evenimentul din 2000 ca jurnalist. Sorin Costreie, în schimb, în 2000 se muta în Canada. De întors în România, a revenit în 2008. Ministru a ajuns doar acum, în 2026, când găsește o Românie despre care nu pare să aibă o viziune atât de roz.

„Problema este hăul care se naște în interiorul României”, le-a spus Costreie studenților. Ministrul se referă la diferența dintre rural și urban, tot mai pregnantă. Costreie vede o Românie ca afară, în orașele mari, dar și o alta lăsată în urmă. „Trebuie estompată această diferență”, crede Costreie.

La graniță, România are un război tot mai des escaladat de Rusia, spune președintele. În țară, o parte din populație este tot mai tensionată după ce anularea alegerilor din 2024 încă nu le-a fost explicată. O altă parte își pierde pe zi ce trece încrederea în instituții, afișează defetism. Pacea nu mai este garantată, după cum chiar Nicușor Dan spune.

Dar președintele se uită la partea plină a unui pahar care este foarte aproape de a se vărsa, conform propriului discurs.