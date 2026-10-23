Premierul Luca Niculescu a avut o discuție telefonică cu omologul său ucrainean, Serghei Korețki

„Am avut o conversație telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei, Korețki, despre situația de securitate din Ucraina și regiunea Mării Negre, inclusiv după recentele atacuri asupra navelor comerciale”, a anunțat vineri premierul Luca Niculescu pe X.

Ana Dima
Premierul Luca Niculescu a avut o discuție telefonică cu omologul său ucrainean, Serghei Korețki

Luca Niculescu a anunțat că guvernul are un plan de acțiune concret, după atacul de la școala din Bistrița FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„Am avut o conversație telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei, Korețki, despre situația de securitate din Ucraina și regiunea Mării Negre, inclusiv după recentele atacuri asupra navelor comerciale”, a anunțat vineri premierul Luca Niculescu pe X.

Premierul Luca Niculescu a avut vineri o discuție telefonică „aprofundată” cu omologul său ucrainean Serghei Korețki. 

„Am avut o conversație telefonică aprofundată cu prim-ministrul Ucrainei, Korețki, despre situația de securitate din Ucraina și regiunea Mării Negre, inclusiv după recentele atacuri asupra navelor comerciale”, a anunțat vineri premierul Luca Niculescu pe X.

Discuție cu premierul bulgar

Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri o discuție cu omologul său bulgar, Rumen Radev, în contextul atacurilor rusești cu drone asupra navelor comerciale de la Marea Neagră.

„Am avut o conversație telefonică foarte bună cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev. Am discutat modalități de a consolida coordonarea noastră strânsă, în cadrul Parteneriatului nostru Strategic, pentru a face față provocărilor actuale de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre”, a scris Luca Niculescu pe X.

„Am salutat recenta inițiativă a președintelui român, Nicușor Dan, de a aduce în discuția aliațiilor NATO situația din ce în ce mai deteriorată din Marea Neagră”, a adăugat el.

Niculescu spune că „trebuie să lucrăm împreună și cu Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră. Am convenit să ne întâlnim în viitorul apropiat pentru a continua dialogul strâns și coordonarea.”

Context

Contextul strategic este războiul dus de Rusia în Ucraina și lupta pentru controlul rutelor maritime din Marea Neagră. Porturile ucrainene și coridoarele folosite pentru exporturi sunt expuse atacurilor, iar navele comerciale care tranzitează regiunea au ajuns în zona de risc.

Rusia a atacat în mod repetat infrastructura portuară ucraineană.

Ucraina a acuzat Rusia, iar surse militare NATO au indicat implicarea dronelor rusești în atacurile asupra celor două petroliere de lângă România. NATO nu atribuise oficial toate incidentele unui stat la momentul relatărilor din 20 octombrie.

Pe 14 octombrie, președintele Nicușor Dan a avut o discuție telefonică cu omologul său bulgar, Iliana Iotova, după ce o navă comercială, „Chelsea 3”, sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala.

Pe 15 octombrie, Nicușor Dan și premierul bulgar Rumen Radev au discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. România a susținut întărirea supravegherii și a protecției în Marea Neagră și a propus un comandament NATO comun pentru regiune. Bulgaria a cerut avioane de luptă și sisteme antidrone.

Pe 20 octombrie, Consiliul Nord-Atlantic a discutat situația de securitate din Marea Neagră. NATO a anunțat resurse suplimentare: avioane de patrulare maritimă, radare, drone și echipe pentru analizarea probelor explozive.

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1 comentariu

  1. Omule,tu esti premierul Romaniei sau reprezinti Ucraina?Problemele Romaniei sa le rezolvi prima data ca de aceea te au ales.Deja umbli pe miriste.

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