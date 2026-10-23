Fiul lui Tudorel Toader, reținut pentru viol și alte agresiuni sexuale. Fostul ministru: „Este un atac la adresa mea”

Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut vineri într-un dosar cu acuzații de natură sexuală formulate împotriva sa de două foste studente ale Facultății de Drept din Iași.

El este acuzat de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției de cadru universitare în scop sexual.

Procurorii cer arestarea sa preventivă. „Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui”, a scris fostul ministru al Justiției pe pagina sa de Facebook.