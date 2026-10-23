Fiul lui Tudorel Toader, reținut pentru viol și alte agresiuni sexuale. Fostul ministru: „Este un atac la adresa mea”

Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut vineri într-un dosar cu acuzații de natură sexuală formulate împotriva sa de două foste studente ale Facultății de Drept din Iași.
El este acuzat de viol, agresiune sexuală și folosirea funcției de cadru universitare în scop sexual.
Procurorii cer arestarea sa preventivă.
„În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior”, se arată în comunicatul Parchetului Curții de Apel Iași.
Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii susțin că „a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”.
Pentru că pe lângă calitatea de cadru didactic, Alexandru Toader este și notar, propunerea de arestare preventivă urmează a fi judecată de Curtea de Apel Iași.
„Dispunerea măsurii reținerii și formularea propunerii de arestare preventivă reprezintă etape ale procesului penal, care nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție”, amintesc procurorii.
Cine este Ionuț Toader
Ionuț Alexandru Toader este lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și notar public.
Scandalul a izbucnit în noiembrie 2025, când două foste studente l-au acuzat că le-ar fi făcut propuneri sexuale în contextul promovării examenelor, scrie ziaruldeiasi.ro.
Una dintre tinere a susținut că ar fi întreținut relații intime cu acesta, inclusiv în biroul său din facultate.
În urma dezvăluirilor, polițiștii ieșeni s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă.
1 comentariu
Slugarel Toader poate spune orice ,faptele sunt fapte!