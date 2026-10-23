Elevul din Pitești care și-a atacat colegii cu maceta, în arest la domiciliu. Două ordine de protecție împotriva sa

„Minorul de 15 ani a fost prezentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în faţa instanţei competente, iar Judecătoria Piteşti a dispus cercetarea sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, pentru 30 de zile”, anunță IPJ Argeș.

Ana Dima
Elevul din Pitești care și-a atacat colegii cu maceta, în arest la domiciliu. Două ordine de protecție împotriva sa

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„Minorul de 15 ani a fost prezentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în faţa instanţei competente, iar Judecătoria Piteşti a dispus cercetarea sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, pentru 30 de zile”, anunță IPJ Argeș.

Elevul de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Piteşti, care şi-a atacat joi dimineață colegii cu o macetă a fost plasat în arest la domiciliu. Împotriva sa au fost emise două ordine de protecţie provizorii faţă de elevii agresaţi.

„Minorul de 15 ani a fost prezentat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în faţa instanţei competente, iar Judecătoria Piteşti a dispus cercetarea sub măsura preventivă a arestului la domiciliu, pentru 30 de zile. De asemenea, anterior, în urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, în cauză au fost emise două ordine de protecţie provizorii, conform Legii nr. 26/2024, faţă de cele două persoane vătămate minore”, se arată în informarea IPJ Argeş, citată de News.ro.

Părinții acuză bullyingul împotriva fiului lor

Joi dimineață, un elev de 15 ani, de la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din municipiul Pitești, ar fi pătruns în liceul unde este elev cu o armă albă și, pe fondul unui conflict cu un coleg, i-ar fi provocat acestuia o rană la nivelul unui antebraţ și l-ar fi agresat fizic pe alt coleg, au transmis reprezentanţii Poliţiei Argeş.

Băiatul ar fi fost, la rândul său, victima unor agresiuni repetate și a unor acte de umilire din partea altor elevi.

Părinții elevului agresor susțin că episodul violent de joi este consecința unor tensiuni acumulate în timp. Ei spun că fiul lor a fost bătut, ironizat și marginalizat de colegi, fără ca problemele să fie rezolvate eficient.

După audieri, procurorii au dispus joi reținerea minorului.

Mecanism de reacție rapidă, la Guvern

Cazul readuce în discuție fenomenul violenței și al bullyingului în școli. Ministrul Educației și reprezentanții autorităților locale au anunțat verificări și măsuri. Vineri, la Guvern, premierul Luca Niculescu, a înființat un mecanism de reacție rapidă, destinat intervenției în astfel de cazuri și un set de măsuri menite să eficientizeze intervenția autorităților.

Măsuri luate de Guvern:

– Întărirea pazei la intrare și în incinta școlilor, prin creșterea numărului de paznici și măsuri de supraveghere și control;

– Operaționalizarea unui mecanism de reacție rapidă format din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale și alte instituții responsabile;

– Creșterea numărului de consilieri psihologici școlari și pregătirea cadrelor didactice pentru identificarea din timp a riscurilor privind violența și radicalizarea copiilor din școli;

– Revizuirea și întărirea planurilor de pază a unităților de învățământ;

– Înăsprirea regimului sancționator pentru actele de violență care au loc în spațiul școlar, atât împotriva elevilor, cât și asupra cadrelor didactice;

– Modificări legislative privind deținerea/introducerea de obiecte interzise în unitățile de învățământ;

– Demararea unei campanii media pentru prevenirea și descurajarea actelor de violență în școli.

Grupul de lucru va fi coordonat de ministrul Educației și Cercetării, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc întâlnirea cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților, pentru revizuirea urgentă a Planului Național de Prevenire și Combatere a Violenței în Școli.

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