Aproximativ 39 de milioane de cetățeni cu drept de vot din Spania sunt chemați la urne duminică, 29 noiembrie, pentru a alege componența celor două camere ale Parlamentului, Cortes Generales. Scrutinul anticipat ar putea încheia mandatul de opt ani al premierului socialist Pedro Sanchez și ar putea deschide calea către o coaliție de guvernare între Partidul Popular (PP), condus de Alberto Nunez Feijoo, și formațiunea naționalistă Vox, condusă de Santiago Abascal.

Scrutinul parlamentar din 29 noiembrie se desfășoară după decizia prim-ministrului Pedro Sanchez de a devansa alegerile programate inițial pentru vara anului 2027. La vot sunt așteptați aproape 39 de milioane de alegători înregistrați, care vor decide distribuția mandatelor în Congresul Deputaților și în Senat. Datele de sondaj centralizate înaintea votului plasează Partidul Popular pe primul loc, urmat de Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) și de partidul Vox, configurație care indică posibilitatea formării unui executiv de dreapta pentru prima dată de la restaurarea democrației în Spania în anii 1970.

Datele sondajelor de dinaintea scrutinului

Cercetările sociologice efectuate înainte de data alegerilor oferă repere numerice precise privind opțiunile electoratului. Sondajul realizat de institutul PF Global pentru publicația POLITICO, pe un eșantion reprezentativ de 2.454 de respondenți intervievați în perioada 15–17 noiembrie, indică următoarele cifre pentru principalele formațiuni politice:

Partid politic Procent intenție vot Mandate obținute în 2023 Partidul Popular (PP) 29,5% 131 Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) 27,2% 121 Vox 19,6% 33 Sumar / Alte platforme de stânga 8,5% 31 EH Bildu / PNV / Formațiuni regionale 15,2% 34

Cercetarea menționată înregistrează o marjă de eroare calculată la 2,6 puncte procentuale. Această valoare plasează primele două partide, PP și PSOE, într-o zonă de egalitate statistică, în ciuda avansului de 2,3 puncte procentuale înregistrat de formațiunea de centru-dreapta.

Partidul Vox înregistrează o cotă de 19,6% în opțiunile respondenților. Cumularea procentelor obținute de Partidul Popular și Vox rezultă într-un bloc politic de centru-dreapta și dreapta de 49,1%, valoare apropiată de pragul de 50% din opțiunile exprimate. Calculul proiecțiilor de mandat arată că această alianță teoretică obține posibilitatea de a atinge sau depăși pragul de 176 de mandate necesare pentru investirea unui guvern în Congresul Deputaților, camera decizională a Parlamentului spaniol.

O treime din electorat declară că va utiliza votul tactic

La scrutinul general din anul 2023, Partidul Popular a obținut 131 de mandate, iar PSOE a înregistrat 121 de mandate. Pedro Sanchez a menținut conducerea guvernului prin structurarea unui acord de coaliție cu platforma de stânga Sumar (care deținea 31 de mandate) și prin obținerea sprijinului parlamentar din partea partidelor regionaliste și separatiste din Catalonia, Țara Bascilor și Galicia.

Analiza comportamentului electoral din 2026 arată o polarizare accentuată. Aproape o treime dintre persoanele chestionate în cadrul anchetelor sociologice (31,4%) declară că utilizează un vot tactic, acordând opțiunea unei formațiuni cu scopul direct de a bloca accesul unui partid rival la structurile de guvernare. La întrebarea privind identificarea partidului politic care prezintă cea mai mare încredere pentru combaterea corupției instituționale, opțiunea majoritară a respondenților a fost răspunsul „niciunul”.

Cum funcționează sistemul electoral din Spania

Sistemul politic din Regatul Spaniei se bazează pe o structură bicamerală numită Cortes Generales, formată din Congresul Deputaților și Senat. Congresul Deputaților include un număr de 350 de membri și reprezintă forul principal în procesul legislativ.

Repartizarea teritorială a celor 350 de mandate parlamentare se realizează pe baza diviziunii administrative în 50 de provincii, la care se adaugă cele două orașe autonome situate în Africa de Nord, Ceuta și Melilla.

Fiecare dintre cele 50 de provincii primește automat o alocare inițială de două mandate, indiferent de dimensiunea populației. Orașele Ceuta și Melilla alocă fiecare câte un singur mandat parlamentar, atribuit prin sistem majoritar uninominal într-un singur tur. Restul de 248 de mandate din Congres se distribuie direct proporțional cu numărul de locuitori înregistrați în fiecare provincie.

Alegătorii votează pe baza unor liste închise propuse de partidele politice. Atribuirea locurilor în Congres se realizează în fiecare circumscripție provincială prin aplicarea formulei matematice D’Hondt. Legislația stabilește un prag electoral de 3% din voturile valabil exprimate la nivelul fiecărei circumscripții.

În sistemul electoral spaniol, buletinele de vot albe (fără opțiune marcată) sunt considerate voturi valabil exprimate și intră în calculul matematic pentru stabilirea pragului de 3%, crescând astfel numărul total de voturi necesar partidelor mici pentru obținerea unui mandat. Structura electorală acordă o pondere matematică mai mare voturilor exprimate în provinciile rurale cu populație scăzută, unde un mandat se obține cu un număr mai mic de voturi brute comparativ cu provinciile urbane precum Madrid sau Barcelona.

Programul secțiilor de votare

Duminică, 29 noiembrie, secțiile de votare funcționează între orele 09:00 și 20:00 (ora Spaniei continentale). Ministerul de Interne transmite rapoarte oficiale privind prezența populației la urne la orele 14:00 și 18:00. Procesul de numărare a voturilor începe la ora 20:00, prima etapă vizând buletinele destinate Congresului Deputaților. Primele date oficiale parțiale sunt comunicate de autorități începând cu ora 21:00 (ora 20:00 în Insulele Canare).

Legislația spaniolă interzice publicarea sondajelor de opinie în ultimele cinci zile înaintea votului. Instituțiile de presă nu difuzează sondaje de tip exit-poll realizate la ieșirea de la urne în ziua votului, ci prezintă date colectate din anchete telefonice desfășurate în săptămâna premergătoare scrutinului. Numărătoarea finală a voturilor, care include procesarea buletinelor exprimate de cetățenii din străinătate (CERA), are loc la birourile electorale provinciale la trei zile după încheierea votului. Rezultatele definitive se publică ulterior în Monitorul Oficial al Statului.

Miza menținerii guvernării socialiste

Pedro Sanchez ocupă funcția de prim-ministru al Spaniei din anul 2018, când a preluat conducerea executivului în urma unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Mariano Rajoy.

Decizia de a devansa alegerile parlamentare pentru data de 29 noiembrie, anulându-se termenul la termen din vara anului 2027, s-a bazat pe fragmentarea sprijinului parlamentar necesar susținerii proiectelor de lege ale executivului minoritar PSOE–Sumar. Această decizie a fost luată deși indicatorii macroeconomici ai Spaniei indicau o creștere a produsului intern brut de 2,5% și o reducere a ratei inflației.

În cadrul acțiunilor de campanie electorală, Pedro Sanchez a definit scrutinul din 29 noiembrie drept o alegere directă între două direcții politice. Premierul a afirmat în intervențiile sale publice că votul reprezintă o decizie între alăturarea la un „val de extremă dreapta care generează regres oriunde guvernează” și păstrarea Spaniei ca „bastion al deschiderii, justiției sociale și responsabilității față de mediu”.

Tabăra politică de stânga înregistrează modificări structurale față de scrutinul din anul 2023. Platforma Sumar, care a unificat anterior diverse grupări de stânga, a suferit fragmentări interne pe parcursul anului 2026. Neînțelegerile dintre formațiunile componente au împiedicat crearea unei liste electorale comune la nivel național.

În acest context, fostul primar al orașului Barcelona, Ada Colau, a desfășurat o campanie axată pe probleme urbane și sociale. Mesajele sale s-au concentrat pe introducerea unor plafoane stricte pentru chirii în zonele cu piață imobiliară tensionată, creșterea fondului public de locuințe și păstrarea cadrului legislativ privind drepturile femeilor și ale persoanelor LGBTQ+.

Divizarea voturilor formațiunilor politice de stânga pe liste separate reduce eficiența redistribuirii mandatelor prin metoda D’Hondt în provinciile cu număr redus de reprezentanți (între 3 și 5 mandate). Această matematică electorală favorizează primele două formațiuni clasate în aceste circumscripții, respectiv Partidul Popular și PSOE.

Alberto Nunez Feijoo, principalul adversar al lui Pedro Sanchez

Alberto Nunez Feijoo conduce Partidul Popular din anul 2022, după ce a ocupat funcția de președinte al guvernului regional din Galicia timp de patru mandate consecutive (2009–2022). Strategia sa de campanie s-a axat pe prezentarea unui profil politic bazat pe rigoare bugetară, administrare tehnică și restabilirea neutralității instituțiilor publice, poziționându-se în opoziție cu deciziile politice ale lui Pedro Sanchez.

Într-o declarație acordată publicației POLITICO, Alberto Nunez Feijoo a precizat scopul formațiunii sale pentru alegerile din 29 noiembrie, menționând că obiectivul este să aducă „schimbarea necesară” în Spania. Liderul PP a afirmat că partidul său și formațiunea Vox împărtășesc constatarea că „sanchismo se va încheia în țara noastră”, referindu-se la modelul de guvernare implementat de secretarul general al PSOE.

Relația dintre Partidul Popular și formațiunea Vox a parcurs mai multe etape administrative și politice:

În anul 2020, fostul lider al PP, Pablo Casado, a respins colaborarea cu Vox în timpul unei moțiuni de cenzură în Parlament, acuzând partidul condus de Santiago Abascal de populism și de utilizarea unei „demagogii care oferă soluții simple la probleme complexe”.

După alegerile locale și regionale din 2023, PP și Vox au negociat și au semnat acorduri de guvernare în patru comunități autonome: Valencia, Extremadura, Aragon și Castilia si Leon.

În campania pentru alegerile din 2026, Feijoo a afirmat că scopul principal al PP este obținerea a 176 de mandate pentru a forma un guvern monopartid, evitând includerea miniștrilor Vox în structura Cabinetului de la Palatul Moncloa.

Ascensiunea partidului Vox

Formațiunea Vox, condusă de Santiago Abascal de la fondarea sa în anul 2013, înregistrează o creștere în intențiile de vot, atingând cota de 19,6% în cercetările sociologice din noiembrie 2026. Acest procent plasează partidul în poziția de arbitru parlamentar („kingmaker”). În cazul în care Partidul Popular obține cele mai multe voturi dar nu atinge pragul de 176 de mandate, sprijinul Vox devine obligatoriu pentru învestirea unui nou prim-ministru.

Programul politic prezentat de Vox pentru scrutinul din 29 noiembrie conține diferențe doctrinare față de platforma Partidului Popular. Principalele propuneri ale Vox includ:

Reținerea și deportarea imigranților care se află pe teritoriul Spaniei fără documente legale, alături de închiderea centrelor temporare pentru minori neînsoțiți. Modificarea acordurilor de cooperare din cadrul Uniunii Europene și reducerea atribuțiilor organelor comunitare de la Bruxelles în favoarea suveranității naționale. Anularea legilor naționale privind tranziția ecologică și eliminarea restricțiilor de mediu derivate din Pactul Verde European. Centralizarea competențelor administrative prin eliminarea treptată a sistemului celor 17 comunități autonome și restabilirea unei structuri statale unice.

O potențială intrare a partidului Vox în executivul central de la Madrid produce modificări în raportul de forțe la nivelul Uniunii Europene. Spania reprezintă a patra economie ca mărime din zona euro.

Prezența Vox în Cabinetul spaniol ar influența votul în Consiliul Uniunii Europene și în Consiliul European pe teme privind migrația, politicile energetice și extinderea blocului comunitar, reducând capacitatea de decizie a coaliției formate traditional între Partidul Popular European și Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților.

Tensiunile din Țara Bascilor. Ascensiunea coaliției EH Bildu

În comunitatea autonomă Țara Bascilor, datele electorale indică o modificare a opțiunilor de vot. Coaliția separatistă de stânga EH Bildu înregistrează creșteri în sondaje, contestând poziția de prim partid deținută istoric de Partidul Naționalist Basc (PNV), formațiune de centru-dreapta care a condus administrația regională din perioada tranziției democratice.

Creșterea opțiunilor pentru EH Bildu se bazează pe abordarea unor probleme sociale din regiune:

Deficiențele semnalate de cetățeni în funcționarea serviciului regional de sănătate (Osakidetza), evidențiate prin creșterea timpilor de așteptare pentru consultații de specialitate și intervenții chirurgicale.

Dificultățile întâmpinate de tineri în achiziționarea sau închirierea unei locuințe în orașe precum Bilbao, San Sebastian și Vitoria-Gasteiz, domenii în care conducerea PNV a promis reforme structurale.

Liderii EH Bildu au prezentat poziția formațiunii față de posibilitatea constituirii unui guvern formot din PP și Vox la Madrid. Coordonatorul general al EH Bildu, Arnaldo Otegi, și purtătorul de cuvânt al partidului în Congresul Deputaților, Oskar Matute, au declarat că votul din 29 noiembrie reprezintă un instrument de blocare a accesului dreptei la putere.

Liderul Gorka Elejabarrieta a precizat că reprezentanții basci sunt pregătiți să utilizeze mandatele parlamentare pentru a proteja statutul de autonomie al Țării Bascilor împotriva oricărei încercări de centralizare administrativă inițiate de un cabinet conservator. De asemenea, EH Bildu menține un acord de colaborare parlamentară și electorală cu formațiunea separatistă Stânga Republicană din Catalonia (ERC).

Amintirea Războiului Civil Spaniol în discursul campaniei din 2026

Campania electorală din anul 2026 coincide cu împlinirea a 90 de ani de la izbucnirea Războiului Civil Spaniol (1936–1939). Această aniversare a determinat reintroducerea temelor legate de memoria istorică în dezbaterea dintre partide.

Formațiunile politice de stânga (PSOE, Sumar) avertizează asupra posibilității ca o majoritate formată din PP și Vox să anuleze Legea Memoriei Democratice, adoptată în anul 2022. Reprezentanții stângii susțin că abrogarea acestui act normativ ar opri finanțarea de stat pentru exhumarea gropilor comune din timpul dictaturii francoiste și ar afecta măsurile de protecție a drepturilor civile introduse după anul 1978.

În replică, formațiunile de dreapta critică prevederile Legii Memoriei Democratice. Partidul Popular și Vox susțin că actul normativ divide societatea spaniolă și rescrie istoria națională din motive ideologice. Liderii de dreapta acuză executivul condus de Pedro Sanchez că a utilizat memoria istorică ca instrument de negociere pentru a obține susținerea parlamentară a partidelor separatiste basce și catalane.

Perioada de campanie a înregistrat acțiuni ale unor grupări extraparlamentare de extremă dreapta, precum Nucleo Nacional, care au organizat manifestații neautorizate în fața sediilor PSOE. Discursul politic a inclus de asemenea atacuri la adresa instituțiilor statului. Santiago Abascal l-a definit public pe Pedro Sanchez drept „dictator”, acuzând executivul de manipulare instituțională.

În același timp, reprezentanții partidelor au formulat opinii divergente privind activitatea celor peste 100.000 de reprezentanți electorali (interventores și apoderados) și modul în care instanțele judecătorești supraveghează corectitudinea numărării voturilor.

Regiunile cheie

Rezultatul alegerilor din 29 noiembrie depinde de repartizarea mandatelor în câteva circumscripții electorale cu caracter decisiv:

Andaluzia : Este cea mai populată comunitate autonomă din Spania, alocând un număr total de 61 de mandate în Congresul Deputaților, împărțite între cele 8 provincii ale sale (Sevilla, Malaga, Cadiz, Cordoba, Granada, Jaen, Almeria, Huelva). Catalonia : Alocă 48 de mandate (dintre care 32 doar în provincia Barcelona). Scorul obținut de PSOE și de partidele pro-independență (Junts per Catalunya și ERC) determină capacitatea blocului de stânga de a acumula suficiente voturi pentru a contracara majoritatea dreptei. Provinciile din interiorul Spaniei : Regiuni din comunitățile autonome Castilia si Leon, Castilia-La Mancha și Aragon (cum ar fi Soria, Teruel, Cuenca sau Segovia) alocă un număr redus de reprezentanți (între 2 și 5 deputați). În aceste circumscripții, aplicația matematică D’Hondt defavorizează partidele clasate pe locurile 3 și 4, distribuind mandatele aproape exclusiv către primele două formațiuni politice.

Scenarii post-electorale

După finalizarea numărării voturilor și publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial, se declanșează procedura constituțională prevăzută de Articolul 99 din Constituția Spaniei din 1978:

Noul Parlament se constituie în termen de maximum 25 de zile de la alegeri.

Regele Felipe al VI-lea convoacă liderii partidelor care au obținut reprezentare parlamentară pentru consultări politice la Palatul Zarzuela.

În urma consultărilor, Regele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, care prezintă programul de guvernare în fața Congresului Deputaților.

Se desfășoară primul tur al votului de învestitură, unde candidatul trebuie să obțină majoritatea absolută a voturilor (minimum 176 de voturi „pentru”).

În cazul în care candidatul nu obține 176 de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin la o distanță de exact 48 de ore. În acest al doilea tur, este suficientă obținerea unei majorități simple (mai multe voturi „pentru” decât „împotrivă”, indiferent de numărul de abțineri).

Legislația spaniolă stabilește că, dacă niciun candidat nu obține învestitura Congresului în termen de două luni de la desfășurarea primului vot de învestitură, Regele dizolvă ambele Camere ale Parlamentului și convoacă noi alegeri generale.