O longevitate de trei ori mai mare

Unele dintre exemplarele care înoată astăzi în cursul superior al fluviului Missouri, în statul Montana, ar putea fi ieșite din ou înainte de începutul secolului al XX-lea.

Cercetătorii au stabilit că specia blue sucker poate atinge 130 de ani, adică de peste trei ori mai mult decât cei aproximativ 40 de ani estimați anterior.

Cu o asemenea durată de viață, specia intră în rândul vertebratelor nord-americane cu cea mai mare longevitate.

Echipa și metoda de lucru

Concluziile provin dintr-un studiu publicat pe 18 noiembrie 2026 în revista Communications Biology, coordonatori fiind Alec Lackmann, de la Universitatea din Minnesota Duluth, Luke Holmquist, din partea Departamentului pentru Pescuit, Faună Sălbatică și Parcuri din Montana, și Allen Andrews, de la Universitatea din Hawaii din Manoa.

Echipa a examinat structuri microscopice aflate în capul peștilor și s-a sprijinit pe o urmă chimică rămasă după testele cu arme nucleare.

Rezultatul a dovedit longevitatea ieșită din comun, pe de altă parte, dar și o populație în care ponderea exemplarelor foarte bătrâne crește constant.

O specie amenințată, cu tot mai puțini pești tineri

Originară din 23 de state americane, specia blue sucker (Cycleptus elongatus) figurează drept specie în pericol în 22 dintre ele.

Monitorizarea cursului superior al fluviului Missouri a scos la iveală, de-a lungul mai multor decenii, pești tot mai mari și foarte puține exemplare juvenile.

Din acest tablou reiese că puii speciei au supraviețuit cu greu și au ajuns rar la maturitate, astfel încât să completeze populația de adulți.

„De zeci de ani există preocupări legate de conservarea acestei specii în mare parte din arealul său. Cu toate acestea, nu există informații validate privind vârsta și caracteristicile ciclului de viață al speciei, ceea ce reprezintă o lacună majoră în cunoștințele noastre”, au arătat cercetătorii.

Majoritatea peștilor analizați, trecuți de 90 de ani

Ca să lămurească situația, cercetătorii au strâns și au studiat aproape 50 de pești din această specie, între 2023 și 2026. Peste 60% dintre ei aveau peste 90 de ani, iar câțiva au ajuns la vârsta de 130 de ani.

Felul în care se împart pe vârste indică faptul că noile generații s-au impus tot mai rar după ridicarea marilor baraje, la mijlocul secolului al XX-lea.

Fragmentarea habitatului cauzată de aceste construcții ar putea fi unul dintre factori, deși, conform aceleiași surse, studiul nu demonstrează că barajele sunt cauza directă.

Otoliții, „inelele de creștere” ale peștilor

Pentru a afla vârsta, cercetătorii au analizat otoliții, structuri mărunte numite și pietricele auditive, pe care le au aproximativ 97% dintre speciile de pești.

Otoliții se măresc pe parcursul întregii vieți, iar în fiecare an se adaugă câte un strat nou, care poate fi numărat la microscop, la fel ca inelele din trunchiul unui copac. La specia blue sucker, dificultatea tehnică a venit din dimensiunea foarte redusă a acestor structuri.

„Peștii blue sucker au otoliți extrem de mici, chiar mai mici decât cei ai peștilor buffalo, dar am găsit o modalitate de a lucra cu ei”, a declarat Lackmann, potrivit SciTechDaily.

Vârste neașteptate, verificarea devenise necesară

Numărând straturile de creștere, echipa a ajuns la vârste mult peste cele cunoscute până atunci.

Lackmann a precizat că, la o specie considerată până atunci ca trăind în jur de patru decenii, „a observat că populația includea exemplare cu vârste de până la 130 de ani”. Un asemenea decalaj impunea, în opinia cercetătorului, o probă în plus.

„Atunci când estimările de vârstă sunt atât de mult peste ceea ce se credea anterior, este nevoie de o linie suplimentară de dovezi pentru a le testa riguros validitatea”, a explicat acesta.

Radiocarbonul din testele nucleare, folosit ca reper

Verificarea independentă s-a făcut prin datarea cu radiocarbonul rezultat din testele nucleare, o metodă care pornește de la schimbările produse în atmosferă de testarea armelor nucleare în anii Războiului Rece.

Testele au făcut să crească vizibil cantitatea de carbon 14 radioactiv din atmosferă, iar acesta a ajuns în organismele vii, inclusiv în țesuturile peștilor.

„Bombele termonucleare testate de la mijlocul până la sfârșitul anilor `50 și la începutul anilor `60 au dublat cu mult cantitatea de radiocarbon din atmosferă”, a declarat Lackmann.

Potrivit cercetătorului, acel vârf de radiocarbon a rămas ca un reper temporal în organismele care au trăit atunci. Dacă inelele de creștere ale unui organism din acea perioadă, cum sunt copacii sau otoliții peștilor osoși, pot fi numărate, se poate verifica dacă vârstele calculate sunt corecte.

„Datarea cu radiocarbon provenit din testele nucleare este una dintre cele mai bune metode de validare a vârstei organismelor cu viață lungă”, a mai spus Lackmann.

În studiul de față, au existat astfel două linii de dovezi: otoliții au furnizat estimările de vârstă, iar radiocarbonul le-a confirmat, validând și longevitatea extremă a speciei.

Prin compararea semnăturilor de carbon 14 din otoliți cu momentul, cunoscut, în care radiocarbonul din atmosferă a crescut, cercetătorii au putut valida vârstele obținute din straturile de creștere. Această probă independentă a arătat că peștii blue sucker pot trăi mai mult de un secol.

Al patrulea pește centenar din aceeași familie

Odată cu această descoperire, blue sucker devine a patra specie din familia peștilor cu ventuze (Catostomidae) despre care se știe că poate atinge sau chiar depăși 100 de ani. Celelalte trei sunt bigmouth buffalo, smallmouth buffalo și black buffalo.

Pentru toate patru, longevitatea neobișnuită a fost documentată din 2019 încoace, parțial datorită metodelor tot mai precise de stabilire a vârstei peștilor.

Viață lungă, deși mediul e solicitant

Peștii blue sucker contrazic și ideea despre felul în care mediul de râu influențează durata de viață a animalelor. Ei nu trăiesc în apele relativ liniștite ale lacurilor, ci în râuri cu curent rapid, unde efortul de a rămâne pe loc și de a se deplasa poate consuma multă energie.

Cum astfel de habitate sunt legate, de obicei, de cicluri de viață mai rapide, longevitatea extremă a speciei e cu atât mai surprinzătoare.

Un viitor incert pentru populație

Cel mai bătrân dintre peștii analizați trăia deja de câteva decenii când au fost ridicate multe dintre barajele care influențează azi sistemul fluviului Missouri.

Faptul că aceste exemplare au trecut prin peste un secol de transformări ale mediului contrastează cu lipsa aparentă a generațiilor tinere. De aici, potrivit analizei citate, apar semne de întrebare privind capacitatea populației de a-și înlocui adulții care îmbătrânesc.

„Dacă ne gândim la o cronologie a vieții unora dintre acești pești bătrâni, cel mai în vârstă s-a născut la aproximativ doi ani după ce Montana a devenit stat, în jurul începuturilor automobilului, cu aproximativ 20 de ani înainte de scufundarea Titanicului. Este pur și simplu incredibil.

Începem să ne imaginăm cum arăta peisajul în momentul în care acești pești s-au născut și toate schimbările care au avut loc de atunci, iar ei continuă pur și simplu să înoate prin râu”, a conchis Holmquist.