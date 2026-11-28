Începând cu anul 2021, consumul de energie electrică al României a intrat pe o pantă descendentă, o inversare de tendință ce trebuie privită în contextul transformărilor economice din ultimele două decenii.

De la creșterea post-aderare la declinul instalat odată cu anul 2021

După aderarea la Uniunea Europeană (2007) și depășirea crizei financiare din 2008–2009, relansarea investițiilor, a serviciilor și a industriei a alimentat o cerere tot mai mare de electricitate. Din 2013, consumul a crescut constant, inclusiv în anul pandemic 2020 – atingând un vârf în 2021.

Paradoxal, declinul a început chiar cu 2022, după invazia Rusiei în Ucraina și de apogeul crizei energetice europene. Această scădere nu este doar rezultatul eficientizării energetice sau al schimbării obiceiurilor de consum. Ea reflectă, în egală măsură, scumpirea energiei, restructurarea unor sectoare și pierderea competitivității industriale, semn că un consum mai mic poate indica nu doar o economie mai modernă, ci și o restrângere a activității productive.

Cum se formează prețul energiei în România: gazele naturale, piața regională și importuri

Prețul energiei electrice în România nu reflectă doar costurile de producție ale capacităților locale, ci este dictat în mare măsură de cotațiile gazelor naturale – care stabilesc frecvent prețul marginal – și de evoluțiile din piețele vecine. Prin cuplarea piețelor europene, aceste fluctuații se transmit direct pe plan local, în funcție de capacitatea de interconexiune și de echilibrul regional dintre cerere și ofertă.

Un factor decisiv îl reprezintă și importurile de electricitate. În majoritatea anilor de după 2021, importurile nete au acoperit 5–10% din consumul intern. Deși procentul nu arată o dependență structurală majoră, el este suficient pentru a lega prețul din România de tarifele regionale: în intervalele în care producția autohtonă nu acoperă cererea, importurile devin vitale pentru echilibrarea sistemului și dictează nivelul de tranzacționare.

De ce 18% gaze și 5–10% importuri dictează întregul preț al energiei

Deși centralele pe gaze au acoperit doar circa 18% din consumul național, impactul lor asupra prețului final este disproporționat. Piața angro nu funcționează pe baza unei medii ponderate a costurilor, ci după regula ordinii de merit (intrarea centralelor în funcțiune în ordinea crescătoare a costurilor). Astfel, ori de câte ori centralele pe gaz (sau pe cărbune) sunt ultima verigă necesară pentru a acoperi cererea, costul lor dictează prețul de închidere al pieței pentru întregul volum de energie tranzacționat, nu doar pentru cota de 18%.

Un efect similar de amplificare apare și în cazul importurilor. Chiar dacă deficitul comercial de după 2021 a reprezentat doar 5–10% din consum, influența externă asupra prețului este mult mai mare decât o arată acest procent. În orele cu deficit de producție internă, tarifele din țările vecine stabilesc direct costul importurilor. Mai mult, prin cuplarea piețelor europene, prețurile regionale se transmit în piața românească chiar și atunci când balanța este aproape echilibrată – dovadă că o producție internă solidă nu garantează izolarea de șocurile externe.

De ce primește energia ieftină prețul celei mai scumpe centrale pe piața angro

Pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), prețul nu este o medie, ci este dictat de mecanismul prețului marginal. Ofertele producătorilor intră în piață în ordinea crescătoare a costurilor până la acoperirea cererii, iar ultima ofertă acceptată – cea mai scumpă – stabilește prețul unic pentru toți participanții din acel interval.

Astfel, chiar dacă grosul energiei provine din surse ieftine (nuclear, hidro sau regenerabile), o singură centrală scumpă pe gaz sau cărbune, necesară pentru echilibrarea consumului, poate ridica tariful pentru întregul volum tranzacționat. În România, acest calcul se reia din 15 în 15 minute (96 de intervale zilnic), în cadrul pieței cuplate europene.

Blocajul piețelor la termen și dependența de tranzacțiile zilnice: efectele intervenției statului

După 2019, în timp ce Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și-a păstrat rolul central pentru livrările imediate, piețele de contracte la termen administrate de OPCOM (PCCB-LE-flex, PCCB-NC și PC-OTC) au intrat într-un declin accentuat. Nici Piața Intrazilnică (PI), cu volume mult prea mici, nu a putut compensa această pierdere de lichiditate, lăsând furnizorii și marii consumatori fără instrumente eficiente de protecție împotriva variațiilor de preț.

Momentul de ruptură l-a reprezentat septembrie 2022, odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 119/2022. Noile reguli de plafonare, compensare și supraimpozitare au prăbușit volumele de pe piețele la termen cu aproximativ 75%, iar în octombrie 2022 platforme precum PCCB-LE-flex și PC-OTC au ajuns la zero tranzacții. Astfel, exact când piața avea cea mai mare nevoie de predictibilitate, intervenția statului a blocat contractarea bilaterală pe piețele forward, adică formarea unor prețuri de referință pe termen mediu și lung.

Efectul direct al acestui blocaj a fost mutarea achizițiilor către PZU sau contractle bilaterale PPA în afara pieței ce sunt netransparente. Forțați să cumpere energie de pe o zi pe alta în lipsa contractelor anticipate, furnizorii și consumatorii industriali au devenit mult mai vulnerabili la oscilațiile zilnice ale prețului marginal.

Observăm că tranzacțiile de pe toate piețele OPCOM au scăzut de la maximul de 165% din consum (iunie 2019) la minimul de 46% (februarie 2024). Cu alte cuvinte: volumele tranzacționate au intrat într-o zonă invizibilă, nemaicunoscând cantitățile de gaze tranzacționate, la ce prețuri și de câte ori aceeași marfă a fost tranzacționată.

De ce a rămas energia de peste trei ori mai scumpă decât în 2019 pe piața angro din România

Comparația evoluției tarifelor arată o schimbare structurală pe piața angro din România: la sfârșitul anului 2025, prețurile medii pe OPCOM depășeau de peste trei ori nivelul din 2019. Această triplare nu poate fi pusă doar pe seama gazelor sau a războiului din Ucraina, deoarece scumpirile au pornit încă din 2021 și au fost amplificate ulterior de intervențiile legislative care au distorsionat mecanismele comerciale.

În paralel, prăbușirea tranzacțiilor pe piețele bilaterale la termen a limitat contractarea anticipată transparentă, împingând traderii către achizițiile de pe o zi pe alta sau la ”tranzacții pe sub masă”. România se află astfel într-o dublă capcană: prețuri angro structural mult mai ridicate și o piață în care instrumentele de protecție împotriva instabilității prețurilor și-au pierdut relevanța.

Anatomia scumpirii energiei electrice în România – gazele, importurile și intervenția statului

Creșterea prețului la electricitate în România este rezultatul a trei factori care au acționat simultan.

Primul este cotația internațională a gazelor naturale. Deși România își acoperă peste 90% din necesarul de gaze din producție internă, iar o parte din acestea generează doar circa 18% din electricitate, mecanismul prețului marginal face ca această pondere mică să dicteze costul pentru întreaga piață ori de câte ori centralele pe gaz sunt necesare pentru acoperirea consumului.

Al doilea factor îl reprezintă prețurile regionale, transmise prin cuplarea piețelor europene. Chiar dacă importurile nete au reprezentat doar 5–10% din consum după 2021, tarifele din țările vecine influențează direct închiderea PZU în intervalele cu deficit intern. Astfel, cele două componente cu pondere aparent redusă – gazul și importurile – ajung să anuleze avantajul resurselor interne ieftine (nuclear, hidro, cărbune) în factura finală.

Al treilea factor a fost intervenția statului prin modificările legislative din 2021–2022. În loc să încurajeze contractarea pe termen lung, plafoanele și restricțiile comerciale au blocat piețele bilaterale la termen și au împins tranzacțiile către PZU sau cau către tranzacții netrecute prin piața organizată (adică netransparente). Rezultatul nu a fost eliminarea cauzelor scumpirii, ci un veritabil blocaj al mecanismelor de tranzacționare, care a adăugat instabilitate într-o piață deja tensionată.

Cum putem scădea prețul electricității fără a ieși din piața europeană

Reducerea prețului la energie în România cere intervenții pe trei direcții clare: regulile de tranzacționare, producția internă și dependența de importuri.

În primul rând, este necesară reevaluarea modului de funcționare a PZU și a regulii prețului marginal – inclusiv prin analiza unei piețe complementare, cu reguli diferite de formare a tarifului, care să ofere o alternativă la sistemul actual.

În al doilea rând, România trebuie să își crească producția internă prin finalizarea investițiilor aflate în derulare, punerea în funcțiune a noilor capacități anunțate și valorificarea resurselor proprii.

În al treilea rând, trebuie redusă expunerea la importurile scumpe prin dezvoltarea capacităților de stocare și flexibilitate, astfel încât consumul național să fie acoperit intern în cât mai multe intervale. Scopul nu este izolarea de piața europeană, ci consolidarea poziției României, astfel încât dezechilibrele din regiune să nu se mai transfere automat în facturile consumatorilor români.