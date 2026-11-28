La zece ani de la Brexit, mii de români și-au construit cariere și companii în Marea Britanie, devenind o forță economică importantă într-o țară care încă dezbate dacă ieșirea din Uniunea Europeană a fost o decizie bună.

Efectele Brexitului continuă să fie analizate, contestate și reevaluate, la zece ani de la referendumul care a schimbat relația Londrei cu Bruxelles-ul. Pentru comunitatea românească din Regat, însă, ultimul deceniu a însemnat mult mai mult decât proceduri administrative, acte noi și reguli de imigrare. A fost perioada în care mii de români și-au construit cariere, au întemeiat familii și au făcut pasul către antreprenoriat.

De la 25 de lire pe zi la propria afacere în Regatul Unit

În 2011, Ovidiu a ajuns în Marea Britanie convins că va avea parte de un nou început. Se baza pe ajutorul unui prieten, însă planurile s-au schimbat aproape imediat după sosire. Primul său loc de muncă a fost într-o spălătorie, unde câștiga doar 25 de lire pe zi. Era departe de viața pe care și-o imaginase atunci când a plecat din România.

Au urmat ani de muncă în diverse domenii. A lucrat într-un depozit, apoi într-o companie din industria alimentară, unde tăia legume la dimensiuni exacte pentru procesare. Mai târziu, un accident de muncă l-a obligat să își regândească traseul profesional.

În 2019 a devenit șofer de livrări pentru Amazon, iar experiența acumulată l-a făcut să înțeleagă că poate merge pe cont propriu.

Astăzi lucrează pe cont propriu în domeniul livrărilor și își extinde activitatea, pregătindu-se să treacă la un nivel superior din punct de vedere fiscal și administrativ. Povestea lui nu este una izolată. Ea reflectă evoluția unei întregi generații de români care au venit în Regatul Unit pentru un salariu mai bun și au ajuns să își construiască propriul drum.

Cum a schimbat Brexitul viața românilor din Marea Britanie

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a adus schimbări majore pentru milioane de cetățeni europeni stabiliți în Regat.

Pentru români, ultimii ani au însemnat noi formalități, nesiguranță și adaptarea la un sistem diferit. În același timp, pentru mulți dintre cei care au decis să rămână, perioada a fost una de consolidare profesională și antreprenorială.

Contabilă româncă, dar stabilită și ea în Marea Britanie, Elena Jovanovic lucrează de ani buni alături de antreprenori români de acolo. Prin urmare, e în măsură să afirme că efectele Brexitului nu pot fi privite exclusiv în alb și negru.

„Brexitul a adus schimbări importante nu doar pentru comunitatea românească din Anglia, ci și pentru societatea britanică în ansamblu. Evoluția fiecăruia a depins, în mare măsură, de capacitatea de adaptare la noile realități. Pentru cei care au ales să rămână, provocările au devenit, în multe cazuri, oportunități de dezvoltare profesională și de consolidare a afacerilor”, afirmă aceasta.

Românii susțin sectoare-cheie ale economiei britanice

Construcțiile, transporturile, logistica, distribuția, ospitalitatea și serviciile de îngrijire sunt doar câteva dintre domeniile în care românii au devenit indispensabili.

Potrivit Elenei Jovanovic, contribuția comunității românești este vizibilă în fiecare zi și este mult mai mare decât își imaginează mulți britanici.

„Dacă, de mâine, toți românii ar dispărea din construcții și transporturi, este greu de imaginat câte șantiere ar continua să funcționeze în același ritm și câte camioane ar mai circula pe drumurile britanice”, spune aceasta.

În ultimii ani, românii nu au mai reprezentat doar forță de muncă. Au devenit manageri, proprietari de firme și investitori care contribuie direct la dezvoltarea economiei locale.

Românii care au construit afaceri de milioane după Brexit

Poate cea mai spectaculoasă transformare a ultimului deceniu este dezvoltarea antreprenoriatului românesc în Regatul Unit. După ani în care au lucrat pentru companii britanice și au învățat mecanismele pieței locale, mulți români au decis să își deschidă propriile firme.

Unele dintre acestea au ajuns să genereze cifre de afaceri de milioane de lire sterline.

„Am avut ocazia să cunoaștem și să susținem numeroși antreprenori români care au construit afaceri solide în Marea Britanie, cu cifre de afaceri de milioane, în domenii variate, demonstrând că seriozitatea, perseverența și viziunea antreprenorială pot conduce la rezultate remarcabile”, explică Elena Jovanovic. În spatele succesului stau ani de muncă, investiții și capacitatea de a se adapta unei piețe extrem de competitive.

Greșeala care îi poate costa scump pe românii care își deschid o firmă în Marea Britanie

Elena Jovanovic dezvăluie care este una dintre cele mai frecvente erori pe care le fac românii din Marea Britanie. „Cred că una dintre cele mai mari greșeli este convingerea că trebuie să facă totul singuri și că pot gestiona cu succes fiecare aspect al afacerii fără sprijin specializat.”

Problemele apar, de multe ori, atunci când consultanța este solicitată prea târziu, după acumularea de penalități, amenzi sau obligații fiscale neînțelese. „Din păcate, în acel moment, unele probleme sunt deja dificil sau imposibil de remediat”, avertizează aceasta.

De ce nu se mai gândesc mulți români să revină în România

Pentru Ovidiu, viața în Marea Britanie nu este perfectă. Costurile au crescut semnificativ. Dacă în urmă cu șapte ani plătea 1.050 de lire pe lună pentru chirie, acum achită 1.510 lire. Chiar și așa, spune că nivelul de trai rămâne unul care îi oferă stabilitate și predictibilitate. „Au mai crescut prețurile, da, cam la toate. Totuși, ne permitem să facem diverse achiziții fără să ne uităm pe card. Plus că am aici băiatul la școală”, mărturisește el. După mai bine de 15 ani petrecuți în Regatul Unit, nu se vede revenind definitiv în România. Marea Britanie a devenit locul în care și-a construit viața.

Românii sunt mai integrați ca oricând în societatea britanică

Ultimul deceniu a schimbat și relația dintre români și societatea britanică. Contactul permanent, colaborările profesionale și relațiile de afaceri au contribuit la dispariția multor stereotipuri care circulau în urmă cu zece ani.

„Românii sunt astăzi mai bine integrați în societatea britanică. În timp, mulți au ajuns să înțeleagă și să aprecieze cultura și stilul de viață britanic, păstrându-și în același timp identitatea și valorile românești”, spune Elena Jovanovic.

La 10 ani de Brexit, românii demonstrează că adaptarea face diferența

Dezbaterea despre Brexit este departe de a se fi încheiat. Declarația lui Andy Burnham, care afirmă că Brexitul „nu a funcționat” și că Marea Britanie are nevoie de o relație mai apropiată cu Uniunea Europeană, arată că inclusiv în interiorul Regatului Unit există voci care cer o regândire a raporturilor cu Bruxelles-ul.

Dincolo de disputele politice, experiența românilor stabiliți în Marea Britanie spune însă o altă poveste. Una despre adaptare, muncă și ambiție.

La zece ani de la Brexit, comunitatea românească este mult mai diversă decât imaginea unei forțe de muncă plecate peste hotare pentru salarii mai mari. Unii au pornit de la slujbe plătite cu câteva zeci de lire pe zi și au ajuns să lucreze pe cont propriu. Alții conduc companii care generează milioane de lire și creează locuri de muncă.

Brexitul a schimbat regulile jocului, dar nu le-a oprit ambițiile. Pentru mulți români, Regatul Unit nu mai este doar locul în care muncesc, ci țara în care și-au construit viitorul.