Social-democrați, liberali și membri USR deopotrivă au reacționat vineri după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat execuția bugetară la final de octombrie și radiografia finanțelor publice.

Ministrul Finanțelor a precizat, totodată, că necesarul de împrumut al statului este estimat să scadă cu peste 31 de miliarde de lei, de la 279 de miliarde de lei, la 248 de miliarde de lei în 2027.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că datele prezentate de Nazare nu fac decât să confirme reproșurile aduse de social-democrați fostului premier. Ilie Bolojan a fostdebarcat de proprii aliați de la PSD, în alianță conjuncturală cu AUR, la finele lui mai, prin moțiune de cenzură.

În schimb, USR și liderii propriului partid, spun că Bolojan a făcut performanțe în reducerea deficitului moștenit de la premierul social-democrat Marcel Ciolacu.

Deputatul USR, Sorin Moșteanu, este cel care explică plastic în ce ar consta „gaura” de 50 de miliarde pe care PSD susține că Ilie Bolojan ar fi lăsat-o moștenire la buget.

„Din suma asta, obligațiile certe ale statului sunt 19 miliarde. Iar din cele 19 miliarde, 15 sunt salariile magistraților”, cele impuse chiar de judecătorii Curții Supreme în favoarea judecătorilor.

Sume despre care, de fapt, Nazare a spus că nu reprezintă deficit bugetar pe anul în curs. P

e scurt, explică Moșteanu, social-democrații „au luat lista de dorințe a instituțiilor și au numit-o gaură”.

Sorin Grindeanu: Românii au fost sărăciți și economia a fost pusă pe butuci degeaba

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei.

El susține că nu doar PSD spune asta, ci chiar ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, în raportul prezentat vineri.

„Am auzit luni de zile că deficitul scade și că lucrurile sunt sub control. Da, după zece luni deficitul e la 3,92% din PIB, față de 5,64% anul trecut. Doar că în spatele acestei cifre au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB. Este un preț uriaș care a sufocat economia”, spune Grindeanu.

El dă exemplu situația unor primari de la Suceava care au avut proiecte de investiții executate de firme locale. „Antreprenorii au terminat lucrarea, au predat-o, iar banii nu au venit. Între timp, ei trebuie să le dea angajaților salariile la timp”, spune președintele PSD.

La fel pățesc patronii care au plătit din banii firmei concediile medicale ale salariaților și așteaptă de luni de zile să-i primească înapoi de la stat, mai spune el.

Și furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde. „Iar peste toate astea vine riscul din dosarul Pfizer, încă în apel, de peste 3 miliarde”, punctează Grindeanu.

„Ministrul Finanțelor are de făcut o rectificare corectă”

Ministrul Finanțelor are acum de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare, spune Grindean. Pentru ca apoi „să facem un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan”.

El spune că „înainte de orice, românii trebuie să știe adevărul! Să afle de ce deficitul raportat incluzând şi datoriile aruncate în viitor este mai mare ca în 2024 și 2025 și de ce 90% dintre românii cu venituri mici și cei din clasa de mijloc au suferit degeaba înghețări și tăieri de venituri”.

Grindeanu susține că „fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sărac, o firmă care încă își așteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului și o investiție amânată”.

„Asta nu înseamnă nici disciplină bugetară și nicidecum reformă, ci doar să ascunzi nota de plată sub fața de masă ca să o achite cei care vin după tine. Şi să ai tupeul să te și lauzi cu asta”, conchide șeful PSD.

Ionuț Moșteanu: Bolojan a preluat un deficit de 9,2% și l-a coborât la 7,8%, cea mai mare ajustare din UE

La antipozi cu liderul PSD, deputatul USR Sorin Moșteanu, fost ministru al Apărării Naționale și fost viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, se întreabă „a câta oară trebuie să mai vină ministrul Finanțelor cu cifrele oficiale pe masă ca să spulbere minciuna cu „gaura bugetară” inventată de PSD?”

El spune că prezentarea făcută vineri de Alexandru Nazare arată că „realitatea este alta decât în propaganda PSD pe la televiziunile lor”.

„România venea după guvernarea PSD Ciolacu cu un deficit de 9,2% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană.

A coborât la 7,8% în 2025, iar după zece luni din acest an e la 3,92%, adică cu 27 de miliarde de lei mai puțin decât în aceeași perioadă de anul trecut.

E cea mai mare ajustare fiscală din Uniunea Europeană. Toate cele trei agenții de rating ne-au păstrat în categoria recomandată investițiilor”, spune Moșteanu.

În consecință, spune Moșteanu, fondurile europene nu au mai fost suspendate. Inflația a scăzut de la 10,9% la 6,8%. Economia a avut cel mai bun ritm trimestrial de creștere din ultimii patru ani, iar investițiile publice sunt la nivel record, cu 33 de miliarde de lei mai mult decât anul trecut.

Liderul USR atrage atenția că „sunt cifrele ministerului de Finanțe din guvernul PSD Luca Niculescu”.

„Au luat lista de dorințe a instituțiilor și au numit-o gaură”

Cât privește „faimoasa gaură de 50 de miliarde pe care Sorin Grindeanu o plimbă prin toate studiourile TV”, el spune că ministerele și celelalte instituții au cerut în total vreo 46 de miliarde de lei ca să închidă anul.

„Din suma asta, obligațiile certe ale statului sunt 19 miliarde. Iar din cele 19 miliarde, 15 sunt salariile magistraților, stabilite printr-o hotărâre a Înaltei Curți. Ministrul a spus-o limpede: aceste sume nu reprezintă deficit bugetar pe anul în curs.”

Adică, explică Moșteanu, „au luat lista de dorințe a instituțiilor și au numit-o gaură”.

El spune că „PSD inventează găuri” acolo unde cifrele arată stabilizare și revenire „pentru că au nevoie de un pretext ca să își justifice propria incompetență, ca să îngroape promisiunile cu care au păcălit pensionarii și ca să își pregătească terenul pentru noi tunuri și jaf public”.

„România era pe calea corectă. Deficitul a scăzut cu 27 de miliarde. Economia creștea. Inflația cobora. Dar au venit PSDiștii. Gândul lor va fi doar la jaf”, încheie Moșteanu.

Dan Motreanu: „Sorin Grindeanu a descoperit nota de plată a propriei guvernări și este revoltat că trebuie să o achite”

Și secretarul general al PNL, Dan Motreanu, critică prestația publică pe subiect a președintelui PSD și spune că acesta „a descoperit nota de plată a propriei guvernări și este revoltat că trebuie să o achite”, într-o postare făcută vineri pe pagina sa de Facebook.

„Cât tupeu trebuie să ai, după ce ai făcut parte din guvernarea Ciolacu care a dus România la cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană”, spune Motreanu.

El constată că „vorbește astăzi despre obligații de plată fără acoperire bugetară, tocmai Sorin Grindeanu, cel care, în calitate de ministru al Transporturilor, se lăuda public că a ajuns la un grad de supracontractare de 300%”.

Motreanu se întrebă cine trebuia să plătească aceste contracte și îl întreabă direct pe Grindeanu dacă nu știa, atunci când le-a semnat, că „lucrările executate vor trebui și plătite”.

Nu investițiile sunt problema, ci lipsa de responsabilitate în asigurarea finanțării lor

Motreanu spune că „nu investițiile sunt problema, ci lipsa de responsabilitate în asigurarea finanțării lor”.

Secretarul general al PSD spune că a făcut din această practică un model de guvernare: a majorat cheltuielile fără venituri suficiente, a semnat contracte fără să asigure finanțarea necesară și a transferat povara financiară asupra guvernelor următoare și, în cele din urmă, asupra cetățenilor.

PSD a încercat, astfel, să încaseze capitalul electoral, iar românii au rămas să achite facturile.

Astăzi, România plătește zeci de miliarde de lei anual numai pentru dobânzile la datoria publică. Bani care ar fi putut fi folosiți pentru indexarea pensiilor, a alocațiilor copiilor, a indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități sau pentru creșterea salariilor, atrage atenția Dan Motreanu.

Unde sunt banii românilor

El face o listă cu locurile în care sunt „banii românilor” și i se adresează direct lui Sorin Grindeanu:

În dobânzile uriașe generate de împrumuturile statului- 60 de miliarde pentru dobânzile din anii anteriori.

În găurile negre ale companiilor de stat, protejate politic ani la rând.

În risipa din administrația publică.

În facilitățile acordate unor companii de stat care nu performează.

În miliardele de lei pe care statul nu reușește să le colecteze, inclusiv din cauza protecției politice asigurate de PSD.

Motreanu spune că Ilie Bolojan „a încercat să oprească această risipă”, dovadă că a redus cheltuielile de personal cu peste 4,4 miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a demontat propaganda PSD privind „greaua moștenire”, spune el. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu insistă „tot în direcția asta”.

„Dacă PSD nu ar fi blocat în mod repetat reformele, România ar fi putut crea spațiul bugetar necesar pentru indexarea veniturilor populației în 2027”, spune Motreanu.

Mircea Abrudean: Cifrele arată adevărata realitate

Și președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, împărtășește opiniile colegului său cu privire la jocul făcut de PSD în instrumentarea datelor făcute publice de ministrul Alexandru Nazare.

El spune că raportul prezentat vineri de Alexandru Nazare confirmă că deficitul bugetar este în scădere, cu 27 de miliarde de lei mai puțin decât în urmă cu un an. Și că acestea sunt de fapt rezultatele guvernării Bolojan.

„În timp ce PSD vorbește despre „greaua moștenire”, cifrele arată adevărata realitate. PSD încearcă să ascundă realitatea în spatele unor explicații care amestecă obligații financiare diferite”, spune Abrudean.

„De fapt, PSD caută pretexte pentru că promisiunile făcute nu au acoperire, iar soluțiile promise nu există”, spune el.

„Nu poți promite tuturor de toate, fără să te întrebi cine plătește nota. Guvernarea înseamnă să ai soluții și să îți asumi decizii, nu să cauți permanent vinovați pentru propriile greşeli”, conchide liberalul.

Alexandru Nazare: Deficitul a scăzut cu 27 de miliarde de lei

România se află pe o direcție corectă, iar execuția bugetară la zece luni arată un deficit de 3,92% din PIB, în scădere cu 27 miliarde de lei, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că reducerea deficitului bugetar față de anul trecut și menținerea ratingului de țară în categoria recomandată investițiilor susțin încadrarea în ținta de deficit de 6,2% din PIB, deși persistă anumite riscuri.

Acesta a adăugat că datele recente relevă faptul că economia României dă semne de revenire, fiind susținută de creșterea investițiilor publice și de primele semne de temperare a inflației.

Conform raportului prezentat vineri de Alexandru Nazare, ajustarea fiscală realizată până în prezent e reală și fără precedent, dar rămâne în continuare fragilă, iar în 2025, România se situa în continuare cu 4,8 puncte procentuale peste valoarea de referință de 3% din PIB.

„Continuarea consolidării fiscalei nu este opțiune de politică economică, ci este o necesitate pentru a evita deteriorarea severa a situației economice și financiare”, a apreciat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

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