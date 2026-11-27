Șoferul ar fi refuzat cursa după ce a văzut-o pe fetiță

Incidentul ar fi avut loc miercuri, 15 noiembrie, după ora 22:00, când Mădălina Radu Turza a comandat o mașină prin aplicația companiei de ride sharing pentru a pleca de la spital împreună cu fiica sa, Clara. Femeia alesese o cursă premium, pentru care urma să plătească aproape 100 de lei, însă, după mai bine de zece minute de așteptare, la adresă a ajuns o Dacia Logan.

În relatarea publicată pe Facebook, fostul consilier de stat spune că fetița urcase deja în mașină, iar ea se așezase pe bancheta din spate când șoferul s-ar fi întors spre ele și ar fi început să le jignească, refuzând să transporte copilul din cauza dizabilității sale.

„Să moară mama ia-ți bolnava de aici. Ieși, ieși ca nu duc handicapați”, ar fi spus conducătorul auto, conform relatării femeii.

Mama susține că șoferul și-a prins fiica de fular și a plecat în trombă

Mădălina Radu Turza afirmă că șoferul nu s-ar fi limitat la refuzul cursei, ci ar fi apucat-o pe Clara de fular în timp ce îi cerea să coboare, moment în care mama a deschis portiera și și-a tras copilul afară din mașină, fularul rămânând prins în ușă înainte ca autoturismul să plece în trombă.

Cele două au rămas în stradă, în frig, deși fetița tocmai trecuse printr-un episod medical care necesită prezentarea la urgență și primise perfuzii.

„Rămân în miez de noapte în frig, cu un copil proaspăt ieșit de la urgență, care de abia se ține pe picioare, transpirată, post branulă și perfuzii, în stradă, în îngheț de frig”, a scris aceasta pe Facebook.

Un alt șofer le-a dus acasă după alte zece minute de așteptare

După incident, Mădălina Radu Turza a comandat o altă mașină, care a ajuns după aproximativ zece minute. De această dată, șoferul nu vorbea română, însă a reușit să comunice prin gesturi și le-a transportat până acasă.

„Vine altcineva care nu vorbeşte română, dar suficient de perspicace să gesticuleze să nu pună picioarele pe canapea. Dar ne duce acasă”, a relatat femeia.

Fostul consilier de stat a depus plângere penală și anunță o sesizare la ANPC

La o zi după incident, Mădălina Radu Turza a anunțat că a depus plângere penală la Poliția Capitalei și a solicitat „conservarea urgentă a probelor”, precizând că intenționează să sesizeze și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, printr-o plângere împotriva companiei de ride sharing prezentă la noi în țară.

Ea consideră că incidentul ridică probleme care depășesc experiența personală a familiei sale, de la siguranța pasagerilor și protecția persoanelor cu dizabilități până la responsabilitatea platformelor care intermediază serviciile de transport alternativ.