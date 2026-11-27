Persoanele care dobândesc cetățenia română la cerere ar putea fi obligate să aștepte cel puțin zece ani înainte de a putea candida la alegerile prezidențiale sau de a ocupa anumite funcții de conducere în stat. Un proiect de lege depus de parlamentarii AUR vizează inclusiv accesul la funcțiile de ministru, secretar de stat, prefect și diplomat.

Inițiativa legislativă, înregistrată la Senat îi aparține deputatului AUR Mihai-Bogdan Negoescu și este susținută de mai mulți parlamentari ai formațiunii. Proiectul prevede modificarea Codului administrativ, a legislației privind alegerea președintelui României, precum și a Statutului Corpului diplomatic și consular.

Inițiatorul susține că dobândirea cetățeniei române nu ar trebui să ofere imediat accesul la toate demnitățile publice, fiind necesară o perioadă suplimentară în care persoana respectivă să demonstreze atașamentul față de România.

„Am introdus astăzi un proiect legislativ privind limitarea ocupării funcțiilor importante în stat pe criteriul domiciliului în România timp de 10 ani de la dobândirea cetățeniei române”, a transmis deputatul Mihai Negoescu, potrivit unui comunicat publicat de AUR.

Funcțiile vizate de proiectul de lege

Potrivit documentului depus la Senat, noua condiție ar urma să se aplice persoanelor care au obținut cetățenia română prin acordare la cerere și care doresc să ocupe următoarele funcții:

Președintele României;

Prim-ministru;

Ministru;

Secretar de stat;

Subsecretar de stat și funcții asimilate;

Prefect și subprefect;

Membru al Corpului diplomatic și consular al României.

Perioada de zece ani s-ar calcula de la data dobândirii cetățeniei române, nu de la momentul stabilirii inițiale în țară. Astfel, anii petrecuți în România înainte de obținerea cetățeniei nu ar fi luați în calcul pentru îndeplinirea noii condiții. De exemplu, o persoană care dobândește cetățenia română în 2027 și își păstrează domiciliul în țară ar putea accesa funcțiile vizate abia în 2037, dacă proiectul ar deveni lege în forma propusă.

Ce se întâmplă cu românii din diaspora și cetățenii Republicii Moldova

Restricțiile nu sunt destinate persoanelor care au cetățenia română de la naștere sau celor care au obținut-o prin procedura de redobândire. Printre exemplele menționate se numără cetățenii Republicii Moldova care au redobândit cetățenia română, dar și românii stabiliți în străinătate care dețin cetățenia altor state.

Cine este vizat

Unul dintre politicienii care ar putea fi afectați de inițiativa AUR este Dominic Fritz, președintele USR. Născut în Germania, în 1983, acesta a venit pentru prima dată în România în 2003, ca voluntar la o casă de copii din Timișoara.În 2020 a câștigat alegerile pentru Primăria Timișoarei, iar în 2024 a obținut un al doilea mandat. Fritz ar trebui să aștepte până în decembrie 2035 pentru a putea candida la Președinția României sau pentru a ocupa funcția de premier ori de ministru.

Clotilde Armand, născută în Guadelupa, teritoriu francez de peste mări, a obținut cetățenia română în 2015. Ulterior, a devenit europarlamentar și primar al Sectorului 1.

Un alt caz este cel al lui Raed Arafat, născut la Damasc, care a dobândit cetățenia română în 1999. Acesta a fost numit subsecretar de stat în Ministerul Sănătății în 2007, la numai opt ani de la obținerea cetățeniei, iar în 2012 a devenit ministru al Sănătății.

Ce prevede în prezent Constituția României

Constituție stabilește că funcțiile și demnitățile publice pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Textul constituțional nu impune o perioadă minimă de zece ani de domiciliu după dobândirea cetățeniei.