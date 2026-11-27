Dovezile, înaintea afirmațiilor

Întrebat despre acuzațiile formulate joi de Simion, Nicușor Dan a insistat afirmând că încearcă să fie cât mai obiectiv.

Potrivit președintelui, orice afirmație trebuie dovedită, iar cine face una după alta afirmații pe care nu le poate proba nu mai merită să fie luat în serios, oricare ar fi poziția lui în stat sau în societate.

Șeful statului a explicat că se raportează la oameni dând crezare „doar lucrurilor care se dovedesc adevărate”.

„Față de cineva care o dată, de două, de trei ori spune niște blufuri, nu mai am ce să reacționez și cred că societatea ar trebui să reacționeze la fel”, a arătat Nicușor Dan.

În opinia sa, oamenii ar trebui să dea crezare doar lucrurilor care se dovedesc adevărate, a explicat el.

Clipul care a dus la inculpare

Liderul AUR a fost inculpat joi pentru instigare publică, după ce, într-un clip publicat pe pagina sa de Facebook, a afirmat că membrii Biroului Electoral Central „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Simion a fost informat la audierile de la Parchetul General că i-a fost schimbată încadrarea juridică, din suspect în inculpat.

Acuzațiile la adresa procurorului

La ieșirea de la Parchetul General, Simion a declarat că întregul dosar este „o mascaradă, un dosar politic”.

El l-a acuzat pe procurorul Rareș Petru Stan că, de doi ani, se ocupă exclusiv de opoziția politică, adică de AUR, de Călin Georgescu și de alți lideri din zona suveranistă, și că toate aceste dosare ajung la el în mod total discreționar.

Simion a mai susținut că a fost chemat, împotriva oricărei practici juridice, după un an și jumătate, direct în calitate de suspect, pentru a afla în aceeași zi că i se schimbă încadrarea juridică și că devine inculpat.

Dosarul, legat de refuzul de a face „pace cu sistemul”

Potrivit liderului AUR, „deja apele s-au împărțit în societatea românească”, iar în cazul acestui dosar „toată lumea înțelege despre ce e vorba”.

Simion a afirmat că scopul ar fi „doborârea partidului AUR” și „îngenuncherea” formațiunii, care ar fi refuzat „în mod repetat” să facă „pace cu sistemul”.

Simion a pus dosarul pe seama refuzului AUR de a vota guvernul Veștea și a invocat anul 2028.

„Am refuzat să facem pace cu sistemul, am refuzat să votăm guvernul Veștea, am refuzat să le votăm propunerile lor, așa că Nicușor Dan a spus foarte clar, televizat, în ultimele două săptămâni, ce intenții are și de cine îi este frică în anul 2028.

Ne așteptăm la Justiția din România să nu se ocupe de opoziția politică, să nu facă mascarada pe care a făcut-o cu domnul Călin Georgescu, să nu mă scoată pe mine astăzi în calitate de inculpat aici, la Parchetul General”, a mai declarat Simion, care l-a acuzat totodată pe Nicușor Dan că este „un dictator”.