O nouă etapă începe la Parchetul European, după șapte ani în care instituția a fost condusă de Laura Codruța Kovesi. Procurorul german Andrés Ritter, fostul său adjunct, a depus joi, 26 noiembrie, jurământul în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene . Acesta preia conducerea unei instituții care avea, la sfârșitul anului trecut, peste 3.600 de anchete în desfășurare, cu prejudicii estimate la peste 67 de miliarde de euro.

Andrés Ritter a fost desemnat în luna martie 2026 de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit.

Alături de noul șef al EPPO, alți șase procurori europeni, reprezentând Belgia, Cehia, Franța, Germania, Malta și Slovenia, și-au asumat angajamentul solemn privind respectarea obligațiilor care decurg din exercitarea funcțiilor.

Cine este Andrés Ritter, succesorul Laurei Codruța Kovesi

Noul procuror-șef european are peste trei decenii de experiență în magistratură și o activitate profesională concentrată inclusiv asupra criminalității economice.

Andrés Ritter și-a început cariera de procuror în Germania în 1995. În 2008 a devenit procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Între 2013 și 2020 a condus parchetul specializat în investigarea criminalității economice și informatice din Rostock.

Bilanțul Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European

Numită în octombrie 2019 în funcția de procuror-șef european, Laura Codruța Kovesi a avut misiunea de a construi o instituție fără precedent în arhitectura judiciară a Uniunii Europene.

Parchetul European și-a început activitatea operațională la 1 iunie 2021, având competența de a investiga și trimite în judecată persoanele suspectate de infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Activitatea instituției vizează fraudele cu fonduri europene, actele de corupție, spălarea banilor și fraudele transfrontaliere de amploare privind TVA.

Potrivit raportului anual al EPPO, publicat la 2 martie 2026, bilanțul instituției la finalul anului 2025 arăta astfel:

3.602 anchete în desfășurare;

Prejudicii totale estimate la 67,27 miliarde de euro;

2.030 de anchete noi deschise în cursul anului 2025;

1.438 de persoane trimise în judecată în 2025;

Trei dintre marile anchete instrumentate în mandatul Laurei Codruța Kovesi

În perioada în care Kovesi s-a aflat la conducerea EPPO, procurorii europeni au investigat rețele internaționale de criminalitate organizată, fraude fiscale de miliarde de euro și suspiciuni de corupție care au ajuns până la nivelul unor foști membri ai guvernelor europene.

Operațiunea Admiral. Frauda de 2,2 miliarde de euro

În noiembrie 2022, Parchetul European a anunțat descoperirea uneia dintre cele mai mari fraude transfrontaliere cu TVA investigate până atunci în Uniunea Europeană.

Ancheta, denumită Admiral, a pornit de la verificările autorităților fiscale portugheze asupra unei companii care comercializa telefoane mobile și alte produse electronice.

Investigația s-a extins ulterior la nivel internațional. Procurorii au identificat conexiuni între societatea verificată inițial și aproximativ 9.000 de entități juridice, precum și peste 600 de persoane fizice.

Operațiunea Moby Dick. Mafia italiană și frauda de 520 de milioane de euro

Un alt dosar de amploare a fost făcut public în noiembrie 2024, când procurorii europeni din Milano și Palermo au declanșat operațiunea Moby Dick. Ancheta a vizat o rețea internațională suspectată de fraude cu TVA, în care erau implicate și grupări mafiote italiene.

Potrivit EPPO, în perioada 2020-2023, gruparea a emis facturi pentru tranzacții cu produse electronice în valoare de peste 1,3 miliarde de euro. În septembrie 2026, cu mai puțin de două luni înainte de încheierea mandatului Laurei Codruța Kövesi, Tribunalul din Milano a condamnat șase persoane implicate în dosar.

Scandalul subvențiilor agricole din Grecia

Parchetul European a provocat tensiuni politice în Grecia în 2025, în urma unei anchete privind suspiciuni de fraudare a subvențiilor agricole acordate din fonduri europene.

Investigația a vizat inclusiv funcționari ai agenției elene responsabile cu administrarea și plata subvențiilor agricole, OPEKEPE. Procurorii au investigat suspiciuni privind obținerea ilegală a fondurilor prin utilizarea unor documente false sau înșelătoare. În iunie 2025, EPPO a transmis Parlamentului de la Atena informații referitoare la posibila implicare a doi foști miniștri ai Agriculturii.

Laura Codruța Kovesi, două decenii la vârful justiției

Încheierea mandatului european marchează finalul unei perioade de două decenii în care Laura Codruța Kövesi a ocupat trei dintre cele mai importante funcții din sistemul de urmărire penală din România și Uniunea Europeană.

În 2006, la vârsta de 33 de ani, a fost numită procuror general al României de către președintele Traian Băsescu. A ocupat această funcție până în 2012. În 2013 a preluat conducerea Direcției Naționale Anticorupție, în urma unui acord politic între Traian Băsescu și premierul de atunci, Victor Ponta.

Mandatul său a fost reînnoit în 2016 de președintele Klaus Iohannis. În perioada în care a condus DNA, numeroși miniștri, parlamentari, primari și oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție.