Pe fondul creșterii PIB-ului, România ar urma să plătească mai mult la bugetul Uniunii Europene, raportat la fondurile pe care le primește. Pentru același buget, Comisia Europeană a propus în iulie 2025 noi surse de venit care ar urma să fie plătite din bugetele naționale, printre care o contribuție calculată după cantitatea de deșeuri electronice necolectate și una legată de accizele la tutun.

Economia a crescut, iar odată cu ea și contribuția

Șeful statului a subliniat că România a cunoscut o dezvoltare în ultimii ani, iar Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere. Președintele a ținut să facă această precizare, pentru că PIB-ul este reperul principal față de care se raportează cât plătesc țările membre la bugetul comun.

Un rol-cheie în negocierile pentru bugetul european

Joi, după reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii” de la Bruxelles, Nicușor Dan a anunțat că el și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au fost desemnați să susțină interesele grupului în etapele care urmează ale negocierilor asupra viitorului buget european.

Șeful statului a transmis că va apăra ferm un buget al UE care să ia în calcul nevoile României și să ofere tuturor regiunilor oportunități concrete de dezvoltare.

Obiectivul este ca țara să poată merge mai departe pe drumul convergenței și al modernizării, a arătat președintele.

Alt raport între bani plătiți și bani primiți

Din creșterea economică, președintele a tras o concluzie care privește direct echilibrul dintre contribuția României și fondurile europene încasate arătând că „nu trebuie să mai avem așteptarea ca România să contribuie cu un euro și să primească trei”.

„Cred că este important să precizăm chestiunea asta: Produsul Intern Brut al României a crescut și principalul indicator la care se raportează contribuția statelor membre ale Uniunii Europene este PIB-ul. România s-a dezvoltat în acești ani și nu trebuie să mai avem așteptarea ca România să contribuie cu un euro și să primească trei.

Așteptarea este ca România să contribuie, din momentul acesta, cu doi euro ca să primească trei”, a conchis Nicușor Dan.