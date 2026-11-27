Românii care își îngrijesc părinții sau bunicii aflați în situația de a nu se mai putea descurca singuri pot beneficia de o indemnizație lunară. Legislația le permite acestora să își reducă programul de muncă la jumătate, să primească sprijin financiar din bugetul local și să beneficieze, în continuare, de vechime în muncă echivalentă unui program cu normă întreagă.

Drepturile sunt prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial nr. 868 din 29 august 2024, cu modificările și completările ulterioare.

Sprijinul financiar este destinat persoanelor care își asumă responsabilitatea îngrijirii unui vârstnic dependent și care dobândesc statutul de îngrijitor informal. Banii sunt acordați în baza unui contract încheiat cu serviciul public de asistență socială.

Câți bani pot primi românii care își îngrijesc părinții sau bunicii

Indemnizația lunară reprezintă 50% din salariul de bază brut al unui îngrijitor la domiciliu, corespunzător gradaului. Legea nu stabilește o sumă fixă în lei, ci o formulă de calcul. Astfel, cuantumul indemnizației depinde de salariul de referință aplicabil.

Spre exemplu, Primăria Constanța indică pe pagina oficială dedicată îngrijitorilor informali o indemnizație de 2.025 de lei. Suma este însă supusă prevederilor Codului fiscal, ceea ce înseamnă că valoarea brută nu trebuie confundată cu suma efectiv încasată.

Cine poate beneficia de indemnizația de îngrijitor informal

Legea asistenței sociale definește îngrijitorul informal ca fiind persoana care oferă sprijin unui beneficiar care și-a pierdut capacitatea de a desfășura independent activitățile obișnuite ale vieții.

În această categorie pot intra:

Copiii care își îngrijesc părinții;

Nepoții care au grijă de bunici;

Soțul sau soția persoanei vârstnice;

Frații, surorile sau alte rude;

Prietenii și vecinii care își asumă responsabilitatea îngrijirii.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoana vârstnică

Faptul că un părinte sau un bunic a ajuns la vârsta pensionării nu este suficient pentru acordarea sprijinului financiar. Persoana îngrijită trebuie să se afle într-o situație de dependență sociomedicală, constatată în urma unei evaluări efectuate potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Legea stabilește situațiile de vulnerabilitate care pot justifica acordarea asistenței sociale.

Printre acestea se numără lipsa veniturilor necesare îngrijirii, imposibilitatea persoanei de a se gospodări singură, lipsa condițiilor adecvate de locuit sau incapacitatea de a-și satisface nevoile din cauza unei boli ori a stării fizice sau psihice.

În cadrul evaluării sunt analizate mobilitatea persoanei vârstnice, capacitatea de a se hrăni, de a se îmbrăca, de a-și asigura igiena personală și de a desfășura activitățile gospodărești.

Program de muncă redus la patru ore și vechime integrală

Unul dintre cele mai importante avantaje prevăzute de lege este posibilitatea reducerii programului de lucru la jumătate de normă. Astfel, un angajat care lucrează opt ore pe zi poate trece la un program de patru ore, în condițiile legale, pentru a dedica restul timpului îngrijirii unui membru al familiei.

Reducerea programului trebuie formalizată în relația cu angajatorul. Persoanele care nu au un loc de muncă sau pensionarii care nu mai desfășoară activități salarizate nu dobândesc automat dreptul la indemnizație doar pentru că îngrijesc o rudă.

Unde se depune cererea și ce documente sunt necesare

În funcție de procedura aplicată de autoritățile locale, dosarul îngrijitorului poate include:

Cerere pentru acordarea indemnizației; Copie a actului de identitate; Adeverință de salariat; Dovada reducerii programului de muncă; Cazier judiciar; Certificat de integritate comportamentală; Aviz psihologic; Adeverință medicală care să ateste capacitatea de a îngriji persoane vârstnice; Extras de cont bancar.

Pentru persoana vârstnică pot fi solicitate actul de identitate, documentele medicale, cuponul de pensie, certificatul de handicap, dacă există, precum și acordul privind îngrijirea oferită de solicitant.

Ce obligații au persoanele care primesc banii

Acordarea indemnizației presupune asumarea unor responsabilități concrete față de persoana vârstnică. În funcție de nevoile identificate, contractul poate include pregătirea meselor, efectuarea cumpărăturilor, curățenia locuinței, însoțirea persoanei în afara domiciliului, administrarea bunurilor și sprijinul pentru menținerea relațiilor sociale.