Salariile din sectorul public, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031, potrivit unui document prezentat joi, în ședința de Guvern, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

El atrage atenția că Executivul nu va putea aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială din sectorul public câtă vreme datoria publică se va menține peste pragul de 60% din PIB în perioada 2026-2031.

Datoria guvernamentală a ajuns la 61.1% din PIB

Salariile din sectorul public, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031, arată o informare prezentată joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în ședința de guvern.

Anunțul a fost făcut chiar de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

„Domnul ministru de finanțe Alexandru Nazare a prezentat în ședința de guvern informarea cu tema «Implicațiile legii responsabilității fiscal-bugetare numărul 69/2010, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB»”, a spus Cărbunaru.

Este o notă de informare care prezintă implicațiile depășirii acestui prag în conformitate cu prevederile legii responsabilității fiscal-bugetare, dar și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului.

Documentul arată că datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026, ceea ce implică aplicarea măsurilor prevăzute de cadrul legal și care urmează să facă obiectul unei analize la nivel guvernamental.

„Este un prag care a oscilat, a spus și domnul ministru de finanțe, au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât, iată că a revenit la 61,1%”, a constatat Cărbunaru.

Guvernul nu va putea aproba majorări de cheltuieli sau cu asistența socială

Documentul estimează că datoria publică se va menține peste pragul de 60% din PIB în perioada 2026-2031, situație în care Executivul nu va putea aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială din sectorul public.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea prezentată de Alexandru Nazare.

Potrivit documentului, evoluția estimată este următoarea:

– 2027: datoria publică va ajunge la 63,5% din PIB;

– 2031: datoria publică ar urma să scadă la 61,2% din PIB.

Așadar, România ar putea rămâne cel puțin încă cinci ani în situația în care sunt activate restricțiile prevăzute de legislația fiscal-bugetară pentru statele cu o datorie publică de peste 60% din PIB.

Cum a crescut datoria publică

Creșterea datoriei a fost alimentată de împrumuturile contractate de stat pentru acoperirea deficitului bugetar, plata pensiilor și a salariilor, dar și pentru finanțarea investițiilor publice.

Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra implicațiilor depășirii pragului legal în informarea prezentată membrilor Guvernului.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea pe care Alexandru Nazare a făcut-o joi, în ședința de Guvern.

Restricțiile Legii responsabilității fiscal-bugetare

În baza Legii responsabilității fiscal-bugetare acțiunile guvernului vor fi limitate privind majorarea cheltuielilor cu personalul și asistența socială.

În cazul salariilor din sectorul public, restricțiile ar putea însemna menținerea veniturilor la nivelul actual, fără majorări care să determine creșterea cheltuielilor totale de personal.

Situația afectează peste un milion de angajați din administrația publică, educație, sănătate și alte instituții finanțate de la bugetul de stat.

Cum se împacă austeritatea impusă de lege cu promisiunea indexării pensiilor?

În ceea ce privește pensiile, Guvernul caută o soluție legislativă care să permită aplicarea unei derogări de la regulile responsabilității fiscal-bugetare.

Scopul este ca pensiile să poată fi indexate cu 7,3% începând de la 1 ianuarie 2027.

Și alocațiile pentru copii, indemnizațiile și alte forme de sprijin social ar putea fi afectate de restricțiile bugetare, în măsura în care eventualele majorări intră sub incidența prevederilor legale.

Documentul Ministerului Finanțelor nu spune explicit că toate aceste venituri vor fi înghețate până în 2031, doar atrage atenția asupra consecințelor încălcării legii responsabilității fiscal bugetare și cum pot fi menținute beneficiile aduse de austeritate pentru scăderea deficitului.

El doar avertizează asupra restricțiilor pe care Guvernul trebuie să le respecte câtă vreme datoria publică depășește pragul legal.

Datoria publică ar urma să ajungă la 64,3% din PIB

Datele Eurostat indicau un nivel de 59,4% din PIB la finalul trimestrului al doilea. Ministerul Finanțelor estimează că datoria publică va ajunge la 62% din PIB la sfârșitul anului 2026 și va continua să crească în următorii ani.

Pentru 2027 este anticipat un nivel de 63,5%, iar în 2028 și 2029 datoria ar urma să ajungă la 64,3% din PIB. Ulterior, aceasta ar scădea la 62,5% în 2030 și la 61,2% în 2031.

România se află în procedură de deficit excesiv din 2020, iar datoria publică a crescut treptat pentru finanțarea deficitelor bugetare ridicate și refinanțarea datoriei ajunse la scadență.

Planul bugetar-structural național pe termen mediu, aprobat de Consiliul Uniunii Europene în ianuarie 2025, prevede o perioadă de ajustare fiscală de șapte ani. Conform recomandărilor europene, creșterea cheltuielilor nete nu trebuie să depășească 2,6% în 2026, 4,6% în 2027, 4,4% în 2028, 4,2% în 2029 și 4% în 2030.

Deficitul bugetar, calculat potrivit metodologiei europene, a fost de 9,2% din PIB în 2024 și este estimat la 7,8% în 2025.

Acesta ar urma să scadă la 6% în 2026, 5,2% în 2027, 4,2% în 2028 și 3,2% în 2029. Pentru 2030 este proiectat un deficit de 3,4%, iar pentru 2031 unul de 2,5% din PIB.

Ce prevede legea după depășirea pragului de 60%

Legea responsabilității fiscal-bugetare stabilește mai multe măsuri în funcție de nivelul datoriei publice.

După depășirea pragului de 50% din PIB, Guvernul trebuie să prezinte și să aplice un program de reducere a datoriei, care include măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public.

Dacă datoria depășește 55% din PIB, Executivul trebuie să inițieze și măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu asistența socială. După trecerea pragului de 60%, se aplică toate aceste prevederi, iar Guvernul trebuie să inițieze și să aplice un program pentru reducerea datoriei publice.

Măsurile urgente pentru diminuarea deficitului bugetar și a datoriei publice trebuie adoptate prin acte normative la nivel de lege cel târziu în semestrul următor celui în care a fost constatată depășirea pragului. Legea prevede că unele dintre aceste măsuri pot să nu fie aplicate în cazul unor circumstanțe extraordinare, dacă neaplicarea lor nu pune în pericol sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.

Ce măsuri au fost adoptate pentru reducerea deficitului

Documentul arată că salariile din sectorul public și beneficiile sociale rămân înghețate pe tot parcursul anului 2026.

Ministerul Finanțelor estimează că pachetul fiscal adoptat în vara anului 2025 a avut un impact de aproximativ 0,6% din PIB în acel an și de 3,45% din PIB pe parcursul a 12 luni.

Alexandru Nazare enumeră măsurile adoptate începând cu 1 ianuarie 2025 pentru reducerea deficitului.