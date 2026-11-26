Gigantul tech a anunțat miercuri, pe platforma X, că FDA i-a dat undă verde pentru „primul studiu pivotal pentru o interfață creier-calculator implantabilă în SUA”.

Neuralink a precizat că a ajuns la această etapă după testele desfășurate cu peste 30 de participanți și a menționat că persoanele cu scleroză laterală amiotrofică ar putea intra în noul studiu.

Pacienții cu scleroză laterală amiotrofică, boala care provoacă paralizie, ar putea testa cipul Neuralink

Scleroza laterală amiotrofică afectează celulele nervoase care controlează mișcările voluntare, slăbind treptat mușchii, iar în stadii avansate poate provoca paralizie, ceea ce le îngreunează pacienților comunicarea și folosirea unui computer.

Cipul cerebral Neuralink le-ar putea reda o parte din independența pierdută, deoarece le permite să controleze un computer prin semnalele transmise de creier, chiar dacă nu își mai pot mișca mâinile. Compania nu a publicat însă toate condițiile de participare, așa că diagnosticul de scleroză laterală amiotrofică nu garantează automat acceptarea în studiu. Neuralink va evalua fiecare candidat conform regulilor cercetării clinice.

Compania nu a precizat nici câți participanți va recruta, cât va dura studiul sau când estimează că îl va încheia.

Implantul N1 transformă semnalele creierului în comenzi pentru computer

Sistemul folosește implantul N1, pe care medicii îl plasează în craniu în timpul unei intervenții chirurgicale. Robotul R1 introduce în creier fire foarte subțiri și flexibile, prevăzute cu electrozi, care înregistrează activitatea celulelor nervoase.

Când utilizatorul intenționează să facă o mișcare, implantul captează semnalele produse de creier, iar un program informatic le transformă în comenzi pentru computer sau alte dispozitive digitale. În acest fel, o persoană care nu își mai poate mișca mâinile ar putea scrie, comunica și folosi un computer fără să execute fizic mișcările respective.

Implantul nu vindecă însă boala și nu înlătură paralizia. El nu redă capacitatea de a merge, de a simți sau de a vorbi în mod natural, ci oferă pacienților o cale alternativă de comunicare și de control al dispozitivelor digitale.

Bradford Smith, pacient cu SLA, a reușit să scrie și să comunice prin semnale cerebrale

În 2025, Neuralink a prezentat cazul lui Bradford Smith, primul participant cu scleroză laterală amiotrofică despre care compania a anunțat că a reușit să scrie și să comunice folosind exclusiv semnalele transmise de creier.

Experiența sa arată cum ar putea funcționa tehnologia pentru persoanele care și-au pierdut capacitatea de a comunica prin metode obișnuite.

În final, chiar dacă a primit undă verde pentru studiul LINK, Neuralink nu poate vinde încă implantul N1 pe piață, acest dispozitiv rămânând experimental, iar compania fiind nevoită să demonstreze că acesta funcționează în siguranță și oferă rezultatele urmărite.