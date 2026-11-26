Pe 1 decembrie 2026 se lansează Cinemaraton Play, o platformă de streaming dedicată exclusiv producțiilor românești. Catalogul reunește filme de patrimoniu și titluri contemporane, alături de seriale, documentare și interviuri cu cineaști. După aproape zece ani în care a adus filmul românesc în grila TV, Cinemaraton, televiziune din portofoliul Clever Group, își extinde oferta în online. Spectatorii vor putea alege ce urmăresc și când, fie că vor să revadă un film cunoscut, fie că sunt în căutarea unui titlu difuzat rar la televizor. Pe platforma vor fi seriale originale, productii proprii, documentare și interviuri care aduc în prim-plan oamenii și poveștile din spatele filmelor. Cinemaraton are în plan și producții proprii pentru platformă, inclusiv adaptări după I.L. Caragiale și conversații cu personalități ale cinematografiei românești.

Cât costă abonamentul și unde poți vedea filmele

Abonamentul Cinemaraton Play costă 10 lei pe lună, iar prima lună este gratuită. Filmele vor putea fi urmărite la cerere, din browser sau pe telefon și tabletă, prin aplicațiile din Google Play și App Store. Pentru anumite titluri premium și lansări speciale va exista și opțiunea de plată separată.

Prin noul serviciu, Cinemaraton își propune să le ofere spectatorilor din țară și românilor din diaspora o modalitate de a urmări legal, la ora aleasă de ei, inclusiv filme românești care se găsesc greu online.