Datoria guvernamentală a României a atins 61,1% din PIB la finalul lunii august 2026 și a depășit pragul de 60% prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, 26 noiembrie, în ședința de Guvern, o notă de informare despre consecințele acestui nivel al îndatorării, relatează Digi24.

Anunțul a fost făcut la finalul reuniunii de purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru. Deși depășirea pragului activează automat prevederile cadrului legal, Guvernul nu a anunțat deocamdată adoptarea unor măsuri concrete.

„Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern informarea cu tema «Implicațiile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB». Este o notă de informare care prezintă implicațiile depășirii acestui prag, în conformitate cu prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare, dar și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a declarat Dan Cărbunaru.

Pragul de 60%, atins din nou după mai multe oscilații

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că implicațiile depășirii acestui prag și măsurile fiscal-bugetare necesare vor face obiectul unei analize la nivelul Executivului. Dan Cărbunaru a invocat și explicațiile ministrului Alexandru Nazare despre evoluția recentă a indicatorului.

„Este un prag care a oscilat. A spus și domnul ministru de Finanțe că au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât. Iată că a revenit la 61,1%”, a mai transmis Dan Cărbunaru.

Ce prevede legea: program de reducere și limite la cheltuieli

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 stabilește obligații clare pentru Executiv odată ce datoria publică trece de 60% din PIB. Guvernul trebuie să inițieze și să aplice un program de reducere a acesteia.

Măsurile urgente pentru diminuarea deficitului bugetar și a datoriei publice trebuie stabilite prin acte normative la nivel de lege. Termenul limită este cel târziu semestrul următor celui în care autoritățile constată depășirea pragului.

Cadrul legal face trimitere și la măsurile aplicabile pragurilor inferioare de îndatorare. Acestea vizează înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public și a cheltuielilor totale pentru asistență socială.

Prevederile se referă însă la cheltuielile bugetare agregate. Ele nu reprezintă, în acest moment, un anunț de reducere sau înghețare a unor venituri individuale.

În plus, legea permite excepții în situații speciale. Executivul poate decide să nu aplice o parte dintre măsuri în cazul unor circumstanțe extraordinare, dacă sustenabilitatea datoriei publice nu este pusă în pericol.